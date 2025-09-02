アディダスとMERCEDES-AMGのコラボレーション　ADIZERO x AMGランニングコレクションが登場

アディダス ジャパン株式会社

アディダス ジャパン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：萩尾 孝平）はアディダスとMercedes-AMG（メルセデス-エーエムジー）によるコラボレーションコレクション、「ADIZERO X AMG（アディゼロ X エーエムジー）」を2025年9月2日（火）より発売いたします。今秋東京で行われる世界の大舞台を記念して発売される今回のコレクションは、速さを追求するレーシングシューズ『アディゼロ』と、モータースポーツの最高峰を走る『Mercedes-AMG』による、限界を超える速さを追求し世界最速を目指すという目標のもと開発されました。

世界の主要レースや国内駅伝での勝利と記録更新に貢献してきたレーシングモデル「ADIZERO ADIOS PRO 4 AMG（アディゼロ アディオス プロ 4 エーエムジー）」をはじめ、ADIZERO ADIOS PRO EVO 1（アディゼロ アディオス プロ エヴォ 1）から生まれた最軽量トレーニングシューズ「ADIZERO EVO SL AMG（アディゼロ エヴォ エスエル エーエムジー）」、そして優れた機能を誇るコンセプトシューズ「ADIZERO PRIME X 3 STRUNG AMG（アディゼロ プライム エックス 3 ストラング エーエムジー）」のロードレース用の３シューズをラインアップ。ロードレースモデルに加え、陸上用短距離スパイク最新モデル「ADIZERO PRIME SP 4 AMG（アディゼロ プライム SP 4 エーエムジー）」、そして中距離スパイク「ADIZERO AMBITION AMG（アディゼロ アンビション エーエムジー）」および長距離用スパイク「ADIZERO AVANTI AMG（アディゼロ アバンチ エーエムジー）」の全６モデルがかつてない高性能を実現した「MERCEDES-AMG GT 63（メルセデスーエーエムジー ジーティー 63）」にインスパイアされ、ボディカラーを想起させるブラックと、ヘッドライトを象徴するレッドで表現され、駆ける者の魂を新たな次元へと揺さぶります。

商品概要

ADIZERO ADIOS PRO 4 AMG

・品番：KH8840（M）、KH8839（W）

・カラー：コアブラック／ルシッドレッド／フットウェアホワイト

・価格：28,600円（税込）※自店販売価格

・重量（27.0cm）：200g

・ミッドソールドロップ：

6 mm （ヒール：39.0 mm / 前足部：33.0 mm）

・商品URL：

メンズ：https://www.adidas.jp/article/KH8840.html

レディース：https://www.adidas.jp/article/KH8839.html

ADIZERO EVO SL AMG

・品番：KH8832（M）、KH8833（W）

・カラー：コアブラック／ルシッドレッド／フットウェアホワイト

・価格：19,800円（税込）※自店販売価格

・重量（27.0cm）：224g

・ミッドソールドロップ：

6.5 mm （ヒール：38.5 mm / 前足部：32.0 mm）

・商品URL：

メンズ：https://www.adidas.jp/article/KH8832.html

レディース：https://www.adidas.jp/article/KH8833.html

ADIZERO PRIME X 3 STRUNG AMG

・品番：KJ6946

・カラー：コアブラック／ルシッドレッド／フットウェアホワイト

・価格：39,600円（税込）※自店販売価格

・重量（27.0cm）：275g

・ミッドソールドロップ：

7.0 mm （ヒール：50.0 mm / 前足部：43.0 mm）

・商品URL： https://www.adidas.jp/article/KJ6946.html

ADIZERO PRIME SP 4 AMG

・品番：KH8838

・カラー：コアブラック／ルシッドレッド／フットウェアホワイト

・価格：37,400円（税込）※自店販売価格

・重量（27.0cm）：195g

・ミッドソールドロップ：

-10.0 mm （ヒール：10.0 mm / 前足部：20.0 mm）

・商品URL：https://www.adidas.jp/article/KH8838.html

ADIZERO AMBITION AMG

・品番：KH8836

・カラー：コアブラック／ルシッドレッド／フットウェアホワイト

・価格：24,200円（税込）※自店販売価格

・重量（27.0cm）：165g

・ミッドソールドロップ：

-5.0mm （ヒール：13 mm / 前足部：18.0 mm）

・商品URL：https://www.adidas.jp/article/KH8836.html

ADIZERO AVANTI AMG

・品番：KH8837

・カラー：コアブラック／ルシッドレッド／フットウェアホワイト

・価格：26,400円（税込）※自店販売価格

・重量（27.0cm）：172g

・ミッドソールドロップ：

0 mm (ヒール：19.0 mm / 前足部：19.0 mm）

・商品URL： https://www.adidas.jp/article/KH8837.html

アディゼロシリーズについて

■アディゼロとは

ADIZERO（アディゼロ）は、2005年、シューズ・クリエイターの大森敏明氏の協力により、「日本人を速くするために」を目的として日本にて開発されたランニングシリーズです。0.01mm単位までこだわり、生み出されたマイクロフィットラスト（足型）による優れたフィット感で、数々の受賞歴や結果と共に歴史を積み重ねてきました。2023年9月には、アディダス ランニング史上最軽量※となる先進的レーシングモデル「ADIZERO ADIOS PRO EVO 1」を発表、既に3つの世界記録更新に貢献しています。

開発から約20年を経て、今では日本のみならず、世界のトップランナーたちによる数々の記録更新を支え、時代とともに様々な進化を遂げてきた、アディダス ランニングを代表するシリーズです。

※アディダス ランニングシューズにおいて、片足27.0cmにおける重量

取扱店舗

・アディダス ブランドセンター RAYARD MIYASHITA PARK

・アディダス ブランドコアストア 新宿

・アディダス ブランドコアストア 銀座

・アディダス ブランドコアストア 横浜ジョイナス

・アディダス ブランドコアストア 大阪

・アディダス ブランドコアストア 名古屋

・アディダス ブランドコアストア 福岡

・その他全国のアディダス取扱店

※一部店舗によってお取り扱い商品が異なります。

