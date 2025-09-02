TPCマーケティングリサーチ株式会社、『2025年 青汁の摂取実態と今後のニーズ（第4弾）』について、調査のポイントをインタビューした記事を公開
この程、TPCマーケティングリサーチ株式会社（本社＝大阪市西区、代表取締役社長＝松本竜馬）は、『2025年 青汁の摂取実態と今後のニーズ（第4弾）』について、弊社リサーチャーの脇阪樹のインタビュー記事を2025年8月26日に公開したことをお知らせいたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328434&id=bodyimage1】
□----------
INTERVIEW
-----------□
◆TPCではこれまで青汁に関する調査を行っており、今回の最新調査が4回目ということをお聞きしたのですが、この調査の目的はどこにあるのでしょうか？
脇阪：当レポート「2025年 青汁の摂取実態と今後のニーズ（第4弾）」は2019年、2021年、2023年と行った調査の最新版の消費者調査となっており、お客様からご好評の声を頂いているものの一つとなっております。本調査の目的としては、過去調査のデータと比較することで、・・・
◆なるほど、時系列で比較した情報が揃っているので、変化を確認することができるのですね！データを時系列でみるとどのような特徴があったのでしょうか？
脇阪：時系列で比較すると、物価高騰の影響が大きいことが分かりました。まず、「野菜不足だと感じる理由」を尋ねたところ、「野菜の値段が高くて気軽に買えなくなった」の出現率が36.2％で、前回調査と比べて・・・
◆やはり物価高騰の影響は今も変わらずあるのですね！他にはどのような変化がありましたか？
脇阪：青汁ブランドの認知度・現在摂取率ランキングについても、変化がみられました。まず、現在摂取率ランキングのトップ3は、山本漢方製薬の「大麦若葉 粉末100％」、アサヒ緑健の「緑効青汁」、伊藤園の「ごくごく飲める 毎日1杯の青汁」でした。特に・・・
◆新たなブランドも台頭してきているのですね！今後さらに注目していきたいですね！ちなみに、今回の調査で新たに分析したページはあったりするのでしょうか？
脇阪：はい、今回は新たに「青汁の素材のどんな特徴に魅力を感じるのか」についてのページを追加しています。この分析を行った背景としては、消費者がどの素材のどんな点を評価しているのかを明らかにし、それを・・
◆そのような新たな分析も行っているのですね！他にも今回の調査のここに注目してほしい！というポイントがございましたら、是非ともお聞かせください。
脇阪：注目ポイントは2つあります。1つ目は、”手軽さ”に対するニーズの高まりです。現在でも粉末タイプの青汁が主流ですが、過去４回分を時系列で比較したときに、「ドリンク（ペットボトル・紙パック・缶）」が年々右肩上がりに伸び続けており、近年は・・・
◆なるほど、今後の青汁市場の動向にも注目ですね。最後になりますが、読者の皆様に一言ありましたらお願いします。
脇阪：先ほどは「物価高騰の影響」や「青汁ブランドの認知度・現在摂取率ランキング」、「魅力を感じる青汁の素材の特徴」などの注目ポイントを挙げさせていただきましたが、他にも・・・
◇インタビューの詳細は下記よりご確認いただけます
https://www.tpc-cop.co.jp/topics/6010/
2025年 青汁の摂取実態と今後のニーズ（第4弾）
－青汁は“手軽さ”と“機能性”で選ばれる時代へ－
詳細はこちら＞https://www.tpc-osaka.com/c/health_food/cr220250515
発刊日：2025年6月13日
頒価：462,000円（税抜：420,000円）
【会社概要】
会社名：TPCマーケティングリサーチ株式会社
設立：1991年8月
所在地：大阪市西区新町2-4-2 なにわ筋SIAビル
事業内容：マーケティングリサーチおよび調査レポートの出版
コーポレートサイト：http://www.tpc-cop.co.jp/
