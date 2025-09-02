世界のホスホラミダイト市場は2024年の12億1000万米ドルから2033年には24億4000万米ドルに拡大し、年平均成長率8.1%で成長すると予測
世界のホスホラミダイト市場は2033年まで堅調な成長が見込まれる
医薬品およびバイオテクノロジー分野における重要なセグメントであるホスホラミダイトの世界市場は、2024年に12億1,000万米ドルと評価され、2033年には24億4,000万米ドルに達すると予測されています。2025年から2033年の予測期間中、年平均成長率（CAGR）は8.1%となります。市場拡大の原動力となっているのは、オリゴヌクレオチドを用いた治療法の需要増加、ゲノム研究への投資増加、そして合成DNA製造におけるホスホラミダイト試薬の採用増加です。
オリゴヌクレオチド治療薬の需要増加が市場成長を牽引
アンチセンスオリゴヌクレオチド（ASO）や低分子干渉RNA（siRNA）などのオリゴヌクレオチド治療薬は、様々な遺伝性疾患や希少疾患に対する非常に効果的な治療法として注目を集めています。オリゴヌクレオチドの合成に用いられる主要な化学中間体であるホスホラミダイトは、承認された治療法の増加とオリゴヌクレオチド医薬品のパイプラインの拡大により、需要が大幅に増加しています。バイオ医薬品企業は、DNAおよびRNA合成の効率、純度、そしてスケーラビリティを向上させるため、高度なホスホラミダイト技術への投資をますます増やしています。
ホスホラミダイト合成における技術革新
ホスホラミダイト化学における革新は、カスタムオリゴヌクレオチドの製造に革命をもたらし、ハイスループット合成とカップリング効率の向上を可能にしました。自動DNA合成装置と固相合成技術は、オリゴヌクレオチドの大規模製造を容易にし、市場の成長をさらに促進しています。市場では、治療用途における安定性と機能性を向上させるために、改良されたホスホラミダイトの開発が進んでおり、主要な市場プレーヤーにとって新たなビジネスチャンスが生まれることが期待されています。
地域別の洞察と成長機会
北米は、強力なバイオ医薬品研究、支援的な規制枠組み、そして大手オリゴヌクレオチドメーカーの存在に牽引され、ホスホラミダイトの地域最大の市場であり続けています。欧州とアジア太平洋地域は、ゲノム研究イニシアチブの増加、バイオテクノロジーインフラの拡大、そして個別化医療への意識の高まりを背景に、最も高い成長率を記録すると予想されています。日本、中国、インドは重要な市場として台頭しており、ヘルスケア研究開発への投資とオリゴヌクレオチド系医薬品のパイプラインの拡大が、ホスホラミダイトの消費を加速させると予想されています。
ホスホラミダイト市場の主要企業
Bioneer
Biosynth Ltd
BOC Sciences
Creative Biolabs, Inc.
Danaher Corporation
Honggene Biotech Corporation
Lumiprobe Corporation
PolyOrg, Inc.
QIAGEN N.V.
Thermo Fisher Scientific Inc.
Tokyo Chemical Industry （India） Pvt.株式会社
トライリンク・バイオテクノロジーズ
その他の主要企業
市場セグメンテーション概要
タイプ別
DNAホスホラミダイト
RNAホスホラミダイト
標識ホスホラミダイト
修飾ホスホラミダイト
その他
用途別
創薬・開発
診断薬開発
その他
最終用途別
製薬・バイオテクノロジー企業
学術研究機関
