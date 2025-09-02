「国際物流総合展2025」Techrumブースにてパートナー企業各社と共同で、次世代クラウド物流管理「ロジグラム（Logi Gram）」を出展
株式会社コマースロボティクス（本社：東京都港区、代表取締役：伊藤彰弘）は、2025年9月10日（水）～12日（金）に東京ビッグサイトで開催される「国際物流総合展2025 Logis-Tech Tokyo INNOVATION EXPO」に、野村不動産株式会社が運営する「物流DXコンソーシアムTechrum（テクラム）」のブース内にて、次世代クラウド物流管理システム「ロジグラム（LogiGram）」を共同出展いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328616&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328616&id=bodyimage2】
LogiGram（ロジグラム）について
LogiGramは、３PLの収益拡大とコスト最適化を同時に実現する次世代クラウドWMSです。
マテハン・物流ロボット連携を標準装備し、開発不要で最短2週間導入。人手に依存しない運用を可能にすることで、現場の省人化と生産性向上を両立します。複数倉庫の統合管理や多様な荷姿・検品要件にも柔軟に対応し、倉庫運営の効率化とコスト削減に直結する仕組みを提供します。
LogiGramサイト：https://logigram.jp/
共同出展の目的
本共同出展では、「短期間導入」「標準ロボット連携」「省人化によるコスト削減」というLogiGramの強みを来場者に体感いただくことを目的としています。
実際の導入現場で効果を発揮している事例をもとに、3PL事業者の新規案件獲得・取扱高拡大・利益率向上を支援できることを訴求します。
出展概要
展 示 会 名：国際物流総合展2025 第4回INNOVATION EXPO
開 催 日 時：2025年9月10日（水）～9月12日（金）10:00~17:00
会 場：東京ビッグサイト（東京都江東区有明3-11-1）
ブ ー ス ：4-102内 （東４ホール）
来場者登録：公式サイトより事前登録をお願いいたします。
https://ie.logis-tech-tokyo.gr.jp/
皆様のご来場を心よりお待ちしております。
株式会社コマースロボティクスについて
私たちは、EC（電子商取引）から物流（Logistics）、そしてSCM（サプライチェーン・マネジメント）へとSaaSサービスの領域を拡大し、これまで数多くのお客様の生産性向上に貢献してまいりました。今後は、さらなる進化を目指し、複数のAIサービスを順次リリース予定です。クラウドとAIを掛け合わせることで、従来の枠を超えたSCM領域の改革に挑戦し、企業の競争力強化を支援してまいります。
商号 ： 株式会社コマースロボティクス
代表者 ： 代表取締役 伊藤 彰弘
所在地 ：【本社】東京都港区新橋5-10-5 PMO新橋II 4階
【柏の葉オフィス】千葉県柏市若柴226番地44 KOIL TERRACE 301号室
【名古屋オフィス】愛知県名古屋市昭和区鶴舞１丁目２-３２ STATION Ai 5階-W07
設立 ： 2013年7月
事業内容 ： SaaS事業、Global事業、AI事業、ERP事業
URL ： http://www.commerce-robotics.com
配信元企業：株式会社コマースロボティクス
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328616&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328616&id=bodyimage2】
LogiGram（ロジグラム）について
LogiGramは、３PLの収益拡大とコスト最適化を同時に実現する次世代クラウドWMSです。
マテハン・物流ロボット連携を標準装備し、開発不要で最短2週間導入。人手に依存しない運用を可能にすることで、現場の省人化と生産性向上を両立します。複数倉庫の統合管理や多様な荷姿・検品要件にも柔軟に対応し、倉庫運営の効率化とコスト削減に直結する仕組みを提供します。
LogiGramサイト：https://logigram.jp/
共同出展の目的
本共同出展では、「短期間導入」「標準ロボット連携」「省人化によるコスト削減」というLogiGramの強みを来場者に体感いただくことを目的としています。
実際の導入現場で効果を発揮している事例をもとに、3PL事業者の新規案件獲得・取扱高拡大・利益率向上を支援できることを訴求します。
出展概要
展 示 会 名：国際物流総合展2025 第4回INNOVATION EXPO
開 催 日 時：2025年9月10日（水）～9月12日（金）10:00~17:00
会 場：東京ビッグサイト（東京都江東区有明3-11-1）
ブ ー ス ：4-102内 （東４ホール）
来場者登録：公式サイトより事前登録をお願いいたします。
https://ie.logis-tech-tokyo.gr.jp/
皆様のご来場を心よりお待ちしております。
株式会社コマースロボティクスについて
私たちは、EC（電子商取引）から物流（Logistics）、そしてSCM（サプライチェーン・マネジメント）へとSaaSサービスの領域を拡大し、これまで数多くのお客様の生産性向上に貢献してまいりました。今後は、さらなる進化を目指し、複数のAIサービスを順次リリース予定です。クラウドとAIを掛け合わせることで、従来の枠を超えたSCM領域の改革に挑戦し、企業の競争力強化を支援してまいります。
商号 ： 株式会社コマースロボティクス
代表者 ： 代表取締役 伊藤 彰弘
所在地 ：【本社】東京都港区新橋5-10-5 PMO新橋II 4階
【柏の葉オフィス】千葉県柏市若柴226番地44 KOIL TERRACE 301号室
【名古屋オフィス】愛知県名古屋市昭和区鶴舞１丁目２-３２ STATION Ai 5階-W07
設立 ： 2013年7月
事業内容 ： SaaS事業、Global事業、AI事業、ERP事業
URL ： http://www.commerce-robotics.com
配信元企業：株式会社コマースロボティクス
プレスリリース詳細へ