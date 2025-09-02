ソリッドケーブル オンラインショップを全面リニューアル！利便性と視認性を追求した新デザインへ
通信販売事業を展開するソリッド株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：徳岡達人）は、2025年8月30日（土）に公式オンラインショップを全面リニューアルしました。
ソリッドケーブル オンラインショップ
https://solidcable.com/
今回のリニューアルでは、従来の構成を見直し、より見やすく、より使いやすいユーザー体験を提供することを目的に、サイト全体のデザインおよびページ構成を刷新しました。これにより、製品情報やサービス内容へのアクセスが一層スムーズになり、ユーザーが目的の情報に迅速にたどり着けるよう改善されています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328525&id=bodyimage1】
なお、注文手順や見積書発行手順に関しては、従来通りの操作方法を維持しており、既存ユーザーも安心してご利用いただけます。
初めての方も簡単にご利用いただけます
当ECサイトは、法人や個人事業主様であればどなたでもご利用可能です。簡単なメンバー登録をするだけで、すぐにご注文いただけます。今後もお客様にご満足いただける製品とサービスの提供に努めてまいります。どうぞソリッド株式会社をよろしくお願い申し上げます。
当社はこれからも、お客様にとって使いやすいオンラインショップを目指して改善を重ねてまいります。
会社概要
会社名：ソリッド株式会社
代表者：代表取締役 徳岡達人
所在地：大阪府大阪市中央区今橋2-3-16-5F
ＵＲＬ：https://solidcable.com/
E-Mail：support@solidcable.com
配信元企業：ソリッド株式会社
ソリッドケーブル オンラインショップ
https://solidcable.com/
今回のリニューアルでは、従来の構成を見直し、より見やすく、より使いやすいユーザー体験を提供することを目的に、サイト全体のデザインおよびページ構成を刷新しました。これにより、製品情報やサービス内容へのアクセスが一層スムーズになり、ユーザーが目的の情報に迅速にたどり着けるよう改善されています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328525&id=bodyimage1】
なお、注文手順や見積書発行手順に関しては、従来通りの操作方法を維持しており、既存ユーザーも安心してご利用いただけます。
初めての方も簡単にご利用いただけます
当ECサイトは、法人や個人事業主様であればどなたでもご利用可能です。簡単なメンバー登録をするだけで、すぐにご注文いただけます。今後もお客様にご満足いただける製品とサービスの提供に努めてまいります。どうぞソリッド株式会社をよろしくお願い申し上げます。
当社はこれからも、お客様にとって使いやすいオンラインショップを目指して改善を重ねてまいります。
会社概要
会社名：ソリッド株式会社
代表者：代表取締役 徳岡達人
所在地：大阪府大阪市中央区今橋2-3-16-5F
ＵＲＬ：https://solidcable.com/
E-Mail：support@solidcable.com
配信元企業：ソリッド株式会社
プレスリリース詳細へ