カワイ×フェイラー 初コラボレーションフェイラーの人気デザイン『ハイジ』をモチーフにしたKAWAI meets FEILER ミニグランドピアノ・ハンカチを発売

フェイラージャパン株式会社

フェイラージャパン株式会社(本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：八木直久)は、株式会社河合楽器製作所（本社：静岡県浜松市、代表取締役社長：河合健太郎）とのコラボレーション「KAWAI meets FEILER」により製作したミニピアノをフェイラー銀座本店、カワイミニピアノ公式オンラインショップ、カワイ直営店にて、オリジナルデザインのハンカチをフェイラー銀座本店、高島屋大阪店フェイラーショップ、フェイラー天神地下街店、カワイミニピアノ公式オンラインショップにて限定販売することを発表いたします。ミニピアノは受注販売、ハンカチは抽選販売となります。

※転売目的のご購入はご遠慮願います。転売目的の購入や不正な行為が発覚した場合、今後の販売をお断りさせていただきます。

KAWAI meets FEILER

「感性の駆動」を通して、多くのひとの人生に彩りを届けたいという願いを込めたフェイラーのブランドメッセージ「心はいつだって踊れる。」に、カワイのミッションである「人生を、響かせる。」が共鳴してコラボレーションが実現しました。今回のコラボレーションでは、お子さまから大人まで、幅広い世代に愛されているフェイラーの人気デザイン『HEIDI（ハイジ）』がカワイのミニピアノを彩り、フェイラーのハンカチには、カワイのミニピアノが愛らしいモチーフとして登場いたします。

日常の中で、心が踊るような体験をお届けしたい--そんな願いを込めたコラボレーションです。

商品紹介・販売方法

■【受注販売】KAWAI meets FEILER ミニグランドピアノ

カワイミニピアノシリーズは1985年の発売以来、正確な音程とピアノらしい外観にこだわり、お子さまの初めてのピアノとしてお客様にご愛用いただいています。このたび、ミニピアノに、フェイラー監修のもと人気デザイン『ハイジ』を施した限定モデルを期間限定で受注販売いたします。

KAWAI meets FEILER ミニグランドピアノ

\66,000(税込)

[材質]本体：木材 ／ 鍵盤：ポリスチレン ／ 脚：ポリプロピレン ／ 音源：アルミパイ

[本体サイズ／重量]W425×D450×H205mm ／ 3.1kg （脚付き・蓋閉じ状態）

[梱包時サイズ／重量]W530×D480×H185mm ／ 約5.0kg (ラッピング済み,お届け時サイズ) ※梱包時、脚は取り外しています。

[鍵盤数]32鍵

[生産国]日本

※ラッピングは、KAWAI meets FEILERオリジナルラッピングになります。

※保証書はございません。

※修理について、初期不良以外は有償となります。ミニピアノ内装の修理については永年対応いたしますが、外装の修理については2026年11月末までの受付となります。修理についてのお問い合わせは、以下までお願いいたします。

＜修理受付＞連絡先

株式会社 河合楽器製作所 知育ホビー室 Mail：toys@kawai.co.jp

※汚れた場合は、柔らかい乾いた布で軽く拭いてください。アルコール入りのウェットティッシュや洗剤、シンナーは、表面の塗装や印刷を傷める原因になりますので、使用しないでください。

受注期間：2025年9月17日(水) ～2025年9月30日(火)

受注受付店舗：

＜フェイラー＞

・フェイラー銀座本店(東京都中央区銀座4-4-1)

※フェイラーでは、銀座本店以外の店舗での販売はございません。

※受注時に代金をお支払いいただくため、お電話でのご注文は承っておりません。

※ご注文いただいた商品は、11月よりご指定の住所へ順次発送予定です。店頭での受取は承っておりません。

※商品代金とは別に送料をいただきます［送料目安：\1,474～\2,981(税込)］。送料は発送先の住所により異なりますので、店舗スタッフにお問い合わせください。

※配送業者、商品到着日のご指定は承っておりません。

※受注生産商品につき、お客様都合によるキャンセル・ご返金は承っておりません。

＜カワイ＞

・カワイミニピアノ公式オンラインショップ(https://toys-onlineshop.kawai.co.jp/(https://toys-onlineshop.kawai.co.jp/))より申込み

