【しゃぶしゃぶ温野菜】この秋は“鴨づくし”。焦がし玉ねぎ香る“大人の鴨すき焼き”が新登場！～今年は「しゃぶしゃぶ」と「すき焼き」のダブル鴨鍋～

りんごを加えたカタラーナは、キャラメリゼにした表面でパリッとした食感もお楽しみいただけます。

昨秋16万食を販売した「九条ねぎと味わう 鴨しゃぶ」に加え、新作「特製だしで楽しむ 鴨すき」で、秋だけの至福体験を。株式会社レインズインターナショナルが展開する「しゃぶしゃぶ温野菜」では、2025年9月3日（水）より、秋の訪れとともに10年以上販売し、多くのお客様に愛されてきた「鴨しゃぶ」が、さらに贅沢になって帰ってきます。期間限定で開催する秋冬フェアでは、昨秋約16万食を販売した、九条ねぎや柚子胡椒と楽しむ人気の『鴨しゃぶ』に加え、「たまり醤油と黒糖のすき焼きだし」に鴨肉の旨みと香ばしい焦がし玉ねぎを溶け込ませた新作『鴨すき』が登場。お好みで卵に黒煎り七味を加えることで、風味豊かな大人の味わいとなります。こだわりのおだしや季節野菜、薬味とともに、しゃぶしゃぶとすき焼きの両方で鴨を楽しめる、温野菜ならではの“秋の鴨三昧”で心も体も温まるひとときをお届けします。商品概要■商品名 ：特製だしで楽しむ 鴨すき／九条ねぎと楽しむ 鴨しゃぶ■販売開始日：2025年9月3日（水）～■食べ放題 ：4,378円（税込）～※120分制（90分ラストオーダー）※小学生未満無料、小学生半額、60歳以上500円引き▼詳しくはこちら期間限定：選べるおだし① ～特製だしで楽しむ「鴨すき」～•だし：「特製鴨すきだし」黒糖とたまり醤油を使用した「すき焼きだし」に、焦がし玉ねぎで旨味と甘味を加え、さらに鴨脂を入れることでコク深く仕上げました。•薬味：溶いた卵に「黒煎り七味」を加えることで、ピリッと効いた山椒がアクセントの大人な味変を。•野菜：季節限定の「春菊」は、“香り”と“ほろ苦さ”がクセになる美味しさです。他にも「肉厚椎茸」「味えのき」「完熟舞茸」など、すき焼きと相性の良い国産野菜を豊富に取り揃えています。•〆 ：鴨肉の脂と旨み、野菜から出た甘みがたっぷりのおだしで煮込んだ「鴨すきうどん」がおすすめ。期間限定：選べるおだし② ～九条ねぎと味わう「鴨しゃぶ」～•薬味：「柚子胡椒」の柚子の爽やかな香りと唐辛子のピリッとした辛味が旨みを引き立てます。•野菜：季節限定の「旬の葱盛り」は、おだしの味が絡みやすい“しゃぶしゃぶ専用カット”の九条ねぎと洒落ねぎを使用しているため、お肉で巻いて食べると美味しくお召し上がりいただけます。•〆 ：鴨肉の旨みがたっぷり染み出たおだしには、平手打ちの麺「きしめん」がおすすめです。しゃぶしゃぶ温野菜についてしゃぶしゃぶ温野菜は、2000年3月、それまでの「値段が高い」「敷居が高い」と言ったイメージをくつがえし、気軽にしゃぶしゃぶを楽しめるお店として東京・経堂にオープン、国内外に約240店舗を展開しております。上質なお肉はもちろん、こだわりの国産野菜をはじめとする豊富なメニューが幅広い世代に受け入れられ、しゃぶしゃぶのみならず「すき焼き」「黒毛和牛」など、1回のお食事で日本の食の魅力を存分に味わえるため、訪日外国人のお客様にも数多くご利用いただいております。

しゃぶしゃぶ温野菜は創業25周年

しゃぶしゃぶ温野菜は、おかげさまで創業25周年を迎えました。

これまでご愛顧いただいたすべてのお客様に、心より感謝申し上げます。

「おいしさ」と「心地よいひととき」をお届けするために、

私たちは常に“おもてなしの心”を大切にしてきました。

これからもその想いを忘れず、お客様に寄り添いながら、

より良いしゃぶしゃぶ体験をご提供できるよう努めてまいります。

今後とも変わらぬご愛顧のほど、よろしくお願いいたします。



▼25周年特設サイトはこちら

https://www.onyasai.com/lp/202504_25th_anniversary/?utm_source=hp&utm_medium=hp-banner&utm_campaign=202504_25th_CP

会社概要株式会社レインズインターナショナル代表取締役社長：澄川 浩太しゃぶしゃぶ温野菜、牛角、居酒家 土間土間、とんかつ神楽坂さくら等の飲食店を展開本件に関するお問合わせ先＜取材・掲載に関するお問い合わせ ＞株式会社レインズインターナショナル広報室 一柳Tell: 045-224-7200Mail： pr@reins.co.jp