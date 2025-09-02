レポートオーシャン株式会社プレスリリース : 日本不妊治療サービス市場は、高度な生殖医療技術と不妊症への意識の高まりを背景に、2033年までに107億米ドル規模に急拡大すると予測されている
日本不妊治療サービス市場は2024年に30億5,000万米ドルの規模に達し、2025年から2033年までの予測期間中に年平均成長率（CAGR）6.50％で拡大し、2033年までに107億米ドルに達すると予測されている。不妊症は、男性または女性の生殖器系に影響を与える疾患であり、通常、定期的な避妊なしの性交を12か月以上続けても妊娠できない状態と定義される。男性不妊は精子数の減少、精子の形態異常、運動能力の低下、または射精障害によって引き起こされることが多く、一方、女性不妊はホルモンバランスの乱れ、排卵機能障害、または生殖器官の合併症に起因する場合があります。こうした課題に対する認識の高まりが、日本における不妊治療サービスの利用を促進し、市場成長の強固な基盤を築いています。
市場の推進力：政府の支援と戦略的イニシアチブ
日本の市場拡大を後押ししている主な要因の一つは、少子化の改善に向けた政府の取り組みによる支援です。 政府は、不妊治療の財政負担を軽減し、生殖補助技術へのアクセスを促進するための様々な措置と政策を導入しています。 2022年には、胚培養、精巣精子抽出、体外受精（IVF）、胚移植および凍結、および細胞質内精子注入（ICSI）などの手順をカバーする6つの新しい手術コード（Kコード）が不妊治療に導入されました。 また、合併症のない正常出産の公的健康保険については、2026年に開始する可能性があります。 これらの取り組みは、少子高齢化や労働人口の減少など、日本の人口動態上の課題に対処すると同時に、出生率の向上を促進するためのより広範な戦略の一部です。
市場の制約：不妊治療の高コスト
政府の支援にもかかわらず、不妊治療の高コストは、市場の成長のための主要な抑制のまま。 最も一般的に求められている手順の1つであるIVFは、薬や診断検査を含む、日本で1サイクルあたり10,000～15,000米ドルの費用がかかります。 これらの費用は、icsiまたは凍結胚移植（FET）を含むことができる手順、診療所、および必要な追加サービスの種類によって異なります。 限られた保険は、潜在的な患者の経済的負担をさらに増幅し、多くの人が治療を求めることを抑止します。 その結果、コスト要因は、国の不妊治療サービスの広範な採用に大きな課題を提起し続けています。
市場機会：人口の高齢化と芸術の需要の増加
日本の高齢化の急速な拡大は、日本不妊治療サービス市場にとって重要な機会を生み出しました。 65歳以上の人口増加に伴い、医療費の上昇や労働力の減少などの課題に直面しています。 これを受けて、政府は、結婚の遅れや出産の延期により需要が高まっている体外受精を含む生殖補助技術の家族計画や資金調達を優先しています。 これらのサービスを提供する不妊治療クリニックは、カップルがキャリアと個人的な生活のバランスをとりながら生殖の課題の解決策を模索しているため、専門知識への依存の高まりを目の当たりにしています。 この人口統計学的傾向は、予測期間を通じて不妊治療サービス市場の持続的な成長を促進すると予想されます。
主要企業のリスト：
● Fertility Clinic Tokyo
● Fertility World
● Mother Hospital
● Oak Clinic Inc.
● Natural ART Clinic Nihombashi
● IUHW Hospital IVF Center
● Sanno Hospital
● Kamijo Women's Clinic