・カワイ直営店 店頭にて申込み

商品発送：2025年11月より順次発送予定

カワイでの販売の詳細は、以下のサイトにてご確認お願いいたします。

https://toys-onlineshop.kawai.co.jp/shop/a/afeiler202502/

■【抽選販売】KAWAI meets HEIDI ハンカチ

ドイツの野にいる小さな生き物たちが織りなすフェイラーの人気デザイン『ハイジ』の世界に、カワイのミニピアノが加わり、音楽の楽しさを感じられるハンカチです。

カラーは2種類。ペールピンク×アイボリーはフェイラー限定、ホワイト×レッドはカワイ限定にて抽選販売いたします。

＜フェイラー限定ハンカチ＞

＜フェイラー限定ハンカチ＞

KAWAI meets HEIDI

『カワイミーツハイジ』ハンカチ

\2,970(税込)

約25×25cm

ペールピンク×アイボリー

オリジナルパッケージ入

販売方法：事前LINE抽選

販売方法は、以下のスケジュールにて、事前に専用アカウントにてLINE抽選販売を実施いたします。

フェイラー整理券アカウント

https://lin.ee/dwE2AMq

販売店舗：フェイラー銀座本店、高島屋大阪店フェイラーショップ、フェイラー天神地下街店

スケジュール：

抽選申込期間／2025年9月8日(月)12:00～ 9月10日(水)23:59

当選者発表／2025年9月12日(金)15:00ごろ ※配信時間は多少前後する場合がございます。

引換期間／2025年9月16日(火)～9月30日(火)

引換方法／直接ご来店でのお受け取りとなります。

購入点数制限：お一人様1点まで

※引換には当選クーポンが必要です。

※トーク画面の削除及び、クーポン券の使用済み処理を事前にされた場合、引換は無効となりますのでご注意下さい。

※引換にはクーポン券の使用済み処理を実施するため、引換クーポン券をお持ちのご本人様のみとさせていただきます。代理での引換やスクリーンショットでの引換は承ることができません。

※引換期間終了後は、当選は無効となり、引換購入ができなくなります。

※期間中に引換がない場合は自動キャンセルとさせていただきます。

※デザインの出方はお選びいただけません。

※お電話・ご来店でのご予約は承っておりません。

※お取り置き、代引き配送は承っておりません。

※上記3店舗以外での引換は承っておりません。

※限定品のため、今後の再入荷はございません(抽選販売の引き換え残の販売もございません)。

高額転売を防ぐ対策として、購入点数制限を行い、フリマアプリ「メルカリ」では、価格急騰の注意喚起とガイドライン抵触の際の削除対応を、その他のフリマサイトでもガイドライン抵触の際の削除対応をさせていただいております。

フェイラージャパンとメルカリ、安心・安全な取引環境の構築に向けた 包括連携協定を締結

https://www.feiler-jp.com/information/detail/165

＜カワイ限定ハンカチ＞

＜カワイ限定ハンカチ＞

KAWAI meets HEIDI

『カワイミーツハイジ』ハンカチ

\2,970(税込)

約25×25cm

ホワイト×レッド

オリジナルパッケージ入

※デザインの出方はお選びいただけません。

＜カワイ限定 KAWAI meets FEILER プレミアムセット 限定100セット＞

「KAWAI meets FEILER ミニグランドピアノ」と「KAWAI meets HEIDI ハンカチ(ホワイト×レッド)」の両方を一度にお楽しみいただけるプレミアムセットを、数量限定で100セット販売いたします。\68,970(税込)

販売方法：事前抽選

カワイミニピアノ公式オンラインショップ(https://toys-onlineshop.kawai.co.jp/)にて、事前抽選を実施いたします。

カワイでの販売の詳細は、以下のサイトにてご確認お願いいたします。

https://toys-onlineshop.kawai.co.jp/shop/a/afeiler202502/

Instagramフォロー＆いいねキャンペーン開催！

「KAWAI meets FEILERミニグランドピアノ」が抽選で2名様当たるInstagramフォロー＆いいねキャンペーンを実施いたします。期間中、両アカウントをフォローし、キャンペーン投稿に“いいね”をしていただいた方の中から抽選で2名様に、「KAWAI meets FEILERミニグランドピアノ」をプレゼントいたします。

