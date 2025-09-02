キンコーズ・新宿南口店「キラキラTシャツプリント」サービス開始 ～金・銀カラーで推し活やオリジナルグッズを華やかに演出～

キンコーズ・ジャパン株式会社

キンコーズ・ジャパン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：渡辺 浩基、以下 キンコーズ）は、キンコーズ・新宿南口店にて新サービス「キラキラTシャツプリント」の提供を開始しました。本サービスは、金・銀カラーをアクセントに取りいれることで、推し活グッズやオリジナルウェア、イベント記念品などをより華やかに仕上げたい顧客ニーズに応えるものです。

キンコーズでは2022年に新宿南口店で初めてTシャツプリントサービスを開始し、現在では、個人から企業・団体まで幅広い顧客層に利用されています。特に同店ではリピート率が高く、人気サービスとして定着してきました。今回、通常のフルカラー転写印刷に加え「金」「銀」の特殊転写シートを導入することで、表現の幅を広げ、より個性的で特別感のあるデザイン制作が可能になりました。

今後も新しい素材やカラー、多彩なプリント技術を取り入れながら、店舗ならではの“つくる楽しさ”を体験できるサービスを拡充していきます。

キラキラTシャツプリントの特長

・1枚からオーダー可能

少量から注文できるため、個人のオリジナル制作から、イベントなどの記念品にまで幅広く対応可能です。

・金・銀の特別感ある仕上がり

特殊転写シートを使用することで、きらめきのあるデザインを実現します。

・デザインの自由度向上

フルカラー転写との組み合わせにより、デザインの一部に金や銀を取り入れるなど、多彩な表現が可能です。

・スピーディーなお渡し

店頭制作により、最短で翌日のお渡しが可能です。

サービス料金

[表: https://prtimes.jp/data/corp/117325/table/99_1_bea404c9d1af71c2349e40ad03c24954.jpg?v=202509021127 ]

商品ページ：https://www.kinkos.co.jp/service/tshirts-print-selfblack/

キンコーズ・新宿南口店

住所：〒151-0053 東京都渋谷区代々木2丁目2-1 新宿サザンテラス内 サザンタワー3F

https://www.kinkos.co.jp/store/tokyo/t012/

キンコーズ・ジャパン株式会社 会社概要

当社は、お客様のライフとビジネスに寄り添い、サステナブルな社会を実現するオンデマンドソリューションサービスのサプライヤーとして様々なお客様からパートナーと認識されることを目指しています。有人接客型プリントサービスのキンコーズ及びコワーキングスペースのツクル・ワークといった店舗運営事業をはじめ、顧客の業務改善を支援するプラットフォームソリューションの開発・運用支援を行うデジタルソリューション事業、屋内外の装飾・展示会の出展向け大型インクジェット出力・加工・施工から、ショッピングモールでの販促支援室の運営、セールスプロモーションにおける企画立案・デザインなどのマーケティングサービス事業と多岐にわたるサービスを展開しています。

会社名 ： キンコーズ・ジャパン株式会社

所在地 ： 東京都港区三田3-4-10 リーラヒジリザカ3階

代表者 ： 代表取締役社長 渡辺浩基

設立 ： 1991年12月24日

資本金 ： 100,000千円

従業員数： 723名（2025年9月1日現在）

URL ： https://www.kinkos.co.jp/corporate/

