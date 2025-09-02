こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
「ハードロックカフェ 横浜」アメリカンスタイルカンパニー「MOONEYES®」とコラボ
コラボグッズを販売、これを記念したスペシャルドリンクも登場
発売日：2025年9月6日（土） ※ドリンク販売は9月30日（火）まで
様々な音楽を聴きながら料理が楽しめるアメリカンレストラン「ハードロックカフェ」の横浜店では、ホットロッドやアメリカンカスタムバイクシーンにおけるカルチャーアイコンとして知られる「MOONEYES®」とのコラボレーションを実施、レストランに併設するオリジナルグッズを扱うロックショップにおいて、9月6日（土）よりコラボグッズ2種（Tシャツ、ピンバッジ）を販売します。また、レストランでは、このコラボグッズ販売を記念したスペシャルドリンク2種（アルコール／ノンアルコール）を9月6日（土）から30日（火）の期間、提供します。
「MOONEYES®」は、伝説のホットロッドビルダー、ディーン・ムーンによって1957年にアメリカで設立されたホットロッド＆カスタムブランド。日本においては、1983年に横浜に店舗をオープン、現在はオリジナルグッズ販売のほか、大規模な車とバイクのイベントを開催しており、毎年12月に横浜パシフィコで開催される「ヨコハマ ホットロッド カスタムカーショー」には、世界中から多くの車とバイクのファンが参加されています。
このたび発売されるコラボグッズはTシャツ「MOONEYES®ｘHard Rock Cafe Yokohama Flame Guitar T-shirt」と、ピンバッジ「MOONEYES®ｘHard Rock Cafe Yokohama Flame Guitar Pin」の2種。いずれも、黄色地の丸に目玉が描かれた「アイボール」と称されるMOONEYES®のロゴと、ハードロックカフェのロゴを配した、大胆なデザインに仕上がっています。コラボグッズは12月に第2弾の発売も予定しております。
また、レストランでは、このコラボグッズ販売を記念したスペシャルドリンクとして、MOONEYES®とハードロックカフェの世界感を感じていただける2種のカクテルを提供します。バナナリキュール、オレンジジュース、マンゴージュースに、ウォッカとウイスキーをブレンドした、トロピカルなカクテル「Moon Vibes」、自家製レモネードに、オレンジジュースとマンゴージュースをミックスし、スプライトで仕上げた、爽やかなトロピカルノンアルコールカクテル「Tropical Burnout」の2種を用意しました。なお、当商品いずれかをご注文で、特製オリジナルステッカー（非売品、なくなり次第終了）をプレゼントします。
ハードロックカフェ 横浜「MOONEYES®」コラボ企画 実施概要
◆ 内容：
① コラボグッズの販売
・ 「MOONEYES®ｘHard Rock Cafe Yokohama Flame Guitar T-shirt」
6,600円（サイズS～XXL）
・ 「MOONEYES®ｘHard Rock Cafe Yokohama Flame Guitar Pin」
3,520円／300個限定
② コラボ・スペシャルドリンクの販売
・ 「Moon Vibes」（アルコール） 1,980円
・ 「Tropical Burnout」（ノンアルコール） 1,880円
※上記商品のいずれかをご注文で特製オリジナルステッカーを進呈
◆ 販売店舗：
ハードロックカフェ 横浜
神奈川県横浜市⻄区みなとみらい2-3-1 クイーンズタワーA 1階／TEL.045-682-5626
◆ ハードロックカフェ 公式HP：
http://hardrockjapan.com/
ハードロックカフェ 横浜 「MOONEYES®」 コラボ・スペシャルドリンク
「Moon Vibes」（アルコール／1,980円 ）
バナナリキュール、オレンジジュース、マンゴージュースに、ウォッカとウイスキーをブレンドした、トロピカルなカクテル。
「Tropical Burnout」（ノンアルコール／1,880円）
自家製レモネードに、オレンジジュースとマンゴージュースをミックスし、スプライトで仕上げた、爽やかなトロピカルノンアルコールカクテル。
【ハードロックⓇ概要】
世界約75カ国、300以上の都市にホテル、カジノ、ロックショップ、コンサート会場、カフェを展開するハードロック・インターナショナルは、世界でも最も認知の高い企業の一つです。 エリック・クラプトンのギターから始まった、ハードロックが所有する88,000点以上の貴重なメモラビリア（有名ミュージシャンの衣装や楽器）のコレクションは、世界中の店舗に展示されています
グローバル・ロイヤリティプログラム「Unity by Hard Rock™」では、会員の趣向に合わせ、世界中の参加店舗で、さまざまな特典を提供しています。また、「Hard Rock Digital」においては、エキサイティングなスポーツベッティングとiGamingの体験を提供しており、世界中のプレーヤーから注目が集まっています。
ハードロック・インターナショナルは、旅行、ホスピタリティ、ゲーム、エンターテインメント、フード＆ビバレッジの業界において、数多くの賞を受賞しています。企業評価では、S&PグローバルレーティングにおいてBBBの評価、フィッチレーティングにおいてもBBBの評価をされています。
ハードロック・インターナショナルの詳細については、www.hardrock.com または shop.hardrock.com
公式ホームページ
https://hardrockjapan.com/
ハードロックカフェ・ジャパン オンラインショップ
https://hrcjapan.official.ec/
【ハードロックカフェ 店舗】
・東京店
東京都港区六本木5-4-20
TEL.03-3408-7018
・上野駅東京店
東京都台東区上野7‐1-1 アトレ上野１階
TEL.03-5826-5821
・横浜店
神奈川県横浜市⻄区みなとみらい2-3-1 クイーンズタワーA 1階
TEL.045-682-5626
・京都店
京都府京都市東山区四条通大和大路西入中之町216 祇園OKIビル1・3・4階
TEL.075-606-5671
・ユニバーサル・シティウォーク大阪店
大阪府大阪市此花区島屋6-2-61 ユニバーサル・シティウォーク大阪™ 3・4階
TEL.06-4804-3870
本件に関するお問合わせ先
【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】
株式会社WDI JAPAN マーケティング部 TEL. 03-3470-5307
担当：大林 ohbayashi@wdi.co.jp
関連リンク
ハードロックカフェ・ジャパン オフィシャルオンラインショップ
https://hrcjapan.official.ec/
WDI
https://www.wdi.co.jp/
WDI 広報お問合せフォーム
https://www.wdi.co.jp/contact/press
