【続報】応援コメント殺到！Makuake公開直後から大反響 日本製・医療機器「Famineru（ファミネル）」が“家族で使える鼻水吸引器”として期待集まる

株式会社COQ

日本製・電動鼻水吸引器『Famineru（ファミネル）』製品本体写真

0歳から大人まで家族全員が使える日本製・電動鼻水吸引器『Famineru（ファミネル）』が、クラウドファンディング『Makuake』で公開直後から大反響。わずか1時間で目標金額の2,123％を突破しました。本製品を開発したのは株式会社COQ（本社：大阪市）です。



まだ製品がお手元に届く前にもかかわらず、寄せられたコメントには、利用者が長年抱えてきた悩みや期待の声が色濃く反映されています。

■ 支援者からの声（抜粋）

待望の声

「ずっと発売を待ってました！」「販売を心待ちにしていました」

家族のための声

「家族みんなで使える機器を探していて、特徴に惹かれました」

「孫のために購入しました」

健康管理のための声

「鼻のケアに使える家庭用機器として期待しています」

こうした声から、鼻水吸引器がこれまでの「赤ちゃん専用」から「家族全員で使う新常識」へと進化することへの強いニーズが浮き彫りになっています。

Famineruが“選ばれる”５つの理由

日本製・電動鼻水吸引器『Famineru（ファミネル）』吸引写真

Famineruファミネル鼻水吸引器イメージ画像Famineruファミネル鼻水吸引器ポイントまとめ画像

最小・最軽量クラスのコンパクト設計で、約930gのミニマルデザイン。リビングや寝室にも自然に馴染み、片手でラクに持ち運び可能。

パワフル吸引×静音設計【49dB】パワフル吸引×静音設計【49dB】

最大-80kPaの吸引力で効率的に鼻水を吸引。

図書館なみの静かさ（約49dB）で、夜間のケアにも配慮。

驚くほど小さく、暮らしに溶け込むデザイン驚くほど小さく、暮らしに溶け込むデザイン

最小・最軽量クラスのコンパクト設計で、約930gのミニマルデザイン。

リビングや寝室にも自然に馴染み、片手でラクに持ち運び可能。

業界初※「ALLIN収納」で片付けがスムーズに業界初※「ALLIN収納」で片付けがスムーズに

ノズルやチューブをすべて本体に収納。

取り出し・片付けが簡単で、日々の育児をサポート。

※当社調べ

「洗うのはここだけ」簡単お手入れ10秒「洗うのはここだけ」簡単お手入れ10秒

洗浄が必要なのは鼻水タンクとノズルのみ。

取り外しも簡単で、毎日の使用に無理なく対応。

0歳から大人まで、家族みんなで使える日本製医療機器0歳から大人まで、家族みんなで使える日本製医療機器

新生児から大人まで家族全員で使える設計。

管理医療機器として認証を取得。

生産地は日本の秋田県です。

開発元コメント

Famineruの開発は、私たち自身の身近な体験から始まりました。夜中に鼻づまりで苦しそうに泣く子ども、眠れず疲れ切ったまま翌日を迎える親――これは特別ではなく、日常にある現実でした。

「鼻水を吸ってあげられるだけで、日々のケアがよりスムーズになるのにな…」



そう感じた私たちは市販の吸引器を次々に試しましたが、洗うのが面倒、音が大きく子どもが嫌がる、デザインが暮らしに馴染まないなど、使い続けにくい課題に直面しました。そこで「親が本当に毎日使える吸引器をゼロから作ろう」と決意したのです。

タンクレス設計や静音モーター、オールイン収納など常識を覆す挑戦は、数十回に及ぶ試作と医療機器認証の壁を乗り越えて実現しました。開発メンバー自身も「鼻たれっ子」や育児での鼻水ケアに悩んだ経験があり、「あのとき欲しかった安心感」を込めています。

私たちがつくったのは、単なる鼻水吸引器ではなく、家族の暮らしを支える“新しいお家ケア”です。

プロジェクト概要

- プロジェクト名：Famineru 電動鼻水吸引器- プロジェクト実行者：株式会社COQ- 公開日：2025年8月31日- 実施期間：2025年8月31日～2025年10月12日- 一般販売予定価格：19,800円（税込）- プロジェクトページURL：https://www.makuake.com/project/famineru/詳細を見る :https://www.makuake.com/project/famineru/

本件に関するお問い合わせ

- 株式会社COQ- 担当者：朴- E-mail：info@coq-jp.com- コーポレートサイト：https://www.coq-jp.com/