【催事情報】mozポップアップストア in Hyvaa Matkaa！（2025.9.3 ~ 2025.10.5）

RAY Partners株式会社@2025 moz Sweden

北欧カルチャーを発信する多目的店舗「Hyvaa Matkaa！（ヒュバ・マトカ）」にて、期間限定moz Swedenポップアップ・コーナーを展開いたします。これを記念して、期間中に店舗でmoz商品をご購入いただいたお客様を対象に、先着15名様に大人気のmozマグカップがもらえるプレゼントキャンペーンも実施いたします。

イベント詳細

プレゼント内容：スウェーデン直輸入！2000年当時スウェーデンで大人気の復刻版デザインマグカップ

◆ キャンペーン概要

- 名称：mozポップアップ記念プレゼントキャンペーン- 実施期間：2025年9月3日（水）～10月5日（日）- 場所：Hyvaa Matkaa！（ヒュバ・マトカ）／東京都渋谷区・表参道（詳細はこちら(https://www.instagram.com/finntour_hmc/)）- キャンペーン内容：期間中、ヒュバ・マトカにてmoz商品を（税込）4,000円以上ご購入時、先着15名様にレジにてその場でプレゼントをお渡し。

◆ プレゼント内容

スウェーデン直輸入！2000年当時スウェーデンで大人気の復刻版デザインマグカップ。 シンプルなデザインと北欧らしい落ち着いた色味がかわいい。 ※先着15名様限定。

◆ 応募条件

ヒュバ・マトカで開催中のポップアップにて、moz商品を税込4,000円以上ご購入でプレゼント。 ※応募は店頭購入者のみ対象です。

主催・運営

【Hyvaa Matkaa！（ヒュバ・マトカ）】(https://www.instagram.com/finntour_hmc/)

2022 年 4 月にオープンした北欧カルチャーを発信する多目的店舗「Hyvaa Matkaa!（ヒュバ・マトカ）」。 北欧専門の旅行会社「北欧旅行フィンツアー」が運営する店舗で、北欧ブランドを紹介するポップアップストアや、カフェ、北欧関連のワークショップやイベントなども体験できます。「ヒュバマトカ」とはフィンランド語で「どうぞ良い旅を」という意味で、旅する気分で楽しんでもらいたいという思いが詰まったお店です。

【アカツキコーポレーション】(https://www.akatsuki.com/brand/moz-sweden)

2000年にFarg＆Form社（現moz sweden）の日本代理店となり、その後ライセンシーとして「暮らしに豊かさと彩りを！」を掲げ、お客様に喜んでいただける商品を企画開発しています。さらなる安心・安全な商品のご提供と安定供給を基本として取り組んでいます。

【moz Sweden】(https://mozsweden.com/jp/home/)

"Vardagens gladje" - praise of everyday

mozは、スウェーデンの暮らしに根ざしたライフスタイルブランドです。北欧雑貨からお洒落な衣類まで、北欧のゆったりとした暮らし方に合わせてデザインした、さまざまな商品を展開しています。 どうぞスウェーデンのライフスタイルをお楽しみください。

皆様のご来場、心よりお待ちしております！

【moz Sweden Japan 公式SNSアカウント一覧】- Instagram: https://bit.ly/4diZsyI (https://bit.ly/4diZsyI)- Facebook: https://bit.ly/4dBX4CV- LINE: https://bit.ly/3DkLe3P公式InstagramアカウントQR公式FacebookアカウントQR公式LINEアカウントQR【お問い合わせ先】

moz Sweden 広報・マーケティング事務局

Email: promotion(at)mozsweden.com

https://mozsweden.com/jp/