株式会社イングリウッド 執行役員就任のお知らせ

株式会社イングリウッド

小売業界のあらゆる課題を解決するデータソリューションカンパニーの株式会社イングリウッド（東京都渋谷区、代表取締役社長兼CEO：黒川隆介）は、2025年9月1日付で、河上 洋樹（かわうえ ひろき）が新たに執行役員に就任したことをお知らせします。

【新任】執行役員兼CCO（Chief Creative Officer） 河上 洋樹の略歴

株式会社イングリウッド

執行役員兼CCO

河上 洋樹（かわうえ ひろき）

＜略歴＞

2009年東京藝術大学美術学部デザイン科卒業。同年、ビーコンコミュニケーションズ株式会社に入社。アートディレクターとして、複数のブランドのブランディング、クリエイティブ制作に従事。2016年、楽天グループ株式会社に入社。楽天デザインラボにて、マネージャー、クリエイティブディレクターを務め、楽天グループ横断のブランディング施策、クリエイティブを推進。2024年、株式会社イングリウッドCCOに就任。2025年、同社執行役員に就任。

執行役員就任にあたり、河上 洋樹よりご挨拶

執行役員として、イングリウッドのさらなる事業拡大を担うことに、改めて身が引き締まる思いです。私の役割は、クリエイティブとブランディングの力を最大化し、各事業部門と深く連携することでビジネスを加速させることです。

特に、生成AIがもたらす変革期を追い風に変え、ブランド価値の向上に注力してまいります。既成概念にとらわれることなく、新たな挑戦に全力で取り組んでまいります。

イングリウッドについて

イングリウッドは「リテールに革命を」をビジョンに、小売業界が抱えるあらゆる課題を解決するデータソリューションカンパニーです。

会社名 ：株式会社イングリウッド

所在地 ：東京都渋谷区道玄坂1-21-1 渋谷ソラスタ13F

設立 ：2005年8月24日

代表者 ：代表取締役社長兼CEO 黒川隆介

事業内容：リテール企業に特化したDXソリューションの提供

URL ：https://inglewood.co.jp/