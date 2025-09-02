AIデータ社、“刃物づくりの技と品質を、AIで未来へつなぐ” 「AI CutleryMaster on IDX」リリース ～ 製造ノウハウ・品質管理・輸出証明・ブランド保護を一元管理 ～
企業データとAIの利活用カンパニー、AIデータ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 佐々木隆仁、以下AIデータ社）は、刃物・包丁・工業用刃物メーカー向けに、品質・技術継承・輸出証跡・ブランド保護を統合的に支援するAIソリューション『AI CutleryMaster on IDX』の提供を開始しました。
熟練職人の技術、素材・工程管理、顧客対応、海外取引で求められる書類対応などを、生成AIとナレッジRAGにより標準化・再活用できる業界専用デジタル基盤です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328643&id=bodyimage1】
■AI CutleryMaster on IDX の主な機能
刃物産業に特化した実践型テンプレートを標準搭載
・工程別ノウハウ・品質管理支援：焼入れ・研磨・刃付け等の技術文書をAIで検索・要約し、職人技の形式知化を支援
・製品履歴・検査データ管理支援：材質・製造履歴・検査データの文書検索・分析機能で整理、VDR基盤で証跡管理
・輸出関連書類作成支援: 原産地証明・輸出管理・税関提出書類の既存テンプレートをAIで翻訳・要約し、書類作成を支援（FSC／JIS等対応）
・ブランド保護文書管理：模倣品・コピー製品対応のためのロゴ証跡・真贋証明関連文書をAIで検索・分析し、管理を支援
・技術継承ナレッジ化支援：蓄積された技術文書をAIで要約・質疑応答機能を活用し、若手職人教育用マニュアル生成・熟練者ナレッジの活用を支援
・海外顧客対応・多言語顧客対応支援：取扱説明・メンテナンスガイドなどをAIの翻訳機能で多言語化し、海外顧客対応を支援
■「技術 × 品質 × ブランド」を守り、世界市場へ発信するAI基盤
AI CutleryMaster on IDX は、伝統刃物産地の工房から工業用刃物メーカー、海外輸出を行う商社・ブランド企業まで、幅広く導入可能です。
ソリューションサイト「AIファクトリー」では、刃物業界共通ナレッジRAGテンプレート例、生成AIプロンプト例、PoC支援情報を掲載中です。
■詳細・トライアルお申し込みはこちら：
https://www.idx.jp/aifactory/list/cutlery/
■活用例はこちら：
https://www.idx.jp/aifactory/case/cutlery/
■無料PoC・業界課題ヒアリング受付中
「技術が属人化している」「品質管理が紙中心で非効率」「海外取引の書類対応に課題がある」など、刃物製造に特有の悩みをお持ちの皆様へ、専用AIテンプレートのカスタマイズ無料相談も受付中です。
【AIデータ株式会社について】
名 称：AIデータ株式会社 代表者：佐々木 隆仁
設 立：2015年4月 所在地：東京都港区虎ノ門5-1-5 メトロシティ神谷町ビル4F
資本： 1億円（資本準備金15億2500万円）
URL： https://www.aidata.co.jp/
AIデータ社は、データインフラと知財インフラを基盤に、20年以上にわたり、企業や個人のデータ資産を守り、活用する事業を展開してきました。1万社以上の企業、100万人以上のお客様から信頼を得ており、データ共有、バックアップ、復旧、移行、消去を包括する「データエコシステム事業」では、BCNアワードで16年連続で販売本数1位を獲得しています。
データインフラでは、IDXのクラウドデータ管理や復旧サービスを提供するとともに、経済産業大臣賞を受けたフォレンジック調査や証拠開示サービスを通じて、法務分野でも高い評価を得ています。
一方、知財インフラでは、グループ会社の特許検索・出願支援システム『Tokkyo.Ai』や特許売買を可能にするIPマーケットプレイスの構築により、知財管理と収益化を支援。これらを統合し、生成AI『AI孔明TM』によるデータと知財の融合プラットフォームを展開しています。
また、防衛省との連携による若手エンジニア育成にも注力し、データ管理と知財保護を通じて社会基盤の強化に貢献しています。
配信元企業：AIデータ株式会社
