【GALERIE VIE 40周年】“白”をテーマにしたアニバーサリーイベント「BLANC（ブラン）」開催

自由が丘から始まった40年の軌跡

株式会社 トゥモローランド【GALERIE VIE 40周年】「BLANC（ブラン）」

ギャルリー・ヴィーは、1985年9月1日に自由が丘で誕生し、今年で40周年を迎えます。

これまで支えてくださった皆さまへの感謝を込めて、ギャルリー・ヴィー 自由が丘店・グランフロント大阪店にて、アニバーサリーイベント「BLANC（ブラン）」を開催いたします。





ギャルリー・ヴィーが大切にしてきた“白”。これからの未来を描いていくキャンバスのように、純粋であり、豊かな広がりがある自由な色。自分らしさをそっと映し出し、日々にやさしく寄り添う存在です。

白をまとう。白と暮らす。

期間中は、秋冬コレクションに加え、料理家・渡辺有子さんが手がける〈FOOD FOR THOUGHT(フードフォーソート)〉の器を中心に、白を基調としたアイテムを展開。

装いと暮らしが響き合う、ギャルリー・ヴィーならではのライフスタイルをお楽しみいただけます。

Coffee cup \3,300

Cafe au lait bowl(S-M) \3,770 - \4,150

Oval plate(S-L) \2,180 - \5,490

Fluted rim plate(S-L) \2,920 - \4,550

Fluted rim soup plate \5,180

「BLANC」に込めた想い

装うこと、住まうこと、味わうこと。

そのすべてが“自分らしく”あるために。

ギャルリー・ヴィーはこれからも、 日々のなかにある美しさや心地よさを見つめ、 上質な日常を提案し続けていきます。



ギャルリー・ヴィーの空間とともに、心地よいひとときをお過ごしください。

[SHOP]

9.6 sat. - 9.7 sun.

GALERIE VIE 自由ヶ丘店(https://store.tomorrowland.co.jp/storelocator/store-detail/?id=000001002&srsltid=AfmBOopI6Oo472AsT32iGdR8o6yLwcLsgr1sq_NM_02pWOjBuNG1ppf7)

9.17 wed. - 9.23 tue.

GALERIE VIE グランフロント大阪店(https://store.tomorrowland.co.jp/storelocator/store-detail/?id=000001035&srsltid=AfmBOor2_SaJBBijljFR0PpXJvSygPL1SCNNX5nfJeLlvbyPZeX5QBtq)