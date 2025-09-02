ノートパソコン用ディスプレイパネルの世界市場2025年、グローバル市場規模（LCD、OLED）・分析レポートを発表
2025年9月2日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「ノートパソコン用ディスプレイパネルの世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、ノートパソコン用ディスプレイパネルのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
市場概要
最新の調査によれば、世界のノートパソコン用ディスプレイパネル市場は2023年に数十億米ドル規模で評価され、2030年にはさらに拡大すると予測されています。予測期間における年平均成長率（CAGR）は安定した伸びを示す見込みです。
ノートパソコン用ディスプレイパネルは、主にLCDとOLEDの2種類に大別されます。LCDは価格競争力と安定的な供給体制に強みがあり、依然として市場の大部分を占めています。一方、OLEDは鮮やかな色再現や低消費電力といった特長から需要が拡大しており、特に高性能ノートパソコンやプレミアムモデルで採用が進んでいます。
________________________________________
産業チェーンと応用分野
本レポートでは、ノートパソコン用ディスプレイパネルの産業チェーンを包括的に分析し、部材供給、製造、流通、最終用途までの流れを整理しています。
用途別では、「15.6インチノートパソコン」と「14インチノートパソコン」が主要な市場を構成しており、その他のサイズも含め幅広い製品展開があります。特に15.6インチモデルはゲーミングやビジネス用途に多く採用されており、14インチモデルはモバイル性を重視する需要に対応しています。
________________________________________
地域別市場動向
地域別分析によると、アジア太平洋地域、特に中国が世界市場の中心的役割を担っています。強力な製造基盤、旺盛な国内需要、そして政策的支援により、中国は最大の市場シェアを保持しています。台湾、韓国、日本も主要な製造拠点として重要な役割を果たしています。
北米および欧州は安定的に成長しており、消費者の高性能ノートパソコン需要や政府のデジタル教育推進策が市場を支えています。南米、中東・アフリカ地域も徐々に需要が拡大しており、新興市場として注目されています。
________________________________________
市場セグメンテーション
ノートパソコン用ディスプレイパネル市場は、以下のように分類されます。
● タイプ別
o LCD
o OLED
● 用途別
o 15.6インチノートパソコン
o 14インチノートパソコン
o その他サイズ
LCDは依然として主流ですが、OLEDは成長性が高く、今後市場シェアの拡大が期待されています。用途別では、ビジネス需要の強い14インチモデルとエンターテインメント需要の大きい15.6インチモデルが市場を牽引しています。
________________________________________
第5章 主要企業分析
市場の主要企業には、Samsung、LG、Innolux、Sharp、AUO、JDI、BOE、TCL CSOT、Tianma、IVO などが含まれます。
これらの企業は製品の高精細化、省電力化、低価格化を進めつつ、技術革新によって差別化を図っています。特にOLED分野ではSamsungやLGが先行し、LCD分野では中国メーカーのBOEやTCL CSOTが強い存在感を示しています。
________________________________________
技術動向と市場課題
技術動向としては、OLEDのコスト削減と量産化技術の進展、高リフレッシュレートディスプレイの需要増加、ブルーライト低減技術や省電力設計の導入が挙げられます。また、薄型化・軽量化への対応も重要なテーマです。
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「ノートパソコン用ディスプレイパネルの世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、ノートパソコン用ディスプレイパネルのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
市場概要
最新の調査によれば、世界のノートパソコン用ディスプレイパネル市場は2023年に数十億米ドル規模で評価され、2030年にはさらに拡大すると予測されています。予測期間における年平均成長率（CAGR）は安定した伸びを示す見込みです。
ノートパソコン用ディスプレイパネルは、主にLCDとOLEDの2種類に大別されます。LCDは価格競争力と安定的な供給体制に強みがあり、依然として市場の大部分を占めています。一方、OLEDは鮮やかな色再現や低消費電力といった特長から需要が拡大しており、特に高性能ノートパソコンやプレミアムモデルで採用が進んでいます。
________________________________________
産業チェーンと応用分野
本レポートでは、ノートパソコン用ディスプレイパネルの産業チェーンを包括的に分析し、部材供給、製造、流通、最終用途までの流れを整理しています。
用途別では、「15.6インチノートパソコン」と「14インチノートパソコン」が主要な市場を構成しており、その他のサイズも含め幅広い製品展開があります。特に15.6インチモデルはゲーミングやビジネス用途に多く採用されており、14インチモデルはモバイル性を重視する需要に対応しています。
________________________________________
地域別市場動向
地域別分析によると、アジア太平洋地域、特に中国が世界市場の中心的役割を担っています。強力な製造基盤、旺盛な国内需要、そして政策的支援により、中国は最大の市場シェアを保持しています。台湾、韓国、日本も主要な製造拠点として重要な役割を果たしています。
北米および欧州は安定的に成長しており、消費者の高性能ノートパソコン需要や政府のデジタル教育推進策が市場を支えています。南米、中東・アフリカ地域も徐々に需要が拡大しており、新興市場として注目されています。
________________________________________
市場セグメンテーション
ノートパソコン用ディスプレイパネル市場は、以下のように分類されます。
● タイプ別
o LCD
o OLED
● 用途別
o 15.6インチノートパソコン
o 14インチノートパソコン
o その他サイズ
LCDは依然として主流ですが、OLEDは成長性が高く、今後市場シェアの拡大が期待されています。用途別では、ビジネス需要の強い14インチモデルとエンターテインメント需要の大きい15.6インチモデルが市場を牽引しています。
________________________________________
第5章 主要企業分析
市場の主要企業には、Samsung、LG、Innolux、Sharp、AUO、JDI、BOE、TCL CSOT、Tianma、IVO などが含まれます。
これらの企業は製品の高精細化、省電力化、低価格化を進めつつ、技術革新によって差別化を図っています。特にOLED分野ではSamsungやLGが先行し、LCD分野では中国メーカーのBOEやTCL CSOTが強い存在感を示しています。
________________________________________
技術動向と市場課題
技術動向としては、OLEDのコスト削減と量産化技術の進展、高リフレッシュレートディスプレイの需要増加、ブルーライト低減技術や省電力設計の導入が挙げられます。また、薄型化・軽量化への対応も重要なテーマです。