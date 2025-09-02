¿®½£¤Î½©¼ò¡È¤Ò¤ä¤ª¤í¤·¡É²ò¶ØµÇ°¡ª ¶äºÂNAGANO¤Ç¡Ø¤Ò¤ä¤ª¤í¤·º×¡Ù¤ò9·î13Æü(ÅÚ)¤Ë³«ºÅ
¡¡Ä¹Ìî¸©¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤·¡¢¼óÅÔ·÷¤È¤Ä¤Ê¤°¾ðÊóÈ¯¿®µòÅÀ¡Ö¶äºÂNAGANO¡×(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è)¤Ï¡¢2025Ç¯9·î13Æü(ÅÚ)¤Ë¿®½£¤Î¼òÂ¢¤«¤é50¼ïÎà°Ê¾å¤Î½©¼ò¡Ö¤Ò¤ä¤ª¤í¤·¡×¤¬Â·¤¦»î°û¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ø¤Ò¤ä¤ª¤í¤·º×¡Ù¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡º£Ç¯¤Î¡Ø¤Ò¤ä¤ª¤í¤·º×¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Ä¹Ìî¸©¼òÂ¤ÁÈ¹ç¸øÇ§¡È¿®½£¡¦ÃÏ¼ò¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¡É¤Î¶Ì²¬¤¢¤º¤ß¤µ¤ó¤ò¤ª¾·¤¤·¡¢¡Ö¤Ò¤ä¤ª¤í¤·¡×¤ä¼òÂ¢¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢»î°û¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤Î¡Ö¤Ò¤ä¤ª¤í¤·¡×¤Ï¶äºÂNAGANO¤Ë¤ÆÈÎÇä¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢µ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿ÌÃÊÁ¤ò¤½¤Î¾ì¤Ç¤ªÇã¤¤µá¤á¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡Í½ÌóÉÔÍ×¡¦»þ´ÖÆâÆþÂà¾ì¼«Í³¤Ç¡¢5～10¼ïÎà¤Î¡Ö¤Ò¤ä¤ª¤í¤·¡×¤òµ¤·Ú¤Ë°û¤ßÈæ¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¼¤Ò¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ª¹¥¤ß¤ÎÌ£¤ò¸«¤Ä¤±¤Ë¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¡Ö¤Ò¤ä¤ª¤í¤·¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¡Ö¤Ò¤ä¤ª¤í¤·¡×¤È¤Ï¡¢Åß¤Ëºî¤é¤ì¤¿ÆüËÜ¼ò¤ò½Õ¤Ë²ÐÆþ¤ì¤·¡¢²Æ¤Î´ÖÃùÂ¢¤¹¤ë¤³¤È¤Ç½ÏÀ®¤µ¤»¡¢½©¸ý¤ËºÆÅÙ²ÐÆþ¤ì¤ò¹Ô¤ï¤º¤½¤Î¤Þ¤ÞÉÓµÍ¤á¤·¤Æ½Ð²Ù¤¹¤ë¤â¤Î¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£²Æ¤Î´Ö¤¸¤Ã¤¯¤ê½ÏÀ®¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¤Þ¤í¤ä¤«¤µ¤È»ÝÌ£¤¬Áý¤·¡¢½©¤ÎÌ£³Ð¤È¤È¤â¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¿®½£¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö¤Ò¤ä¤ª¤í¤·¡×¤Î²ò¶ØÆü¤ÏËèÇ¯9·î9Æü¤ÈÄê¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Î»þ´ü¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌ£¤ï¤¤¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×¡Û
¥¿¥¤¥È¥ë¡§¡Ø¶äºÂNAGANO ¤Ò¤ä¤ª¤í¤·º×¡Ù
³«ºÅÆü»þ¡§2025Ç¯9·î13Æü(ÅÚ) 11:00～18:00 (¥é¥¹¥È¥ªー¥Àー 17:30)
²ñ¾ì¡§¶äºÂNAGANO2³¬¥Æ¥¤¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥¹¥Úー¥¹
ÂÐ¾Ý¼Ô¡§20ºÐ°Ê¾å
¥Á¥±¥Ã¥È¡§Àè¤Ë¥ì¥¸¤Ë¤Æ¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¤ªÇã¤¤µá¤á¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¦ÆüËÜ¼ò10¼ï»î°û¥Á¥±¥Ã¥È 1,500±ß(ÀÇ¹þ¤ß¡¢³Æ20ml)
¡¦ÆüËÜ¼ò5¼ï»î°û¥Á¥±¥Ã¥È 1,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¤ß¡¢³Æ20ml¡Ë
¡¦¤ª¤Ä¤Þ¤ß 500±ß
»²²ÃÊýË¡¡§»öÁ°Í½ÌóÉÔÍ×¡¢ÆþÂà¾ì¼«Í³
¢¨º®»¨»þ¤Ë¤Ï¡¢Æþ¾ìÀ©¸Â¤ò¹Ô¤¦¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨º®»¨¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Úー¥¹ÃåÀÊ¤Ç¤ÎÂÚºß»þ´Ö¤ÏºÇÂç40Ê¬¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¹Ö»Õ¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡Û
¶Ì²¬ ¤¢¤º¤ß
Ä¹Ìî¸©´Ñ¸÷µ¡¹½CX»ö¶ÈÉô
Ä¹Ìî¸©¼òÂ¤ÁÈ¹ç¸øÇ§¡¡¿®½£¡¦ÃÏ¼ò¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー
Ä¹Ìî¤Î¤ª¼ò¤Ë¤É¤Ã¤×¤ê¤Ï¤Þ¤ê¡¢Ä¹Ìî¸©Æâ¤Î¼òÂ¢¤Ø½ÐË×¡£
¼òÂ¤¤ê¤òÇñ¤Þ¤ê¹þ¤ß¤ÇÂÎ¸³¤·¤¿¤ê¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤¦¤Á¤Ë³ÆÃÏ¤Ç¹Ö±é²ñ¤Ê¤É¤â¤³¤Ê¤¹¡£
¡Ú¶äºÂNAGANO¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¡¦Å¹Ì¾¡¡¡¡¡¡¡¡¡§¶äºÂNAGANO
¡¦¥ªー¥×¥óÆü¡¡¡§2014Ç¯10·î26Æü
¡¦½»½ê¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¶äºÂ5ÃúÌÜ6-5¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡NOCO¥Ó¥ë1¡¦2¡¦5F
¡¦¥¢¥¯¥»¥¹¡¡¡¡¡§Åìµþ¥á¥È¥í¶äºÂ±Ø A1¡¦A2¡¦B5½Ð¸ý¤«¤éÅÌÊâ1Ê¬
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡JRÍ³ÚÄ®±Ø¤«¤éÅÌÊâ7Ê¬
¡¦±Ä¶È»þ´Ö¡¡¡¡¡§1F¡¦2F¡§10:30~19:00¡¢5F¡§10:00～18:00
¡¦¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¡¡§https://www.ginza-nagano.jp/
¡¦Instagram¡¡¡§https://www.instagram.com/ginza_nagano/
¡¦¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§03-6274-6015 / info@ginza-nagano.jp