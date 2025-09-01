自動車フリマ「カババ」がメーカー保証と同水準の保証範囲をカバーした新保証「カババプラチナ保証」を導入！

株式会社アラカン

カババプラチナ保証とは・・・※業界トップシェアの自動車の故障保証サービスを提供する企業であるプレミアワランティサービス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：太田航）との共同開発したサービス商品になります。

※プレミアワランティサービス株式会社調べ

「カババプラチナ保証」の特長

１.保証対象部品はメーカー保証（一般保証・特別保証）と同水準を保証

２.保証期間は最長５年の長期保証

３.保証料は1年あたり8,600円（税込）～20,400円（税込）とリーズナブルな価格設定

中古車個人売買プラットフォーム「カババ」を展開する株式会社アラカン（本社：愛知県名古屋市、代表取締役：田中一榮）は、2025年9月1日より、個人間売買専用の新保証サービス「カババプラチナ保証」を導入いたします。

本サービスは、中古車個人取引において長年懸念されてきた「購入後の故障リスク」を新車購入時と同等水準まで引き下げ、安心して取引できる環境を実現することを目的としています。

■ 新保証サービス概要

●保証料には、整備士による法令1年点検相当の点検料を含む

●保証期間中の修理回数は無制限です。（累計修理金額の上限は車両価格まで）

●保証期間中に走行距離制限なし

●全国5,000社の提携整備工場による修理ネットワークを完備

■ インターネットでの”中古車購入の不安解消”

今回の保証では、専門整備士による第三者チェックやトラブル防止のための売買サポート体制を組み合わせることで、カババでより安心して購入できるようになります。

■ 株式会社アラカン コメント（代表取締役：田中一榮）

カババプラチナ保証は、中古車の個人売買にとどまらず、既存の販売店保証を超える安心感を提供するために開発しました。

■ 今後の展望

アラカンでは「カババ」を通じて、車の新しい流通スタイルを構築してきました。今後も、安心・簡単・納得感のある売買体験を追求し、業界の常識を塗り替えてまいります。

【株式会社アラカン 概要】

会社名：株式会社アラカン

所在地：愛知県名古屋市中区栄三丁目7番13号 コスモ栄ビル7階

代表者：田中 一榮

事業内容：自動車フリマ事業（カババ）

設立：2019年3月18日

URL：https://corp.car-byebuy.com/index.html(https://corp.car-byebuy.com/index.html)

【プレミアワランティサービス株式会社 概要】

会社名：プレミアワランティサービス株式会社

所在地：東京都港区虎ノ門 2-10-4 オークラプレステージタワー19 階

代表者：代表取締役社長 太田航

事業内容：故障保証関連事業を運営する企業グループの統括

設立：2011年8月1日

URL：https://www.premium-group.co.jp/pws/(https://www.premium-group.co.jp/pws/)

■本件に関するお問い合わせ

株式会社アラカン 担当：杉野

メール：pr@aracan.co.jp

TEL：050-1781-4522