【荷主企業の物流実態調査】荷待ち・荷役料金、荷主の支払い実態は？ 約半数が「支払っている」と回答も、35%は「原則支払わず」「交渉があった場合のみ」。

株式会社Univearth

物流DXプラットフォーム『LIFTI』を運営する株式会社Univearth（本社：大阪府大阪市北区、代表取締役：谷口 臨太朗）は、荷主企業の物流業務従事者を対象に、「運送業務における費用負担に関する実態調査」を実施しました。本調査は、ドライバーの長時間労働の一因とされる待機・荷役時間に対し、荷主がどの程度費用を負担しているかを明らかにすることを目的としています。

調査の結果、「原則としてすべて支払っている」（22.5%）と「一部支払っている」（29.5%）を合わせ、52%の荷主が何らかの形で費用を支払っていることが分かりました。一方で、35%は支払いに消極的・受動的であり、対価の適正化に対する荷主側の姿勢にばらつきがある実態が浮き彫りになりました。

調査サマリー

調査概要

調査結果詳細

総括・考察

荷主企業の物流実態調査レポート2025

- ドライバーの待機時間や荷役作業に対し、 52.0% の荷主が「すべて」または「一部」費用を支払っていると回答。
- しかし、「原則として支払っていない」荷主も 21.0% 存在。
- 「交渉や要請があった場合に限り、支払うことがある」も 14.0% にのぼり、運送事業者からの働きかけがなければ支払わない受動的な企業も一定数いることが判明。
- 荷主のコスト意識と、物流を持続可能にするための運送事業者への適正な対価支払いとの間で、企業の対応が二分している状況が示唆された。

- 調査主体： 株式会社Univerth
- 調査期間： 2025年7月1日～7月20日
- 調査方法： インターネット調査
- 調査対象： 荷主企業の物流業務従事者
- 有効回答数： 200

ドライバーの待機時間や荷役作業に対する費用を、運送事業者に支払っていますか？（n=200、単一回答）

今回の調査結果は、「標準的な運賃」の告示など、国を挙げて運送事業者への適正な対価支払いが推奨される中、荷主側の対応が依然として道半ばであることを示しています。半数以上の企業が費用負担の意識を持っている点は前向きな変化ですが、依然として2割の企業が「原則支払わない」と回答している事実は、荷主と運送事業者間の力関係や長年の商慣行が根強く残っていることの表れです。

「交渉があった場合のみ支払う」という受動的な姿勢は、結局のところ運送事業者側に負担を強いる構造を温存させることに繋がります。根本的な解決のためには、費用を支払う・支払わないという議論以前に、待機や荷役といった非効率な時間をそもそも発生させないための努力が荷主側にも求められます。当社が運営する『LIFTI』は、物流業務の効率化を支援するDXプラットフォームです。

株式会社Univearthについて

株式会社Univearthは、物流業務の効率化と透明化を実現するためのDXプラットフォーム『LIFTI』を運営しています。

