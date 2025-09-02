保育士試験対策！自宅でできる実技試験対策が開講！【令和7年度後期保育士試験 実技試験対策】
独自の「ダブル教育」システムによる、きめ細かい指導が特長の四谷学院（経営母体：株式会社四谷学院、本社：東京都新宿区、代表取締役：植野 治彦）は、2025年9月1日より「令和7年度後期保育士試験 実技試験対策講座 添削指導オプション」を開講しました。受講申込は先着順です（各分野100名まで）。
▼四谷学院 保育士試験対策講座
https://yotsuyagakuin-tsushin.com/hoiku/09.html
■直接指導が難しくても、自宅で万全実技試験対策！
四谷学院は、2007年に保育士試験対策の通信講座をスタートさせました。
保育士試験は「筆記試験」と「実技試験」の2つがあり、筆記試験は自宅学習できても、実技試験はスクールに通わないと対策しにくい、と言われていました。そのため、仕事や家事、育児で忙しい方にとって通学は難しく、「筆記はどうにかなっても、実技試験が関門」「独学だから実技対策ができない」という声が多く聞かれました。
四谷学院では自宅で対策可能な通信指導を実現！効率よく対策できるように工夫された動画教材や個人指導が話題となり、受講者が増加。毎年、高い合格率を誇っています。
「実技試験対策講座 添削指導オプション」はこんな方にお勧めです。
・仕事や育児で忙しくスケジュール調整が難しい
・家で安心して実技試験対策がしたい
・プロの指導を受けて自信を付けたい
・絶対に保育士実技試験に合格したい
■自宅で取り組める実技試験対策＆添削指導
実技試験は、知識さえあれば突破できるという性質ではなく、技能が求められるので、どう対策すればいいのかをリアルで教えてほしいというニーズが高い試験です。
机に向かうより、先生に教えてほしいところですが、仕事や家事や育児などと両立して保育士試験合格を目指す方にとって、スクールに通うのは物理的に厳しいことがあります。また、保育士試験対策として必要な観点を教えられる先生が身近な場にいらっしゃるとも限りません。
全国どこにいらっしゃる方でも、万全な対策ができるよう、四谷学院では自宅で完結できる実技試験対策をご用意しています。
「実技試験対策講座」は、テキストに加えてWEB上の講義動画でポイント解説をしているので、言葉による説明が難しい実技についても、効果的な練習法等がわかりやすく、在宅でもコツがつかめます。もちろん、音楽や言語は課題曲の楽譜やシナリオ、先生の模範動画を公開していますので真似をするだけで合格レベルに到達できます。
加えて、「自分の演奏や口演、作品のどこを伸ばすと合格に近づけるのか」という個別の添削を受けたい場合は、プロの先生から添削指導を受けられる「添削指導オプション講座」が別途あります。各分野、保育士試験の合格者を何百人と送り出しているプロ講師が3回にわたって個別添削指導をします。自宅でありながら、個にあわせた指導が受けられるので実技試験にめきめき自信がつけられます。「自分では気づけなかった欠点に気づけた！」というお声を毎回のようにいただく、高い合格率を誇る人気講座となっており、各分野先着100名限定となっています。
「実技試験対策講座」に加えて「添削指導オプション講座」を同時に申し込む場合には割引も用意されています。
▼実技試験対策講座（WEB講座）+添削指導1分野
（通常26,600円のところ6,800円割引で）
【限定】同時申込割引価格：19,800円
▼四谷学院保育士講座 実技試験対策特設ページ
https://yotsuyagakuin-tsushin.com/hoiku/09.html
■今、保育士が求められています
保育園のほか、放課後児童クラブなど保育士資格を持っていることで有利に働ける職場はたくさんあります。保育士は福祉の国家資格であり、取得することで専門性が証明されるからです。一方で、「保育士試験」は受験要件を満たせば、誰でも年齢の制限なく受験できる、門戸の広い試験です。学生さんから定年退職を迎えた方まで、四谷学院では幅広い年齢層の方が受講し、保育士を目指されており、サポート体制も万全です。
「保育士試験」は、筆記試験だけでなく実技試験も課されるため、経験のない方にとって実技試験は不安の大きい試験です。四谷学院の通信講座ならば、自宅にいたままその不安を解消し、自信をもって当日に臨むことができます。
配信元企業：株式会社四谷学院
