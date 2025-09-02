マルチブック、「経理アウトソーシング完全ガイドブック」を公開

株式会社マルチブック

株式会社マルチブック（本社：東京都品川区、代表取締役社長 渡部 学、以下「当社」）は、「経理アウトソーシング完全ガイドブック」を無料公開したことをお知らせします。本資料は経理アウトソーシングの定義から解決する課題、実際の導入ステップなど、アウトソーシング導入を検討している経営者・財務経理担当者等に向けた実践的なガイドブックとなっております。

資料ダウンロードはこちらから(無料) :https://www.multibook.jp/whitepaper/outsourcing-guide-book/

■背景

DXの推進や人手不足などの市場背景により、経理アウトソーシングのグローバル市場は拡大を続けており、2030年には16.1兆円に達する見通しです。一方で、日本市場は成長率がアジア諸国の中で最も低く、BPOの導入余地が大きいことから、今後の拡大が期待されています※。当社では、グローバルクラウドERP「multibook」を活用し、ERP基盤と業務運用を一体で設計する「マルチブックアウトソーシングサービス」を提供しています。今回、アウトソーシングサービスのより効果的な活用方法を広めるため、「経理アウトソーシング完全ガイドブック」を公開いたしました。

※Finance And Accounting Business Process Outsourcing Market Size, Share & Trends Analysis Report By Services (Order-to-Cash, Procure-to-Pay, Record-to-Report), By Enterprise Size, By Vertical, By Region, And Segment Forecasts, 2024 -2030 1USD=145円で換算

■活用方法

本書は、BPOサービス（アウトソーシングサービス）の導入を検討する企業向けに、背景・メリット・リスク・導入ステップを体系化し、コスト削減にとどまらず、経理体制の見直しや再構築の一助となる活用方法を掲示しています。また、社内関係者間で共通認識を形成し、具体的な検討を前進させるための参照資料としてのご活用も想定しています。

■資料ダウンロード

資料ダウンロードはこちらから(無料)

https://www.multibook.jp/whitepaper/outsourcing-guide-book/

■グローバルクラウドERP 「multibook」概要

2027年4月1日以後に開始する事業年度から強制適用となる新リース会計基準に対応。

導入が速い、処理速度が速い、解決が早い、速さを追求するグローバルクラウドERP。

12カ国語・多通貨・複数帳簿に対応し、全世界の拠点をシームレスに統合します。製造・商社・飲食・建設など多業種にわたり、上場企業から非上場企業まで、35ヵ国・600社以上での導入実績があります。

主な機能：会計、ロジスティクス、固定資産管理、IFRSリース資産管理、新リース会計基準、立替経費精算、マネジメントコックピット、BPOコックピット、外部連携(連結会計、倉庫管理等)機能

サービス名：「multibook」(マルチブック)

URL：https://www.multibook.jp/

※12の対応言語：

日本語、英語、タイ語、ベトナム語、韓国語、ミャンマー語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、中国語(繁体字・簡体字)、インドネシア語

■株式会社マルチブック 会社概要

会社名：株式会社マルチブック

代表者：代表取締役社長 渡部 学

設立：2000年9月

本社：東京都品川区西五反田1-1-8 NMF五反田駅前ビル5階

海外拠点：シンガポール ・タイ ・フィリピン

事業内容：グローバルクラウドERPサービス 「multibook」等の企画・開発・提供

URL：https://www.multibook.jp/