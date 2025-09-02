世界の生体吸収性ステント市場：2031年までに952百万米ドル規模へ、CAGR9.6％で拡大する次世代血管治療の可能性
世界の生体吸収性ステント市場は、2022年の417.2百万米ドルから2031年には952百万米ドルに拡大すると予測されており、2023年から2031年の予測期間にかけて年平均成長率（CAGR）は9.6％と見込まれています。従来の金属ステントに代わり、体内に吸収される特性を持つ生体吸収性ステントは、新しい血管治療のスタンダードとして注目を集めています。
生体吸収性ステントの基本的な役割と特長
ステントは、動脈硬化などで血管が狭窄・閉塞した場合に血流を確保するための医療機器です。従来の金属製ステントは、血管を広げる効果は高いものの、体内に永久的に留置されることで再狭窄や慢性的な炎症のリスクを抱えていました。これに対して、生体吸収性ステントは治療後に一定期間を経て体内で自然に分解・吸収されるため、長期的な合併症のリスク低減や血管の自然な回復を可能にするという革新的な特徴を持っています。
市場成長を支える要因
市場拡大の背景には、心血管疾患の増加と、低侵襲治療への需要拡大があります。特に、世界的に動脈硬化や冠動脈疾患の患者数は増加しており、より安全で持続的な治療法へのニーズが高まっています。また、先進国を中心に医療機関の導入が進む一方で、新興国でも医療インフラの整備が進み、治療へのアクセスが拡大していることも市場を押し上げています。さらに、医療機器メーカーによる研究開発投資や臨床試験の成果も、市場の成長を後押ししています。
技術革新と新製品開発の進展
生体吸収性ステント市場では、素材開発や製造技術の進歩が重要な成長ドライバーとなっています。ポリマー素材や金属合金の改良により、ステントの強度と柔軟性の両立が実現され、より安定した血管拡張が可能になっています。さらに、薬剤溶出型の生体吸収性ステントの開発も進み、再狭窄を抑制しつつ、体内で自然に吸収される新世代製品が次々に登場しています。これにより、従来のステント治療に代わる新しい標準治療としての地位を確立しつつあります。
地域別市場の展望
北米と欧州は引き続き市場の主要シェアを占めると予想されます。これらの地域では、先進的な医療システムと高い医療支出により、生体吸収性ステントの導入が進んでいます。一方で、アジア太平洋地域は最も急速に成長する市場と見込まれています。特に中国やインドでは、心血管疾患の罹患率上昇と医療技術の進歩により、需要が拡大しています。中東やラテンアメリカでも、徐々に新技術の採用が広がり、今後の市場拡大に寄与すると考えられます。
主要な企業:
● BIOTRONIK
● Abbott Laboratories
● REVA Medical, Inc.
● Elixir Medical Corporation
● Arterial Remodelling Technologies S. A.
● Kyoto Medical Planning Co. Ltd.
● Microport Scientific Corporation
● Arterius Ltd.
セグメンテーションの概要
材料別
● 生体吸収性ポリマーベースのステント
● 生体吸収性金属ステント
吸収率別
● 遅吸収ステント
● 速吸収ステント
アプリケーション別
● 冠動脈疾患
● 末梢動脈疾患
エンドユーザー別
● 病院
地域別市場の展望
