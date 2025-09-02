CMEF 2025：医療・健康産業の総合的かつ高品質な発展の促進

広州（中国）、2025年9月2日 /PRNewswire/ -- 第92回中国国際医療機器博覧会（China International Medical Equipment Fair、CMEF 2025）秋季展示会が、9月26日から29日まで広州の中国進出口商品交易会展館（広州交易会堂）で開催されます。「健康、イノベーション、コラボレーション（Health, Innovation, Collaboration）」をテーマにしたこの展示会では、世界中のヘルスケア業界が一堂に会し、高品質な開発の新たな機会を探ります。





CMEFは、業界チェーン全体を網羅する国際的なトップレベルの展示会として、イノベーションの展示、パートナーシップとブランディング、学術交流、トレンドに関する知見、トレーニングを通じて、世界中の関係者を結集し、高品質のヘルスケアの成長を促進します。CMEF 2025は、約200,000平方メートルの広さで開催され、約4,000社の企業と120,000人の専門家が参加する予定です。

このフェアでは、医療用画像、体外診断、外科用ロボット、スマート・ヘルスケアなど、28のテーマ別ゾーンを設け、上流の研究開発からエンドユーザ・アプリケーションまでのエコシステム全体を紹介します。重点分野には、スマート・テクノロジーのイノベーション、サプライ・チェーンの連携、国際的なリソースの統合、精密医療、高齢化社会へのソリューションなどが含まれます。

一方、CMEF 2025では、健康的なライフスタイルや公立病院から、医療AI、デバイスのデジタル化、画像処理、体外診断（IVD）、リハビリ/高齢者介護、在宅医療、シルバー・エコノミー、慢性疾患、緊急対応、スマート・ヘルス、獣医学、世界的な規制に至るまで、政策や業界全体にわたる60以上の会議やフォーラムを開催し、1,000人以上の専門家を集めます。

CMEF 2025国際展示会には、米国、シンガポール、マレーシア、ドイツなど、20以上の国と地域の大手企業が参加します。外交官や業界団体のリーダーは、医療機器の輸出規則に関する実践的なガイダンスを提供し、実際の事例を使用してコンプライアンスを明確にするとともに、国境を越えたパートナーシップとイノベーションを促進するためのカスタマイズされたネットワーキングおよびプロモーション・セッションを主催します。

CMEF 2025では、第1回CMEF健康促進会議（CMEF Health Promotion Conference）と健康生活カーニバル（Healthy Living Carnival）という2つの主要イベントと並行して、「国際健康ライフスタイル（International Healthy Lifestyle、IHL）フェア」が開催されます。この取り組みにより、健康的なライフスタイルのための総合的な業界横断的なハブが構築され、予防、介入、管理を含むフルサイクルのエコシステムが促進されます。これは、最先端の技術、先進的な政策、人間中心の価値観を統合した、世界的な健康促進に対する中国の総合的なアプローチです。

健康を重視する高級消費者と専門家向けに設計されたこの取り組みは、日常的なケア、フィットネス、精神的回復力、環境に配慮した生活を統合し、人生のあらゆる段階に総合的なソリューションを提供します。

CMEF の世界的な評判を活用し、このショーケースでは、スマート・ウェアラブル、ホーム・ヘルス・テクノロジー、慢性疾患/老化ケア、インテリジェント・ホーム・システム、スポーツ/美容、TCM、ペットの健康など、アクセスしやすい健康イノベーションを推進する1,000を超える製品が紹介されます。

IHLは、CMEFが純粋に専門的な見本市から「医療 + 消費者」のハイブリッド・プラットフォームへと移行し、健康技術と公衆衛生の世界的な実証の場となることを示します。展覧会では以下のものを展示します。

・医療消耗品：心不全および血管介入のための、よりスマートで、より正確で、環境に優しいソリューション（pVAD、IABP、EECPシステム、非侵襲性心拍出量モニター、自然血管ステント、頭蓋内PBMデバイス、止血閉鎖デバイス）。

・医療ロボット：腹腔鏡手術ロボットを含む次世代システム。

・スマート・ヘルス：AIを活用した慢性疾患管理、ウェアラブル、5G遠隔手術により精密医療が進歩します。

・IVDと早期スクリーニング：がんの早期検出、POCT、分子診断におけるブレークスルー。

詳細情報と参加登録については、https://reg.reed-sinopharm.com/pc/#/login?id=c534464e36a54dd494454150b90dbaff&channelUuid=265ea689341948529bab064c61a3c712をご覧ください。

（日本語リリース：クライアント提供）

