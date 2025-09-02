スマートバンク、Kaigi on Rails 2025にGold Sponsorとして協賛

株式会社スマートバンク

AI家計簿アプリ「ワンバンク」を提供する株式会社スマートバンクは、2025年9月26日～27日に開催されるKaigi on Rails 2025にGold Sponsorとして協賛することをお知らせいたします。

■Kaigi on Railsとは

Kaigi on Railsのコアコンセプトは 「初学者から上級者までが楽しめるWeb系の技術カンファレンス」 です。

Kaigi on Railsは技術カンファレンスへの参加の敷居を下げることを意図して企画されています。

また、名前の通りRailsを話題の中心に据えるカンファレンスではありますが、広くWebに関すること全般（例えばフロントエンドやプロトコルなど）についても扱います。

（※公式サイトから抜粋）

開催日：2025年9月26日(金)、27日(土)

会場：JPタワー ホール&カンファレンス (東京) ※オンラインあり

公式サイト：https://kaigionrails.org/2025/

■スマートバンク社員の登壇

本カンファレンスでは、当社から3名のエンジニアが登壇します。

5年間のFintech × Rails実践に学ぶ - 基本に忠実な運用で築く高信頼性システム

発表日時：9月26日(金) 16:10～16:40 (Hall Red)

Speaker：ohbarye

詳細URL：https://kaigionrails.org/2025/talks/ohbarye/#day1

避けられないI/O待ちに対処する: RailsアプリにおけるSSEとAsync gemの活用

発表日時：9月26日(金) 17:55～18:25(Hall Blue)

Speaker：moznion

詳細URL：https://kaigionrails.org/2025/talks/moznion/#day1

2重リクエスト完全攻略HANDBOOK

発表日時：9月27日(土) 10:00 ～ 10:30 (Hall Red)

Speaker：三谷 昌平

詳細URL：https://kaigionrails.org/2025/talks/ShoheiMitani/#day2

他にも多数の社員も参加予定ですので、会場でみなさまとお会いできることを楽しみにしております。Gold Sponsorとしてブース出展も予定しております。

■CTO 堀井雄太からのコメント

昨年に続き Kaigi on Rails 2025をゴールドスポンサーとして応援させていただきます。『ワンバンク』のサービスインから5年経ちましたが Rails は依然ワンバンクの金融システムの根幹を支えてくれており、昨今のAIツールの活用もあって、素早く価値を届けるために必要不可欠なフレームワークです。

コミュニティと連携しながら、Railsを核に新しい金融体験の当たり前をつくり、今後も業界をリードしていきます。

また今年の Kaigi on Rails 2025 では、当社からエンジニア3名が発表させていただきます。当社の技術的な知見含めて、参加する皆さんにお届けできたらと思っていますので、ご参加の際は是非聞いてもらえると嬉しく思います。

■AI家計簿アプリ「ワンバンク（旧B/43）」とは

「ワンバンク（旧B/43）」は、”頑張らなくていいお金の管理”を実現する次世代のAI家計簿アプリです。各種クレジットカード・銀行口座連携や、手入力、AIレシート読み取り、AIスクショ読み取り機能も搭載しており、様々な支出をワンバンク1つで管理できます。従来の家計簿アプリとは違い、家計管理を楽しみながら続けられる機能を多数搭載しています。

また、チャージ式のVisaプリペイドカードとセットで使うこともでき、毎月の予算をプリペイドカードにチャージして支払いを行うだけで、アプリに支出の明細がリアルタイムで反映されるため、簡単に支出管理が可能です。個人の支出を管理する「マイカード」に加え、夫婦や同棲パートナー同士で使える「ペアカード」では、一つの口座に二人分のプリペイドカードが発行されるので、二人で使う生活費などの支出額をチャージしておけば共同で支出を確認できます。親子向けの「ジュニアカード」ではキャッシュレスでお小遣いを渡し、親子で一緒にお金の管理ができます。2021年4月のリリース以降、ユーザーの皆様にご活用いただき、2025年7月時点で累計ダウンロードは200万件にまで拡大しています。（サービスサイト：https://onebank.jp/ ）

■会社概要

会社名：株式会社スマートバンク

代表者：代表取締役 堀井 翔太

設立：2019年4月9日

URL：https://smartbank.co.jp/

業務内容：家計管理サービス「ワンバンク（旧B/43）」及び決済事業の運営

資金移動業者 関東財務局長第00084号

前払式支払手段 関東財務局長 第00782号