「思わぬ価値があるかも？」 ──査定士が遺品を鑑定。費用負担を抑えられる“新しい遺品整理”の形とは？
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000326874&id=bodyimage1】
「遺品整理をしたいけれど、費用が心配」──そう悩むご遺族に新しい選択肢を提供するのが、査定士による遺品整理サービスです。
東京都（足立区、板橋区、世田谷区）を中心に遺品整理を手がける「セレンシア（運営会社：株式会社TAKAKU、代表者：太田 貴也）」では、プロの査定士が整理現場で遺品をその場で査定し、買い取った金額を作業費に充てることで、より負担の少ない遺品整理を実現しています。
【URL】https://serenshia.com/
■ただ処分するだけじゃ損をする？“価値ある整理”という新しい選択肢
遺品整理といえば、「整理は回収業者に」「買取は買取専門店に」と分けて考えるのがこれまでの常識でした。けれど実際の現場では、「捨てようと思っていた物に、思わぬ価値があった」というケースが少なくありません。
セレンシアでは、遺品整理士と査定士が現場に同行し、骨董・時計・貴金属・ブランド品・おもちゃ・カメラなど、幅広い品をその場で査定・即時買取。その買取金額を遺品整理費用に充てることで、費用負担を大きく抑えることが可能です。「お金を払ってすべて処分」ではなく、“価値あるものを活かして整理する”という、賢い遺品整理の形。無駄なく、心にも家計にもやさしい遺品整理が、セレンシアで叶います。
■「まさかこれがそんな値段に！？」──お客様から驚きの声が多数
実際にご利用いただいたお客様からは、「まさか古いカメラや時計にこんな値段がつくとは思わなかった」「作業費用が高いと思って迷っていたけれど、買取金額のおかげで予算内に収まって本当に助かった」といった声が多数寄せられています。中には、買取金額だけで作業費の半額以上をカバーできたケースもあれば、思いがけず買取額の方が上回り、“結果的に手元にお金が戻ってきた”というケースも。「遺品整理はお金がかかるだけだと思っていたけれど、まさかこんな形で得をするとは…」と、驚かれる方も少なくありません。
■買取だけじゃない、“想いの整理”を大切に
もちろん、すべての遺品をお金で測れるわけではありません。故人様が大切にしていた物には、それぞれに物語や想いが宿っています。セレンシアでは、そうした“お金には代えられない遺品”にこそ丁寧に向き合い、残すべきもの・供養すべきものをしっかりとご家族と一緒に見極めながら整理を進めていきます。
「捨てるには惜しい。でも、持ち続けるのもつらい」そんなお気持ちを抱えるご遺族も少なくありません。だからこそ私たちは、「ただ処分する」のではなく、「価値を見出し、想いを汲み取る」という形での整理をご提案しています。そのひと手間が、ご遺族の“心の整理”にもつながり、気持ちにひとつの区切りを与えてくれることがあるのです。
■納得の遺品整理ならセレンシアにお任せください
セレンシアは、東京都（足立区、板橋区、世田谷区）を中心に、遺品整理や特殊清掃、生前整理など、心温まるサービスを提供しています。大切な方の想いを大事に受け止め、ご遺族のご心情に寄り添いながらサポートいたします。「どこから手をつければよいのか分からない」「できるだけ費用を抑えたい」「遠くからでも頼みやすい業者を探している」そんなときには、どうぞご相談ください。各現場を、ただの作業としてではなく、人生の一部として真摯に扱い、ご遺族が心を落ち着けて整理できるよう、誠意を込めて丁寧にお手伝いさせていただきます。
■ご依頼・お問い合わせはこちら
【お電話】03-4400-2098
【営業時間】9:00～21:00／年中無休
【お問い合わせフォーム（24時間受付）】https://serenshia.com/contact.php
【公式LINE】https://lin.ee/8S0jc8t
■会社概要
【屋号名】セレンシア
【運営会社】株式会社TAKAKU
【所在地】〒158-0087 東京都世田谷区玉堤1丁目21-11
【URL】https://serenshia.com/
【サービス内容】遺品整理、生前整理、空き家整理、特殊清掃、供養、ゴミ屋敷片付け、住宅リフォーム、原状回復工事 ほか
