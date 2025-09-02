初秋の里山であそぼう！～黒川里山マルシェ2025～＜兵庫県川西市＞

NPO法人コクレオの森＜開催概要＞

日 時：9月21日（日）10時～15時 入場無料・雨天実施

場 所：川西市黒川里山センター

兵庫県川西市黒川字中尾 264番地

のせでん「妙見口」駅より徒歩35分

内 容：地域の様々なお店の出店、自然観察、工作

参加費：各お店ごと。現金払いのみですので、小銭を多めにお持ちください。

申込み：不要。「生きもの観察会」「炭団づくり」のみ事前予約優先制

主 催：川西市黒川里山センター

＜注意＞

お車の方は、ダリア園駐車場をご利用ください。

住所：兵庫県川西市黒川字落合389番地（知明湖キャンプ場/里山ブルーベリー農園 / 農園カフェWaccaとなり）



(https://marche2025.peatix.com/)★事前予約サイトはこちら(https://marche2025.peatix.com/)

場所・主催＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

川西市黒川里山センター

〒666-0101 兵庫県川西市黒川字中尾264

TEL: 072-738-0107

Email: info@kurokawa-satoyama.jp

ホームページ：https://kurokawa-satoyama.jp/

開館日：水曜～日曜日 9時～17時（月火祝・休み）

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