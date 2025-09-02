初秋の里山であそぼう！～黒川里山マルシェ2025～＜兵庫県川西市＞
NPO法人コクレオの森
＜開催概要＞
日 時：9月21日（日）10時～15時 入場無料・雨天実施
お車の方は、ダリア園駐車場をご利用ください。
場所・主催＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
＜開催概要＞
日 時：9月21日（日）10時～15時 入場無料・雨天実施
場 所：川西市黒川里山センター
兵庫県川西市黒川字中尾 264番地
のせでん「妙見口」駅より徒歩35分
内 容：地域の様々なお店の出店、自然観察、工作
参加費：各お店ごと。現金払いのみですので、小銭を多めにお持ちください。
申込み：不要。「生きもの観察会」「炭団づくり」のみ事前予約優先制
主 催：川西市黒川里山センター
＜注意＞
お車の方は、ダリア園駐車場をご利用ください。
住所：兵庫県川西市黒川字落合389番地（知明湖キャンプ場/里山ブルーベリー農園 / 農園カフェWaccaとなり）
(https://marche2025.peatix.com/)★事前予約サイトはこちら(https://marche2025.peatix.com/)
場所・主催＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
川西市黒川里山センター
〒666-0101 兵庫県川西市黒川字中尾264
TEL: 072-738-0107
Email: info@kurokawa-satoyama.jp
ホームページ：https://kurokawa-satoyama.jp/
開館日：水曜～日曜日 9時～17時（月火祝・休み）
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