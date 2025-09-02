アイリスポリカシート オーダーカット販売開始！無料サンプル＆メーカー直送で品質と利便性を提供
アクリル材料加工とアクリル製品の販売サイト「アクリ屋ドットコム」を運営する、株式会社さくら樹脂（所在地：神奈川県横浜市、代表取締役：若狭尚弘）は、アイリスポリカシート（ポリカーボネート板）のご希望サイズに合わせたオーダーカット販売を2025年9月2日より開始いたします。この新サービスは、カーポート、テラス、手すりパネルなどの建材用途に最適で、特に屋外カーポート向けの1.8mm熱線遮断グレードもご用意しております。
https://www.acry-ya.com/products/detail/448/
商品特徴
● 優れた透明性・光線透過率: 光線透過率85～91%で、ガラスと同等の透明度を実現。
● 高い耐候性・耐寒性: 両面に特殊耐候処理を施し、紫外線劣化や変色を軽減。
● 最高クラスの耐衝撃強度: 透明プラスチックの中でも特に優れた耐衝撃性。
● 軽量で加工が簡単: 軽量かつ荷重変形が少なく、切断や穴あけが容易。
用途例
● テラス、カーポート、階段・ベランダの腰板などのエクステリア用途
● エントランスやアーケードの屋根材
認定情報
● 国土交通大臣認定番号: DW-0081
● 鉄道車両用材対応
● 燃焼試験: 不燃性（5mmクリア）、極難燃性（3mmクリア）
特別サービス
● 無料サンプル郵送: 気になる色があれば、気軽にお問い合わせいただき、無料でサンプルをお届けします。
● メーカー直送対応: メーカーの工場から直送が可能で、迅速かつ確実な配送をお約束します。
この機会に、アイリスポリカシートでコストパフォーマンスと品質を両立したポリカーボネート材料をご検討ください。サンプル請求やご注文は、ぜひお早めに！詳細は弊社ウェブサイトをご覧いただき、お気軽にお問い合わせください。
■製品概要■
・製品名：アイリスポリカシート（両面耐候処理 ポリカ板）フリーカット
・厚み：1.8～6mm厚
・最小：50×50mm～最大1220×2500mm
・メーカー直送品
https://www.acry-ya.com/products/detail/448/
□会社概要□
会社名：株式会社さくら樹脂
代表者：代表取締役 若狭尚弘
所在地：〒222-0001 神奈川県横浜市港北区樽町4-13-2
TEL：045-547-6342（代表）
FAX：045-547-5945
URL：https://www.acry-ya.com/
事業内容：アクリル材料加工、アクリル製品の販売
「アクリ屋ドットコム」は、あなたの欲しいモノ・探していたモノを、アクリル樹脂で実現するアクリル専門店。アクリル板・アクリルパイプ等の材料加工、ポスターフレーム・コレクションケース・アクリルラック等のオリジナル製品も多数取り扱っております。
配信元企業：株式会社さくら樹脂
