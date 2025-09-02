マルマンH&B株式会社、『NMN＆Collagen』9月2日発売

アステナホールディングス株式会社

マルマンH&B株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：溝田 勝彦）は、2025年9月2日（火）より全国のドラッグストアなどに向け、「NMN&Collagen」を発売します。

「NMN＆Collagen」新発売！ー“人生100年時代”を美しく、健やかに生きるための新習慣

2025年、健康志向がますます高まる中、アンチエイジングやウェルビーイングに関心を持つ人々が急増しています。そんな時代のニーズに応えるべく、注目の成分「NMN（ニコチンアミドモノヌクレオチド）」と「高濃度*コラーゲン」を配合したサプリメント「NMN＆Collagen」が誕生しました。

NMNは、近年の長寿研究や“サーチュイン遺伝子”との関連性から、世界中の研究機関や専門家の間で注目されている成分です。1日あたり250mgのNMNを配合し、年齢に左右されない活力ある毎日をサポートします。

さらに、コラーゲンは特有のジペプチド（PO・OG）を通常の約30倍含有する高濃度*タイプを採用。

1日あたり1000mgの摂取で、若々しさとしなやかさを内側から支えます。

加えて、ローヤルゼリーやエラスチンなどの美容成分も贅沢に配合。「NMN＆Collagen」は、外見だけでなく、内面からの美しさと健康を追求する方にぴったりのサプリメントです。

* PO・OGを通常の約30倍含有

【こんな方におすすめ】

・美容と年齢に合わせたケアを両立したい方

・忙しい毎日でも自分らしさを保ちたい方

【背景トピック】

・2025年の健康トレンド「セルフメディケーション」や「予防医療」の流れ

・9月の「健康増進月間」や「敬老の日」に向けたギフト需要にも対応

●商品概要

商品名：NMN&Collagen

容 量：40粒

1日摂取目安量：2粒

摂 取 の 方 法 ：1日当たり2粒を目安にそのまま水またはぬるま湯と一緒にお召し上がりください。

マルマンH&B株式会社 会社概要

会 社 名 ：マルマンH&B株式会社

所 在 地 ：東京都千代田区神田司町二丁目2番地12

代 表 者 ：代表取締役社長 溝田 勝彦

創 業 ：1948年（昭和23年）5月

設 立 ：2018年（平成30年）7月

U R L：https://maruman.co.jp/

事業内容：健康食品・パイポ・生活雑貨・化粧品の製造販売

【お客様からのお問い合わせ先】

マルマンH&B株式会社

TEL：0120-040-562

平日 9:30～17:30