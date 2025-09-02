【参加者募集】滋賀県 保活直前！お仕事探し応援ウィーク 就職フェア開催のお知らせ（草津会場、近江八幡会場、甲賀会場）
滋賀マザーズジョブステーションでは、合同企業面接会を開催致します！
保育所の一斉申込みに間に合う「9月内定、翌年4月以降就業可能」等、子育てに配慮した求人を集めました！
服装自由・託児無料（予約優先）・説明を聞くだけでもOK！
開催場所・時間：
草津会場：
9/4（木）10：00～12：30 キラリエ草津
近江八幡会場：
9/5（金）10：00～12：30 近江八幡市文化会館
甲賀会場：
9/10（水）10：00～12：30 碧水ホール
参加費：
無料
服装・持ち物：
・服装自由
・筆記用具・ハローワーク受付票（お持ちの方）・履歴書（会社説明のみご希望の場合は不要）
申込み：
下記のいずれかに開催日の前日までにお申し込みください
●援ウィーク特設サイト
https://shiga-mjs.jp/
●滋賀県内のハローワーク
●滋賀マザーズジョブステーション
※当日参加もOK
参加企業：
草津会場参加企業：
https://shiga-mjs.jp/img/kigyouichiran/fair_kusatu_kigyoichiran.pdf
近江八幡会場参加企業：
https://shiga-mjs.jp/img/kigyouichiran/fair_hachiman_kigyoichiran.pdf
甲賀会場参加企業：
https://shiga-mjs.jp/img/kigyouichiran/fair_kouka_kigyoichiran.pdf
主催：滋賀労働局、ハローワーク東近江、ハローワーク甲賀、ハローワーク草津、滋賀県
後援：近江八幡市、草津市、甲賀市
問い合わせ（事業運営会社：株式会社アイシーエル）：
滋賀マザーズジョブステーション・近江八幡
TEL：0748-36-1831
滋賀マザーズジョブステーション・草津駅前
TEL：077-598-1480
