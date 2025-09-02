「U25ファンド2025」設立のお知らせ

株式会社Power Angels

株式会社Power Angels（所在地：福岡市博多区、代表：山本敏行）は、このたび「U25ファンド2025(https://power-angels.com/u25fund)」プロジェクトを開始いたします。このファンドは、25歳以下の起業家を対象に、プロダクトやトラクションの有無に関わらず、事業の“原点”とも言える構想段階や創業直後の段階で支援を行う、日本でも非常にユニークなエンジェル投資ファンドです。

「25歳以下」に注力する理由

従来のスタートアップ投資は、VCが参入できる一定のトラクションが出ているステージに偏りがちです。一方、高校生や大学生、若手起業家には、熱量と創意がありながらも、知識・経験・ネットワーク・資金が不足しているケースが多く存在します。Power Angelsでは、信頼できるエンジェル投資家によるサポート体制を築くことで、そのギャップを埋めたいと考えています。

若き起業家にとって、適切な指導や助言（“たった一言の金言”）が半年分の試行錯誤を一瞬で跳躍させる力になると、代表・山本自身のシリコンバレーでの体験からも確信しています。

U25ファンド2025の概要

・対象：25歳以下の起業家（プロダクト／PMF前の構想段階も含む）

・投資規模：1社あたり300万～500万円（最大1,000万円）

・年次投資数：5～10社を想定

・投資判断：(株)Power Angels（代表 山本）が起業家本人と直接やり取りの上で厳選

・エグジット戦略：IPOだけでなく、M&Aも想定

・ネットワーク支援：「U25 Founders Lab」などを通じた交流・勉強会・シリコンバレー交流も推進（チャットやリアル会場、懇親会等含む）

Power Angels CEO 山本敏行より

U25ファンド2025は、未来ある若者の“原石”にこそ、経験・知見・資金を集中させることで、持続的な成長と社会的還元を目指す取り組みです。

私自身、シリコンバレー時代に出会ったメンターの“たった一言”によって、それまで半年後に始めようとしていたことを、翌週から実行に移すことができました。その経験から、正しいタイミングで正しい伴走者に出会うことが、若手起業家にとってどれほど大きな意味を持つかを実感しています。しかし、今の日本では、若者が安心して相談できるエンジェル投資家や、適切なリスクを取って応援する存在が、まだまだ不足しています。だからこそ、このファンドは、単なる投資資金の提供ではなく、「信頼できる支援者」と「仲間」をセットで届ける仕組みを目指しています。

挑戦には孤独がつきものです。でも、孤独なまま挑戦を続ける必要はありません。業界も地域も超えて、若者が自然に頼れるエンジェル投資家と出会い、成長し、時に失敗してもまた立ち上がれる。そんなエコシステムをこのファンドから広げていきたいと思っています。

U25ファンド2025は、その第一歩。新しいスタートアップ文化を一緒に創っていきましょう。

初の出資先：RASEN株式会社について

本ファンドの第1号出資先として、17歳の代表取締役CEO・菊池 将成氏が率いるRASEN株式会社への出資を決定いたしました。

RASENは、「アニメ×スタートアップ領域」で創造力を具現化するプラットフォームの構築を目指しており、2025年3月に設立後、East VenturesおよびPower Angelsを引受先とする第三者割当増資（エンジェルラウンド）を完了しました。

代表・菊池将成氏は17歳ながら、“ゲノム的な喜びからイノベーションを生む”という意思のもと、学校より社会を実験場に挑戦を重ねてきた人物です。まさに「U25ファンド2025」の理念に深く合致し、未来への象徴的な第一歩となります。

参考プレスリリースはこちら(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000001.000162585.html)

本件に関するお問い合わせ先

株式会社Power Angels

〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前4-15-6-4F

メール：pa@t4t4t4.com

ウェブサイト：https://power-angels.com/

U25ファンド：https://power-angels.com/u25fund

U25 Founders Lab：https://power-angels.com/founders-lab