【対応エリア】東京都（足立区、板橋区、世田谷区、大田区、豊島区、杉並区、葛飾区、町田市など）、神奈川県（横浜市、川崎市、相模原市など）
配信元企業：株式会社TAKAKU
「遺品整理をしたいけれど、費用が心配」──そう悩むご遺族に新しい選択肢を提供するのが、査定士による遺品整理サービスです。
東京都（足立区、板橋区、世田谷区）を中心に遺品整理を手がける「セレンシア（運営会社：株式会社TAKAKU、代表者：太田 貴也）」では、プロの査定士が整理現場で遺品をその場で査定し、買い取った金額を作業費に充てることで、より負担の少ない遺品整理を実現しています。
【URL】https://serenshia.com/
■ただ処分するだけじゃ損をする？“価値ある整理”という新しい選択肢
遺品整理といえば、「整理は回収業者に」「買取は買取専門店に」と分けて考えるのがこれまでの常識でした。けれど実際の現場では、「捨てようと思っていた物に、思わぬ価値があった」というケースが少なくありません。
セレンシアでは、遺品整理士と査定士が現場に同行し、骨董・時計・貴金属・ブランド品・おもちゃ・カメラなど、幅広い品をその場で査定・即時買取。その買取金額を遺品整理費用に充てることで、費用負担を大きく抑えることが可能です。「お金を払ってすべて処分」ではなく、“価値あるものを活かして整理する”という、賢い遺品整理の形。無駄なく、心にも家計にもやさしい遺品整理が、セレンシアで叶います。
■「まさかこれがそんな値段に！？」──お客様から驚きの声が多数
実際にご利用いただいたお客様からは、「まさか古いカメラや時計にこんな値段がつくとは思わなかった」「作業費用が高いと思って迷っていたけれど、買取金額のおかげで予算内に収まって本当に助かった」といった声が多数寄せられています。中には、買取金額だけで作業費の半額以上をカバーできたケースもあれば、思いがけず買取額の方が上回り、“結果的に手元にお金が戻ってきた”というケースも。「遺品整理はお金がかかるだけだと思っていたけれど、まさかこんな形で得をするとは…」と、驚かれる方も少なくありません。
■買取だけじゃない、“想いの整理”を大切に
もちろん、すべての遺品をお金で測れるわけではありません。故人様が大切にしていた物には、それぞれに物語や想いが宿っています。セレンシアでは、そうした“お金には代えられない遺品”にこそ丁寧に向き合い、残すべきもの・供養すべきものをしっかりとご家族と一緒に見極めながら整理を進めていきます。
「捨てるには惜しい。でも、持ち続けるのもつらい」そんなお気持ちを抱えるご遺族も少なくありません。だからこそ私たちは、「ただ処分する」のではなく、「価値を見出し、想いを汲み取る」という形での整理をご提案しています。そのひと手間が、ご遺族の“心の整理”にもつながり、気持ちにひとつの区切りを与えてくれることがあるのです。
■納得の遺品整理ならセレンシアにお任せください
セレンシアは、東京都（足立区、板橋区、世田谷区）を中心に、遺品整理や特殊清掃、生前整理など、心温まるサービスを提供しています。大切な方の想いを大事に受け止め、ご遺族のご心情に寄り添いながらサポートいたします。「どこから手をつければよいのか分からない」「できるだけ費用を抑えたい」「遠くからでも頼みやすい業者を探している」そんなときには、どうぞご相談ください。各現場を、ただの作業としてではなく、人生の一部として真摯に扱い、ご遺族が心を落ち着けて整理できるよう、誠意を込めて丁寧にお手伝いさせていただきます。
■ご依頼・お問い合わせはこちら
【お電話】03-4400-2098
【営業時間】9:00～21:00／年中無休
【お問い合わせフォーム（24時間受付）】https://serenshia.com/contact.php
【公式LINE】https://lin.ee/8S0jc8t
■会社概要
【屋号名】セレンシア
【運営会社】株式会社TAKAKU
【所在地】〒158-0087 東京都世田谷区玉堤1丁目21-11
【URL】https://serenshia.com/
【サービス内容】遺品整理、生前整理、空き家整理、特殊清掃、供養、ゴミ屋敷片付け、住宅リフォーム、原状回復工事 ほか
【対応エリア】東京都（足立区、板橋区、世田谷区、大田区、豊島区、杉並区、葛飾区、町田市など）、神奈川県（横浜市、川崎市、相模原市など）
配信元企業：株式会社TAKAKU
プレスリリース詳細へ