こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【東京情報大学】吉本博明氏が第８代学長に就任
令和７年６月26日(木)に実施された東京情報大学（設置者：学校法人東京農業大学）学長選挙において、第8代学長として吉本博明氏が選出されました。任期は2025年９月1日から2029年8月31日までの４年間です。
1992年早稲田大学卒業。2006年九州大学大学院生物資源環境科学府森林資源科学専攻（博士後期課程）修了。博士（農学）。
第一工業大学工学部自然環境工学科教授、南九州大学健康栄養学部 食品開発科学科教授、同大学副学長を歴任し、2025年4月より学校法人東京農業大学参与。
専門分野は、薬理効果を増強する栽培方法の研究。社会貢献活動としては、さつま町まち・ひと・しごと創成総合戦略推進委員会会長、ＪＡあいら経清塾塾長などを務める。
本件に関するお問合わせ先
東京情報大学企画調整課
TEL: 043-236-4704 / Email: kikaku@affrs.tuis.ac.jp
関連リンク
東京情報大学ウェブサイト
https://www.tuis.ac.jp/
1992年早稲田大学卒業。2006年九州大学大学院生物資源環境科学府森林資源科学専攻（博士後期課程）修了。博士（農学）。
第一工業大学工学部自然環境工学科教授、南九州大学健康栄養学部 食品開発科学科教授、同大学副学長を歴任し、2025年4月より学校法人東京農業大学参与。
専門分野は、薬理効果を増強する栽培方法の研究。社会貢献活動としては、さつま町まち・ひと・しごと創成総合戦略推進委員会会長、ＪＡあいら経清塾塾長などを務める。
本件に関するお問合わせ先
東京情報大学企画調整課
TEL: 043-236-4704 / Email: kikaku@affrs.tuis.ac.jp
関連リンク
東京情報大学ウェブサイト
https://www.tuis.ac.jp/