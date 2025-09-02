【GALERIE VIE 40周年】“白”をテーマにしたアニバーサリーイベント「BLANC（ブラン）」開催
【GALERIE VIE 40周年】「BLANC（ブラン）」
自由が丘から始まった40年の軌跡
ギャルリー・ヴィーは、1985年9月1日に自由が丘で誕生し、今年で40周年を迎えます。
これまで支えてくださった皆さまへの感謝を込めて、ギャルリー・ヴィー 自由が丘店・グランフロント大阪店にて、アニバーサリーイベント「BLANC（ブラン）」を開催いたします。
これからの未来を描いていくキャンバスのように、
純粋であり、豊かな広がりがある自由な色。
自分らしさをそっと映し出し、日々にやさしく寄り添う存在です。
白をまとう。白と暮らす。
期間中は、秋冬コレクションに加え、料理家・渡辺有子さんが手がける〈FOOD FOR THOUGHT(フードフォーソート)〉の器を中心に、白を基調としたアイテムを展開。
装いと暮らしが響き合う、ギャルリー・ヴィーならではのライフスタイルをお楽しみいただけます。
「BLANC（ブラン）」
Coffee cup \3,300
Cafe au lait bowl(S-M) \3,770 - \4,150
Oval plate(S-L) \2,180 - \5,490
Fluted rim plate(S-L) \2,920 - \4,550
Fluted rim soup plate \5,180
「BLANC」に込めた想い
装うこと、住まうこと、味わうこと。
そのすべてが“自分らしく”あるために。
ギャルリー・ヴィーはこれからも、 日々のなかにある美しさや心地よさを見つめ、 上質な日常を提案し続けていきます。
ギャルリー・ヴィーの空間とともに、心地よいひとときをお過ごしください。
最新情報はブランドSNS・WEBサイトで
Instagram：[@galerievie_jp(https://www.instagram.com/galerievie_jp/)]
ギャルリー・ヴィーWEBサイト(https://store.tomorrowland.co.jp/store/galerievie/?srsltid=AfmBOooicKR53uaohj3Oa4dPKEaW2m95wNolCsigibr0C7rSrjhE-nSI)
[SHOP]
9.6 sat. - 9.7 sun.
GALERIE VIE 自由ヶ丘店(https://store.tomorrowland.co.jp/storelocator/store-detail/?id=000001002&srsltid=AfmBOopI6Oo472AsT32iGdR8o6yLwcLsgr1sq_NM_02pWOjBuNG1ppf7)
9.17 wed. - 9.23 tue.
GALERIE VIE グランフロント大阪店(https://store.tomorrowland.co.jp/storelocator/store-detail/?id=000001035&srsltid=AfmBOor2_SaJBBijljFR0PpXJvSygPL1SCNNX5nfJeLlvbyPZeX5QBtq)