オンラインショップ「TPCビブリオテック」：http://www.tpc-osaka.com/
ISO27001認証書番号：IS598110
【本件に関するお問い合わせ】
電話番号：06-6538-5358
メールアドレス：webmarke@tpc-osaka.com
配信元企業：TPCマーケティングリサーチ株式会社
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328434&id=bodyimage1】
□----------
INTERVIEW
-----------□
◆TPCではこれまで青汁に関する調査を行っており、今回の最新調査が4回目ということをお聞きしたのですが、この調査の目的はどこにあるのでしょうか？
脇阪：当レポート「2025年 青汁の摂取実態と今後のニーズ（第4弾）」は2019年、2021年、2023年と行った調査の最新版の消費者調査となっており、お客様からご好評の声を頂いているものの一つとなっております。本調査の目的としては、過去調査のデータと比較することで、・・・
◆なるほど、時系列で比較した情報が揃っているので、変化を確認することができるのですね！データを時系列でみるとどのような特徴があったのでしょうか？
脇阪：時系列で比較すると、物価高騰の影響が大きいことが分かりました。まず、「野菜不足だと感じる理由」を尋ねたところ、「野菜の値段が高くて気軽に買えなくなった」の出現率が36.2％で、前回調査と比べて・・・
◆やはり物価高騰の影響は今も変わらずあるのですね！他にはどのような変化がありましたか？
脇阪：青汁ブランドの認知度・現在摂取率ランキングについても、変化がみられました。まず、現在摂取率ランキングのトップ3は、山本漢方製薬の「大麦若葉 粉末100％」、アサヒ緑健の「緑効青汁」、伊藤園の「ごくごく飲める 毎日1杯の青汁」でした。特に・・・
◆新たなブランドも台頭してきているのですね！今後さらに注目していきたいですね！ちなみに、今回の調査で新たに分析したページはあったりするのでしょうか？
脇阪：はい、今回は新たに「青汁の素材のどんな特徴に魅力を感じるのか」についてのページを追加しています。この分析を行った背景としては、消費者がどの素材のどんな点を評価しているのかを明らかにし、それを・・
◆そのような新たな分析も行っているのですね！他にも今回の調査のここに注目してほしい！というポイントがございましたら、是非ともお聞かせください。
脇阪：注目ポイントは2つあります。1つ目は、”手軽さ”に対するニーズの高まりです。現在でも粉末タイプの青汁が主流ですが、過去４回分を時系列で比較したときに、「ドリンク（ペットボトル・紙パック・缶）」が年々右肩上がりに伸び続けており、近年は・・・
◆なるほど、今後の青汁市場の動向にも注目ですね。最後になりますが、読者の皆様に一言ありましたらお願いします。
脇阪：先ほどは「物価高騰の影響」や「青汁ブランドの認知度・現在摂取率ランキング」、「魅力を感じる青汁の素材の特徴」などの注目ポイントを挙げさせていただきましたが、他にも・・・
◇インタビューの詳細は下記よりご確認いただけます
https://www.tpc-cop.co.jp/topics/6010/
2025年 青汁の摂取実態と今後のニーズ（第4弾）
－青汁は“手軽さ”と“機能性”で選ばれる時代へ－
詳細はこちら＞https://www.tpc-osaka.com/c/health_food/cr220250515
発刊日：2025年6月13日
頒価：462,000円（税抜：420,000円）
【会社概要】
会社名：TPCマーケティングリサーチ株式会社
設立：1991年8月
所在地：大阪市西区新町2-4-2 なにわ筋SIAビル
事業内容：マーケティングリサーチおよび調査レポートの出版
コーポレートサイト：http://www.tpc-cop.co.jp/
オンラインショップ「TPCビブリオテック」：http://www.tpc-osaka.com/
ISO27001認証書番号：IS598110
【本件に関するお問い合わせ】
電話番号：06-6538-5358
メールアドレス：webmarke@tpc-osaka.com
配信元企業：TPCマーケティングリサーチ株式会社
プレスリリース詳細へ