リボルバーのクラウドCMS「dino」、10年ぶりとなる“リパッケージ”で新プランをリリース

クラウドCMS「dino」を開発・提供する株式会社リボルバー（本社：東京都港区、代表取締役CEO 兼 CTO：松本 庄司、以下リボルバー）は、約10年ぶりとなる新プランをリリースします。今回の“リパッケージ”は、オウンドメディア特化のCMSとして培ってきた強みを再定義し、情報更新型の企業サイト全般のWeb基盤へと進化させる戦略的刷新です。新プランは2025年9月8日に販売を開始し、同10月1日より提供を開始予定。「発信力・運用性・信頼性・安定性」の4つの価値を軸に、次の10年にふさわしいCMSとして、企業の情報発信を強力に支援してまいります。

クラウドCMS「dino」のリパッケージ戦略

2015年の提供開始以来、160社以上の企業サイトに採用されてきたクラウドCMS「dino」。高頻度な情報更新を支える直感的なエディターと堅牢なセキュリティで、企業の情報発信を支えてきました。

これまで「dino」はオウンドメディア特化のCMSとして進化を続けてきましたが、その過程で培った「発信力・運用性・信頼性・安定性」は、実は情報更新を前提とする企業サイト全般で求められる価値であるとの結論に至りました。今回の新プランは、その“再発見”を軸に4つの価値を再定義した“リパッケージ”であり、オウンドメディア特化から企業サイト全般へと進化する戦略的刷新です。

新プランが再定義する4つの価値

新しい「dino」は、以下の4つの価値を軸に、企業のWeb基盤として進化しました。

- 発信力：見たまま編集できる直感的エディターで、誰もが気軽に情報発信- 運用性：システム構築・保守不要、クラウドで常に最新環境を利用可能- 信頼性：ISMSの国際・国内認証を取得し、安心のセキュリティ対策- 安定性：アクセス集中時も自動でサーバー拡張するオートスケーリング

これらの価値・機能に加え、SEO自動最適化、AIによるコンテンツ作成支援、管理者権限の柔軟な設定など、多彩な機能で企業のWeb戦略を強力にサポートします。

選べる3つの新プランと従来のプラン

2025年10月1日（水）より、「Lite」「Standard」「Professional」の3つの新料金プランを提供開始します。同日をもって従来プランの新規販売は終了します。

- Lite：小規模なコーポレートサイトや、まずは導入を試したい企業に最適- Standard：オウンドメディア運営や情報発信を本格的に展開したい企業に最適- Professional：大規模アクセスや会員管理など、高度なニーズを持つ企業に最適

※初回契約時には初期費用10万円が発生します。

※記載の金額はすべて税抜価格です。

リリーススケジュール

- 2025年9月8日（月）： 新プラン販売開始、キャンペーン発表- 2025年10月1日（水）： 新料金プラン提供開始

新プランの提供開始を記念して、初期費用無料などの特別なキャンペーンを予定しています。詳細は9月8日にあらためて発表いたします。

コメント

代表取締役 CEO 兼 CTO 松本 庄司 コメント

「dinoは前代表が築いた基盤を受け継ぎ、私自身も初期から10年以上にわたり開発を続けてきました。エンジニアとして大切にしてきた運用性と安定性の高度な両立を追求しながら、今回の“リパッケージ”を通じて、さらに進化したdinoをお届けします」

取締役 COO 西 宏司 コメント

「当社は2014年7月に、スマホ向けWebサイト構築サービスとして『Dino』をリリースしました。その翌年2月には前代表の指揮のもと、メディアプラットフォーム『dino』として“リパッケージ”する瞬間を、私自身も見届けてきました

。そして10年を経た今、COOとして自らの手で再び大きな“リパッケージ”に臨みます。オウンドメディアで培った強みを企業サイト全般へと広げることで、dinoを次のステージへ進められると期待しています」

株式会社リボルバーの概要

社名：株式会社リボルバー

創業：2012年

代表者：松本 庄司（代表取締役CEO 兼 CTO）

本社：東京都港区新橋5-33-10

事業内容：クラウドCMS「dino」の開発・提供を中心に、企業サイトおよびオウンドメディアの構築・運営支援、関連するコンテンツ制作やデジタルマーケティング支援を展開

URL：https://revolver.co.jp

本リリースに関するお問い合わせ先

株式会社リボルバー 広報チーム

E-mail：press@revolver.co.jp

URL：https://revolver.co.jp/Contact