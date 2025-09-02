【富良野スキー場】ワンちゃんと一緒に「絶景空中散歩」富良野ロープウェー紅葉営業「絶景×遊び」をテーマにした標高900ｍの新スポット「ふらのの森“ASOBOU”」を同時開催
富良野ロープウェー
ふらのの森“ASOBOU”
富良野スキー場（所在地：北海道富良野市中御料 総支配人：伊賀裕治）では、2025年10月7日（火）より、富良野ロープウェー山頂駅舎エリアに「絶景×遊び」をテーマにした新スポット「ふらのの森“ASOBOU”」の紅葉営業を開始致します。
富良野ロープウェーは富良野スキー場（富良野ゾーン）内に位置し、全長2,330ｍ、大型キャビンが特徴の101人乗りです。標高900mの山頂駅からは富良野盆地や十勝岳、大雪山連峰など雄大な絶景や紅葉を望むことができます。
この夏、新たに誕生したスポット「ふらのの森“ASOBOU”」は、ファミリーやカップル、ワーケーションなど幅広くお楽しみいただける山頂の遊びスポットです。お子さまが安全に楽しめる玩具・エアコンなどを備えた40平方メートル のドーム型テント2基や全長10ｍのウッドデッキエリアでは紅葉を望みながらリクライニングチェアーでゆっくりと読書なども楽しめます。また絶景ペアブランコや絶景モニュメントでは２人での世界観を演出しており、カップルやご友人でのご利用、ファミリーでもお楽しみいただけます。「FURANO」の文字を模したモニュメントは、旅の思い出の撮影に最適です。スポーツエリアではサッカー、キャッチボール、バトミントン、山頂駅舎内ではバスケットボール、卓球なども楽しめます。隣接するダウンヒルエリアではWi-Fiが完備されており、ワーケーションや休憩スペースとしてもご利用いただけます。
スキー場の立地とロープウェーを活用した非日常の遊び空間で富良野ならではの魅力を発信してまいります。
■富良野ロープウェー紅葉営業・ふらのの森“ASOBOU”概要
【期 間】 2025年10月7日(火)～10月19日(日)
【時 間】 7:00A.M.～3:00P.M. ※ふらのの森“ASOBOU”は8:00A.M.～
【場 所】 富良野ロープウェー山頂駅舎エリア
【富良野ロープウェー乗車料金】 おとな1名\3,100 小学生1名\1,500 未就学児無料（税込み）
■「ふらのの森”ASOBOU”」施設
１.ドームテントエリア
40平方メートル の大型ドームテント2基（エアコン付き）。
お子さまが安全に遊べるアイテムを2つに分けた（知育と運動をテーマ）ドームテントです。
２.ウッドデッキエリア
十勝岳連峰の絶景を眺めながらリクライニングチェアで、ゆっくりと読書などをお楽しみいただけます。絶景を背景に撮影スポットとしても最適です。
３.絶景ペアブランコ
山の斜面を活かし、富良野盆地望む、お二人の世界観が演出できるペアブランコです。
ペアブランコが2基併設されているので、ご家族でもお楽しみいただけます。
４.絶景モニュメント
十勝岳連峰を背景に「FURANO」の文字が映えるモニュメントを設置しています。旅の思い出になる
写真を撮影することができます。
５.北海道の動物ブランコ
それぞれのブランコにはかわいらしい「北海道の動物」たちが描かれています。7基のお一人さま用
ブランコです。北海道の動物の名前をいくつ知っていますか。
６.スポーツエリア
サッカーやキャッチボール、バドミントンなどが楽しめるエリアです。
用具もございますので、手ぶらでお楽しみいただけます。
７.山頂駅舎エリア
ロープウェー山頂駅舎の屋内では、バスケットボールや卓球などが楽しめます。屋内にある大型「ギガビジョン」では楽しいアニメなどを放映予定です（キッズスペースあり）
８.ダウンヒルエリア化粧室
Wi-Fiを完備したダウンヒルでは、ワーケーションなどでもご利用いただけます。
9.ドッグランエリア
ドッグランエリアでは小型犬、中型犬が遊べる2つのエリアがございます（ワンちゃん乗車\600）。
ロープウェー「ワンちゃん専用便」に乗車していただきご利用いただけます。
■ドックラン営業について
＜ワンちゃん専用便＞ ※ワンちゃん同伴のお客さまは、ワンちゃん専用便にご乗車いただきます。
【運行時間】 7:10A.M.～2:50P.M.(下り最終時間3:10P.M.) ※(毎時10分、30分、50分)にて運行
【乗車料金】 往復おとな\3,100 小学生\1,500 未就学児 (無料) ※各料金税込み
ワンちゃん往復\600 ※ドッグランの利用は無料です。
※ご利用いただけない犬種
秋田犬、北海道犬、甲斐犬、土佐犬、紀州犬、四国犬、
ボルドー・マスティフ、ナポリタン・マスティフ、マスティフ、フレンチ・マスティフ、
ブル・マスティフ、アメリカン・ピット・ブル・テリア、ブル・テリア(ミニチュア・ブル・テリア)、
アメリカン・スタッフォードシャー・テリア、チャウチャウ
※狂犬病・混合ワクチンの予防接種を受けていないワンちゃんはご利用いただけません。
※ワンちゃん同士のトラブルは飼い主さまの自己責任で解決していただきます。
※新富良野プリンスホテルではペット同伴でのご宿泊は承っておりません。
■お客さまからのお問合せ先
【住 所】 北海道富良野市中御料 （新富良野プリンスホテルに隣接）
【お問合せ】 TEL: 0167-22-1111（新富良野プリンスホテル代表） 富良野スキー場
【Webサイト】 https://www.princehotels.co.jp/ski/furano/summer/