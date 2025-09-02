グローバル事業の進化──SuperTrial合同会社、「International Center」統合で Japan International Service を始動
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328600&id=bodyimage1】
2025年9月1日、SuperTrial合同会社は「International Center」を統合し、新ブランドJapan International Serviceを正式に始動しました。越境物流、海外カスタマーサポート、多言語マーケティング、規制・通関支援までを一体運用することで、海外展開のスピード・コスト・品質を同時に引き上げ、成長再現性の高いグローバルオペレーションを提供します。
リード文
SuperTrial合同会社は、「分断された海外オペレーションを統合する」という企業ニーズに応えるため、「International Center」のオペレーション資産を取り込み、データと業務フローを一本化しました。これにより、需要予測から在庫引き当て、配達、CS、広告運用までを横断で最適化し、リードタイム短縮、在庫回転改善、顧客満足度向上を目指します。
統合・サービス概要
発信主体：SuperTrial合同会社
統合対象：「International Center」
新ブランド／事業名：Japan International Service
サービス開始日：2025年9月1日
対象領域：越境物流／海外カスタマーサポート／多言語マーケティング／規制・通関支援
モデル顧客像（例）：越境EC事業者（従業員50名、年商10億円、主要市場：北米・ASEAN、月間出荷3,000件）
提供形態：モジュール選択式（サブスクリプション月額＋従量課金）
SLA（要旨）：CS初回応答2時間以内（達成率95％）、出荷遅延率2％以下、問い合わせ解決平均24時間以内
統合の背景と狙い
越境ECの拡大でフルフィルメント、通関、CS、広告運用がベンダー単位で分断され、在庫・配送・問い合わせデータの同期遅延やSLAのばらつきが顕在化。統合により、データ一元化とSOP標準化を実施し、運用の可視化と是正の迅速化を図る。
想定効果：障害検知から是正までの平均時間**30％短縮、滞留在庫20％削減、一次解決率15％**向上。
導入企業の声（章1）
A.K.／EC運営責任者（D2Cアパレル・従業員120名・東京都）：販路別に分かれていた配送とCSの状況を統合ダッシュボードで把握でき、遅延原因の特定が早まりました。
S.M.／サプライチェーンMgr（食品OEM・従業員300名・大阪府）：ASEANでの通関差し戻しが減り、発送から受領までのブレが小さくなりました。
T.Y.／カスタマーサポート長（家電EC・従業員80名・愛知県）：英語・タイ語・ベトナム語のエスカレーションが共通化し、繁忙期でも応答品質が安定しました。
Japan International Serviceの提供価値
サービス構成：越境物流（在庫最適化、マルチキャリア配車、温度帯／危険物対応、ラストワンマイル最適化）、海外CS（多言語一次対応、返品・交換、チャネル統合）、多言語マーケ（翻案、運用、UGC活用、CPA最適化）、規制・通関（法規チェック、HSコード、書類テンプレ、税率試算）。
SLA（詳細）：CS初回応答2時間以内（達成率95％）、配送オンタイム率98％以上、一次解決率85％以上、逆物流リードタイム72時間以内。
料金の考え方：モジュール月額＋従量（出荷件数**×単価、問い合わせ件数×単価）、月間出荷3,000件以上で段階ディスカウント、初期設計（2週間：KPI設計・SOP整備）。
導入効果（想定）：平均配送リードタイム20％短縮、一次解決率15％向上、CSAT+0.3**（5.0点満点）、在庫回転日数**10％改善、欠品率25％低減、CPA12％**改善。