＜ご応募方法＞

応募期間：9月2日(火)10:00 ～ 9月10日(水)23:59

１.フェイラー公式Instagram（ @feiler_jp )をフォロー。

２.KAWAI Toys公式Instagram（ @kawai_toys_official ）をフォロー。

※既にフォローいただいている方もキャンペーンの当選対象になります。

３. キャンペーン投稿に「いいね」をして応募完了。

４. 当選者の発表は、9月12日（金）18:00にフェイラー公式InstagarmのDMより当選された方にご連絡のうえ、フェイラー公式Instagarmに当選者アカウント名を記載した画像をフィード投稿いたします。

※当選賞品の発送は10月上旬を予定いたしております。

「ミニピアノコンサート by KAWAI meets FEILER 」

コラボレーションを記念し、フェイラー銀座本店にて「KAWAI meets FEILERミニグランドピアノ」を使用したミニコンサートを開催いたします。

開催日：9月17日(水)、9月25日(木)

開催時間：各日14:00～16:00 15分のミニコンサートを1日5回開催予定

開催会場：フェイラー銀座本店 / 東京都 中央区銀座4-4-1 1F

※入場料無料、予約不要

※状況により演奏時間が前後する場合があります。

＜演奏者プロフィール＞

須藤英子(ピアニスト・トイピアニスト)

東京藝術大学楽理科、同大学院応用音楽科修了。ピアノ独奏にて、JILA音楽コンクール現代音楽特別賞、現代音楽演奏コンクール「競楽VI」優勝、朝日現代音楽賞受賞。野村国際文化財団、Asian Cultural Councilの助成を受け、ボストン、ニューヨークに滞在。YouTube Symphony Orchestra カーネギーホール公演にトイピアニストとしてゲスト出演。日本コロムビアよりCD「おもちゃピアノを弾いてみよう♪」をリリース。コロナ禍でのロサンゼルス生活を経て、現在は日本各地でユニークな演奏活動を展開している。

カワイ紹介

1927年、河合楽器製作所は静岡県浜松市で創業しピアノづくりをはじめました。ピアノ製造を開始して以来90年以上が経ち、近年カワイのフルコンサートピアノ SK-EX は数多くの国際ピアノコンクールで採用されています。

カワイミニピアノシリーズ は、そうしたピアノメーカーがつくる玩具として1985年の発売以来、正確な音程とピアノらしい外観にこだわり、お子さまの初めてのピアノとしてお客様にご愛用いただいてまいりました。近年ではお子さまだけでなく、気軽に演奏できる楽器としても幅広い年代の方にお楽しみいただいております。

KAWAIの製品やサービスは、世界中の人々の日常に寄り添い、喜怒哀楽とともにあります。当社の企業理念体系「KAWAI Philosophy」におけるMission「人生を、響かせる。」には、「どのような時でも寄り添い、人生を響かせる存在でありたい」という想いが込められています。

フェイラー紹介

フェイラー(ドイツ・ホーエンベルク／1948年創業)は、ドイツ・ババリヤ地方の伝統工芸織物シュニール織に創意工夫を重ね、美しい色柄と優しい質感のハンカチ、インテリアクロス、ポーチやバッグなど、上質な暮らしを彩る商品を幅広く展開するシュニール織を代表するライフスタイルブランドです。フェイラー製品の上質さは、家族の歴史に寄り添い、受け継がれるとともに、大切な方への心を込めた贈り物として、世代を越え、時代を越えて愛され続けています。そして、200種類以上ある色鮮やかなデザインの中からハンカチを選ぶときの気持ち。日常の中で柔らかな肌触りのポーチをふと手にしたときの胸の高鳴り。どこにでも持ち運ぶことができるフェイラーだからこそ、誰もが持っているドキドキする力をいつでも呼び起こすことができる。ブランドメッセージ「心はいつだって踊れる。」には、「感性の駆動」を通して、多くのひとの人生に彩りを届けたいという願いを込めています。

◆フェイラーブランドサイト https://www.feiler-jp.com/

◆フェイラー公式オンラインショップ https://feiler.jp

◆公式Instagram/X/LINE ＠feiler_jp

フェイラージャパン株式会社 http://www.feiler-jp.com/feilerjapan/

フェイラージャパン株式会社（本社：東京都渋谷区）は、住友商事の事業会社として、ドイツの高級織物ブランド「FEILER」の輸入・企画・販売を実施しています。フェイラー 国内97店舗[うち、フェイラーのギフトコンセプトショップ「ラブラリー バイ フェイラー」16店舗、ファクトリーアウトレット14店舗]（2025年9月1日現在）