楽天スーパーSALEにて最大60％OFF！「EcoFlow防災キャンペーン」9月4日（木）～９月11日（木）にて開催

EcoFlow Technology Japan株式会社

最先端のポータブル電源やクリーンな電力技術を開発するテクノロジー企業、EcoFlow Technology Japan株式会社（本社：東京都中央区、以下EcoFlow）は、2025年9月4日（木）から９月11日（木）まで楽天スーパーSALEにて最大60％OFFとなる「EcoFlow防災キャンペーン」を開催いたします。

近年、地震や台風など自然災害のリスクが高まる中、停電時に照明や通信手段を確保するための防災対策が注目されています。EcoFlowのポータブル電源は、大容量かつ高出力で、スマートフォンやノートパソコンなどの日常デバイスから、冷蔵庫などの生活家電まで幅広く対応可能です。

今回の楽天スーパーSALEでは、防災キャンペーンとして対象商品が最大60%OFF。非常時の備えとしてはもちろん、平時にはアウトドアや日常生活でも活用できる電源ソリューションを、この機会にぜひご利用ください。

加えて、EcoFlow楽天公式市場店にて50,000円（税込）以上のご購入で、プロモーションコード 【ESRJ-RTE8-FJM0-6DVJ】を入力するとプラス6000円OFFとなります。

▼クーポン取得はこちら：

https://coupon.rakuten.co.jp/getCoupon?getkey=UlRFOC1FU1JKLUZKTTAtNkRWSg--&rt=(https://coupon.rakuten.co.jp/getCoupon?getkey=UlRFOC1FU1JKLUZKTTAtNkRWSg--&rt=)

※クーポンの種類が重複しなければ複数枚の他のクーポンと併用できます。(例:店内全商品・対象商品指定・送料無料)

また、セール期間中は、プロモーションコードを通じてご購入いただいたお客様に、「EcoFlow 非常用ライト」のプレゼントも用意しております。この機会をぜひお見逃しなく。

※数量限定あり、先着順で、在庫より予告なく変更または終了する場合がございます。

■セール開催日程

EcoFlow公式楽天市場店 ：2024年9月４日（木）～ 2024年9月11日（木）

https://www.rakuten.co.jp/ecoflow/contents/supersale2509/

■セール対象商品（一部抜粋）

「DELTA 3」 + 160W片面ソーラーパネルGen2セット。

【60％OFF】\182,600 → \73,040

「DELTA 2 Max」 + 220W片面ソーラーパネルGen2セット

【60%OFF】\313,720 → \125,488

「WAVE 3」 ポータブルエアコン＋専用バッテリーパック

【45%OFF】\266,750 → \146,713

「RIVER 2 Pro」＋110Wソーラーパネル

【40%OFF】\114,400 →\52,830

EcoFlowについて

EcoFlowは、環境に配慮した創造的な技術革新を通じて、人々の活動に不可欠な電力エネルギーを提供し、新たな生活環境や業務活動の機会を生み出すエネルギーソリューション企業です。2017年に「クリーンな電力へ、誰でも簡単にアクセス出来る社会」を実現するべく設立されました。EcoFlowは現在、アメリカ、ドイツ、日本に事業本部を持ち、世界140以上の国と地域の市場で500万人を超えるユーザーにご利用いただいています。ファミリーキャンプや車中泊に活躍する大容量・高出力モデル「DELTAシリーズ」キャンプに必須なギアと言える軽量・小型モデル「RIVERシリーズ」をはじめとするポータブル電源と再生可能エネルギーを提供する企業として、次世代に向けた最先端のクリーンな電力技術を開発しています。詳しくは公式サイト（ https://www.ecoflow.com/jp/ (https://www.ecoflow.com/jp/)）をご覧ください。

■EcoFlowポータブル電源の詳細：https://jp.ecoflow.com/pages/portable-power-stations/

■EcoFlowソーラーパネルの詳細：https://jp.ecoflow.com/pages/portable-power-station-solar-panel/(https://jp.ecoflow.com/pages/portable-power-stations/)