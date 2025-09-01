業界初！ベビーシッター×転職エージェントが連携 訪問型ベビーシッター「セレストシッター」、次世代型転職エージェント「ZenMatch」を提供するZenXと協業を開始

株式会社ぺしゅくらん

株式会社ぺしゅくらん（本社：東京都新宿区、代表取締役：池上 桃音）は、訪問型ベビーシッターサービス「セレストシッター」において、保育スタッフおよび会員様のキャリア支援を目的に、次世代型転職エージェント「株式会社ZenX（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長CEO：後藤 正宏）」との協業を開始いたしました。





■出産や子育てを「キャリアの断絶」ではなく「価値」へ

これまで、子育てとキャリア形成の両立は難しいとされ、特に出産・育児を機に仕事を離れる方は7割ともいわれるなど、再び社会に復帰するためには多くのハードルが存在していました。

今回の協業では、こうした課題を前提とせず、「子育て経験そのものがキャリアの価値になる」ことを前提とした、新たな支援モデルを実現します。





■サービスの概要

セレストシッターに従事する保育スタッフ（看護師・保育士含む）および

会員様（子育て中のママ・パパ）を対象に、以下のような支援を行います。

- キャリアカウンセリング（オンライン対応／無料）- スキルや志向に応じた求人提案- 再就職や転職活動における履歴書・面接対策支援- 子育てと両立可能な柔軟な働き方のご提案

これにより、子育て中の方が「将来のキャリアを諦めずに選択できる社会」の実現を目指します。

■なぜセレストシッター×ZenXなのか

今回の協業の背景には、「自分らしくあることを諦めない社会をつくりたい」 という、両社に共通する想いがあります。

セレストシッターは、子育てというかけがえのない日々の中で、「ほんの少しの余裕があれば、もう一歩踏み出せる」-- そんなご家庭を育児の現場に寄り添い、サポートしてきました。一方、ZenXは、従来の枠組みにとらわれず、一人ひとりの生き方・働き方に寄り添うキャリア支援を提供しています。候補者一人ひとりの「人生全体」に向き合うパーソナルな転職支援を得意としています。

「出産や育児によって、自分らしさや可能性を手放すのではなく、それらを新たな“力”に変えていく」--

この価値観に深く共感し、家庭と社会を橋渡しする新たなキャリア支援の形を、共に構築していくこととなりました。

両社が協業することで、現場支援×キャリア戦略というこれまでにないクロスセクター型の支援体制が実現します。

ライフステージの変化とともに、誰もが柔軟に、そして自分らしく働き方を選べる社会へ。

私たちはその実現に向け、現場とキャリアをつなぐ伴走者として、歩みを進めてまいります。

■今後の展望

セレストシッターでは、キャリア支援にとどまらず、株式会社ZenXが今後展開する総合キャリア支援スクールとの連携により、当社の会員様や保育スタッフ・事務スタッフを含む従業員の皆様に対し、キャリア構築の新たな選択肢もご提供いたします。

特に子育てと仕事の両立に取り組む方々にとって、フリーランスや副業といった柔軟な働き方は今後ますます重要性を増していきます。

ZenXが提供する「AI × 副業／フリーランス」領域のノウハウや学習機会を通じて、将来的な転職、副業、独立に向けたスキルの習得や、キャリアの再設計を支援し、今の生活を変えずに未来をつくるという形で育児期におけるキャリア停滞の解消を目指します。

今後も、子育て中の保護者様・スタッフの「ホッとできる心の余裕」と「将来に向けた前向きな一歩」を後押しするための取り組みを広げてまいります。





■株式会社ぺしゅくらん 代表取締役 池上 桃音 コメント

「私自身、2児の子育てをしながら会社員を経て起業しました。子育ては“ブランク”ではなく“経験”であるという価値観が、もっと当たり前になる社会をつくりたい。この協業を通じて、子育て家庭がもっと自由に、もっと自分らしく働ける未来を一緒につくっていけたら嬉しいです。」





■株式会社ZenX 代表取締役 後藤 正宏コメント





「 “子育て”と“キャリア”は、本来どちらかを諦めるものではなく、循環することで豊かさを生む社会資本です。私たちZenXは、誰もが挑戦を諦めなくて済む社会の実現に向けて、“最適な配置”と“機会の再設計”を続けてきました。

今回の協業を通じて、子育て期にある人々が自分の可能性を再び信じ、社会の一員として自然に還流されていく-- そんな仕組みを、セレストシッターと共にカタチにしていきます。これは単なるサービス連携ではなく、“社会構造をアップデートする挑戦”です。」

■セレストシッターとは

セレストシッターは、0～13歳のお子さまを対象とした訪問型ベビーシッター・家事代行サービスです。

「すべての子育て家庭に ホッとできる“心の余裕”を。」をミッションに、

共働きや急な予定変更、体調不良など、日常の“ちょっとした困りごと”に寄り添う、柔軟な保育サポートを提供しています。

