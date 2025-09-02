こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【開催レポート】平原綾香さんのファンクラブ設立20周年記念「平原綾香」×「長岡花火」ファンクラブ限定特別ツアーを開催～アーティストと地域資源を掛け合わせた、新たな体験価値創造モデルを確立～
移動と分野の垣根を超えたCROSS（融合）から生まれる新たな価値を創造するWILLER ACROSS株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：宿谷勝士、以下「WILLER ACROSS」）は、平原綾香さんのファンクラブ「Camp A-ya! Angel」開設20周年を記念した特別企画として、『平原綾香と行く！長岡まつり大花火大会 “フェニックスツアー”』を2025年8月2日（土）～3日（日）に開催しました。本ツアーは、全国から参加した100名以上のファンが音楽と長岡花火の融合による感動体験を共有し、アーティストの節目と地域資源を掛け合わせた新たな体験価値創造モデルとして大きな反響を得ました。
WILLER ACROSSは、声優／アーティスト／タレントが持つ夢の実現に向けた企画提案を行い、世界観の実現をすることで、新たな感動体験の創出とファンコミュニティの活性化を目指しています。
今回のツアーは、平原綾香さんご本人と長岡花火という、ゆかりの深いコンテンツを組み合わせることで、ファンの皆様に大変ご好評をいただき、100名以上の参加となりました。特に、長岡まつり大花火大会の「復興祈願花火フェニックス」は、平原綾香さんの代表曲である『Jupiter』に乗せて打ち上げられることで知られており、ツアーの関連性が非常に高いことがファンの満足度向上につながりました。長岡花火財団をはじめとする地域関係者、複数のバス会社など、様々なパートナーとの連携により、多角的な価値提供を実現し、大盛況のうちに幕を閉じました。
本ツアーの成功ポイント：エンタメ×地域資源で実現した「新しい体験価値」
1. 長岡花火と一体となった周年イベントでファンと地域の双方に特別な価値を提供
ファンクラブ設立20周年で長岡花火と関係性の深い平原綾香さんが、一度は見て欲しいという長岡花火観覧チケットと一体となった特別なツアーを実現。
アーティストのファンクラブイベントと地域資源を融合することで、通常のコンサートや花火観覧では得られない、特別な体験価値を創出。
道の駅ながおか花火館でのランチ交流会や、長岡花火財団のご協力により実現した特別な観覧席での花火観覧など、ファンにとって「忘れられない1日」を提供。
2. 異業種・地域事業者との強固な連携によるツアーオペレーションの実現
移動手段（新幹線・貸切バス）や宿泊施設、イベント会場、地域事業者など、様々なパートナーの連携・協力により、多岐にわたる企画をWILLER ACROSSにて実現。
『道の駅ながおか花火ミュージアム』ではドームシアターを貸し切り、平原さんと長岡花火に関する特別上映を実施。
同施設内のレストラン『HIGH AMBITION』では、プロジェクションマッピングを活用したライブ映像上映やグッズが当たる抽選会、ファンの方から募ったクイズに平原綾香さんが回答する企画を実施。
今後も、WILLER ACROSSは、コンテンツとファンが繋がる特別空間をプロデュースすることで、新たな感動体験の創出＆交流型コミュニティの活性化を図ります。
①声優・アーティスト・タレントの仕事領域を越えた夢を叶える
「ずっとここに立つことが夢だった。」「小さな頃の夢はパイロットになることだった。」「いつか写真集を発売してみたい。」などの夢を持つ皆さまに、夢の実現に向けた企画提案を行います。
②移動と地域を掛け合わせたコンテンツツーリズムを展開する
WILLER ACROSSが連携する交通・宿泊・地域事業者等とコンテンツホルダーを組み合わせたファン交流型コミュニティの展開や、日本全国に車両のレンタルを行う「レストランバス」を活用した取り組みも推進していきます。
■「Camp A-ya! Angel」20周年特別企画
『平原綾香と行く！長岡まつり大花火大会“フェニックスツアー”』概要
平原綾香さんのファンクラブ会員限定のツアーで、長岡花火とファンイベントが一体になった施策です。
＜実施日＞2025年8月2日（土）、8月3日（日）
＜旅行代金＞（おひとり様）
往復新幹線付き宿泊プラン（2名1室）：140,000円
往復新幹線付き宿泊プラン（1名1室）：155,000円
新幹線行き・夜行バス帰りプラン：89,000円
新潟在住ファンクラブ会員限定！現地集合現地解散プラン：39,000円
■平原綾香さんについて
2003年に「Jupiter」でデビュー。
日本レコード大賞新人賞や日本ゴールドディスク大賞等、歌手として様々な賞を受賞し高い評価を受ける他、ミュージカル、声優、ドラマ、映画の吹き替えなど多方面で活動。 2015年音楽を通じて社会貢献、様々な支援のために『平原綾香 Jupiter 基金』を設立。ラグビーW杯2019開幕戦では国歌斉唱を務めた。ミュージカルは『ラブ・ネバー・ダイ』『ビューティフル』『メリー・ポピンズ』『フィスト・オブ・ノーススター～北斗の拳～』『ムーラン・ルージュ！ザ・ミュージカル』に出演。
「平原綾香Concert Tour 2024-2025～The Swinging Classics! ～」は松任谷正隆氏との共同演出プロデュースにて開催中。コンサートツアーは毎年続けている。
最新アルバムは、2025年 大阪・関西万博パビリオン 「PASONA NATUREVERSE」テーマソング「いのち、ありがとう / 80億の未来へ 」。
デビュー以来、シングル35枚、デジタルシングル12枚、アルバムは、カヴァーアルバム、ベスト盤を含む29枚、DVD 15枚、Blu-ray 6枚を発表。
◆Official HP: https://www.camp-a-ya.com/
◆Official X (Twitter): https://x.com/AyakaHirahara1
◆Official Instagram: https://www.instagram.com/ayaka_hirahara_official/
◆Official Blog: https://ameblo.jp/hirahara-ayaka/
◆Official YouTube チャンネル: https://www.youtube.com/c/AYAKAHIRAHARAOFFICIALCHANNEL
■WILLER ACROSS会社概要
会社名 ：WILLER ACROSS株式会社 代表者 ：宿谷勝士
所在地 ：東京都中央区京橋一丁目13番1号 WORK VILLA KYOBASHI6階
https://willer-across.co.jp/#company
WILLERグループであるWILLER ACROSS株式会社は、人と企業、地域を移動でつなぐサービスを提供し、顧客・地域・社会の課題を解決し、新たな価値を創造する、ソリューション事業を手掛けています。
※WILLER ACROSS株式会社は、WILLER株式会社のグループ会社です。
