エヌ・シー・エヌ、岐阜県白川町の小中新校舎建設に1,000万円を寄付 木造部資材費として活用、地方創生と木造建築普及に貢献
株式会社エヌ・シー・エヌ（東京都千代田区、代表取締役社長：田鎖郁男、以下エヌ・シー・エヌ）は、
企業版ふるさと納税制度を活用し、岐阜県加茂郡白川町に1,000万円を寄付しました。
寄付金につきましては、白川町で計画されている「施設一体型小中新校舎建設プロジェクト」における
木造部資材費に充てられます。2025年8月27日（木）に寄付金の贈呈式が白川町役場でおこなわれ
エヌ・シー・エヌに感謝状が授与されました。
▲感謝状贈呈式の写真（左より佐伯正貴白川町長、エヌ・シー・エヌ創業者・現名誉顧問 杉山恒夫、エヌ・シー・エヌ取締役 常務執行役員 福田浩史）
▲「施設一体型小中新校舎建設プロジェクト」新校舎イメージパース
詳細につきましては以下のURLからプレスリリースをご覧ください。
https://www.ncn-se.co.jp/news/8124
本件に関するお問合わせ先
■本リリースへのお問い合わせ
株式会社エヌ・シー・エヌ 企画室：木津・石渡
TEL：03-6897-6311（代） mail : press@ncn-se.co.jp
