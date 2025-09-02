インドのスマートウォッチ出荷、前年比27％減 ― 5四半期連続の減少（2025年第2四半期）｜カウンターポイントリサーチ
【ニューデリー、北京、ベルリン、ブエノスアイレス、フォートコリンズ、香港、ロンドン、ソウル、台北、東京 - 2025年9月2日】
主なポイント
・インドのスマートウォッチ出荷台数は、季節的な逆風と消費者の反応の鈍化により、前年同期比27%減少しました。これにより、買い替えが遅れています。
・市場統合が進む中、Noiseは2025年第2四半期に過去最高のシェアを記録しました。
・低価格帯（3,000ルピー以下：約5,014円 2025年9月1日為替レート）は飽和の兆しを見せていますが、プレミアム層（15,000ルピー～30,000ルピー：約25,071～50,142円 2025年9月1日為替レート）のデバイスは、憧れの需要に牽引され、販売台数が倍増しています。
・NoiseとboAtは引き続きリードを維持しましたが、小規模ブランドは利益率の圧迫と流通の課題に苦戦を強いられています。
【市場動向】
カウンターポイントリサーチのIoTサービスリサーチによる最新調査によると、インドのスマートウォッチ出荷台数は2025年第2四半期に前年同期比27%減少し、5四半期連続の減少となりました。この減少は、オフシーズンの低迷、つまり主要セールイベントの減少、消費者支出の減少、新製品発売の少なさに起因しています。多くのブランドは、ホリデーシーズンを前に在庫処分に注力しました。市場シェアが最も大きい低価格帯（3,000インドルピー未満）の出荷台数が最も急激に減少し、全体の出荷台数を減少させました。一方、15,000インドルピーから30,000インドルピーのプレミアムモデルの出荷台数は倍増し、高度で機能豊富な製品に対する消費者の需要の高まりを反映しています。消費者は、AIによる健康情報、より長いバッテリー寿命、高精度な生体認証など、ライフスタイルのニーズに合った機能豊富なデバイスを求めています。また、多くの消費者は、これらのアップグレードをより費用対効果の高いものにするために、ホリデーシーズンの割引を待ち望んでいます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328630&id=bodyimage1】
【専門家の解説】
シニアリサーチアナリストのアンシカ・ジェインは、市場の動向について次のように述べています。「市場の低迷は、季節的な要因の弱さ、手頃な価格帯の製品におけるイノベーションの停滞、そして熾烈な価格競争によって引き起こされ、業界は2022年と同等の業績を記録しました。調整局面と在庫調整を経て、業界は安定を取り戻しつつあり、消費者がミッドプレミアムモデルに移行するにつれて、平均販売価格（ASP）はわずかに上昇しています。NoiseやboAtといったインド系メーカーが依然として優位に立っていますが、一部のグローバルメーカーはプレミアムセグメントで勢力を伸ばしています。市場は統合化が進み、活動しているブランドの数は減少しています。小規模ブランドは利益率の低下に苦戦する一方で、大手メーカーは厳選された製品の刷新、戦略的パートナーシップ、そして2級・3級都市におけるオフライン展開の拡大に注力し続けています。」
ジェインはさらに、「業界にとっての課題の一つは、健康機能への信頼構築です。これにより、消費者の関心はより高価格帯の製品へと移行しています。信頼を維持し成長を促進するためには、ブランドはセンサーアルゴリズムを改良し、医療提携を通じて機能を検証し、精度が実証された機能に注力する必要があります」と述べています。
主なポイント
・インドのスマートウォッチ出荷台数は、季節的な逆風と消費者の反応の鈍化により、前年同期比27%減少しました。これにより、買い替えが遅れています。
・市場統合が進む中、Noiseは2025年第2四半期に過去最高のシェアを記録しました。
・低価格帯（3,000ルピー以下：約5,014円 2025年9月1日為替レート）は飽和の兆しを見せていますが、プレミアム層（15,000ルピー～30,000ルピー：約25,071～50,142円 2025年9月1日為替レート）のデバイスは、憧れの需要に牽引され、販売台数が倍増しています。
・NoiseとboAtは引き続きリードを維持しましたが、小規模ブランドは利益率の圧迫と流通の課題に苦戦を強いられています。
【市場動向】
カウンターポイントリサーチのIoTサービスリサーチによる最新調査によると、インドのスマートウォッチ出荷台数は2025年第2四半期に前年同期比27%減少し、5四半期連続の減少となりました。この減少は、オフシーズンの低迷、つまり主要セールイベントの減少、消費者支出の減少、新製品発売の少なさに起因しています。多くのブランドは、ホリデーシーズンを前に在庫処分に注力しました。市場シェアが最も大きい低価格帯（3,000インドルピー未満）の出荷台数が最も急激に減少し、全体の出荷台数を減少させました。一方、15,000インドルピーから30,000インドルピーのプレミアムモデルの出荷台数は倍増し、高度で機能豊富な製品に対する消費者の需要の高まりを反映しています。消費者は、AIによる健康情報、より長いバッテリー寿命、高精度な生体認証など、ライフスタイルのニーズに合った機能豊富なデバイスを求めています。また、多くの消費者は、これらのアップグレードをより費用対効果の高いものにするために、ホリデーシーズンの割引を待ち望んでいます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328630&id=bodyimage1】
【専門家の解説】
シニアリサーチアナリストのアンシカ・ジェインは、市場の動向について次のように述べています。「市場の低迷は、季節的な要因の弱さ、手頃な価格帯の製品におけるイノベーションの停滞、そして熾烈な価格競争によって引き起こされ、業界は2022年と同等の業績を記録しました。調整局面と在庫調整を経て、業界は安定を取り戻しつつあり、消費者がミッドプレミアムモデルに移行するにつれて、平均販売価格（ASP）はわずかに上昇しています。NoiseやboAtといったインド系メーカーが依然として優位に立っていますが、一部のグローバルメーカーはプレミアムセグメントで勢力を伸ばしています。市場は統合化が進み、活動しているブランドの数は減少しています。小規模ブランドは利益率の低下に苦戦する一方で、大手メーカーは厳選された製品の刷新、戦略的パートナーシップ、そして2級・3級都市におけるオフライン展開の拡大に注力し続けています。」
ジェインはさらに、「業界にとっての課題の一つは、健康機能への信頼構築です。これにより、消費者の関心はより高価格帯の製品へと移行しています。信頼を維持し成長を促進するためには、ブランドはセンサーアルゴリズムを改良し、医療提携を通じて機能を検証し、精度が実証された機能に注力する必要があります」と述べています。