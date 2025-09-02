こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
『トリニティーライン オイル エッセンス』ビッグボトル100mL数量限定発売
夏の終わりの肌にこそ 導入美容液オイルを
大正製薬株式会社［本社：東京都豊島区 社長：上原 茂］（以下、当社）は、スキンケアブランド「トリニティーライン」より、肌をやわらかくほぐして、うるおいの通り道※１を満たす導入オイル美容液『トリニティーライン オイル エッセンス』のビッグボトル100mLを、今年も数量限定で当社通販サイトTAISHO BEAUTY ONLINEにて、9月2日（火）に発売いたします。
紫外線ダメージを受けやすい夏の終わりは、ごわつきやくすみ※2が深刻化しやすく、肌の水分と油分のバランスが崩れがちです。水分と油分のバランスが崩れると、肌がかたくなり、スキンケアで水分を与えても浸透※３しにくくなります。
『トリニティーライン オイル エッセンス』はそんなかたくごわついた肌をやわらかく整え、その後に使うスキンケアの肌なじみまでもアップさせます。さらに天然植物オイルを厳選配合し、うるおいに満ちたやわらかな肌を保ちます。オイルとは思えないほど、サラっとした使い心地で、髪・ひじ・ひざ・かかと・爪など、全身のかさつき・ごわつきが気になる部分にもお使いいただけます。
夏のダメージが気になるこの季節に、たっぷりお使いいただけるビッグサイズにて『トリニティーライン オイル エッセンス』をぜひお試しください。
※1 角質
※2 乾燥による
※3 角層まで
◇製品概要
・製品名：トリニティーライン オイル エッセンス ビッグボトル
・包装／価格：100mL／5,720円（消費税込）
・製品区分：化粧品
・発売日：2025年9月2日（火）
■ TAISHO BEAUTY ONLINE 『トリニティーライン』ブランドサイト
https://taisho-beauty.jp/shop/e/etrinity/
■お問い合せ先：TAISHO BEAUTY ONLINE お客様センター
フリーダイヤル 0120-022-622
10：00～18：00（土日祝日、夏季休暇、年末年始除く）
本件に関するお問合わせ先
コーポレートコミュニケーション部
TEL：（03）3985-1111（代表）
