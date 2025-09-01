ＨＣフィナンシャル・アドバイザー、GrowthixよりM&A仲介事業を譲受～M&A支援体制の強化とネットワーク拡大へ～

株式会社HCフィナンシャル・アドバイザー

M&A仲介事業を展開する株式会社ＨＣフィナンシャル・アドバイザー（本社：東京都渋谷区、代表取締役：石川憲優、以下「当社」）は、このたび、Growthix株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：中島 ポール 光夫、以下「Growthix」）より「M&A仲介事業」を譲り受けたことをお知らせいたします。

今回の事業譲受を通じ、当社はM&A支援体制をさらに強固なものとし、Growthixが培ってきたノウハウやネットワークを活用することで、全国のお客様に対し、量・質の両面でより高水準のサービスを展開できる環境を整えます。

■譲受の目的

１． スケールメリットの獲得

Growthixは前身となる会社を含めると5年以上にわたり、日本全国のM&A仲介サービスを展開し、中小企業に対する深い理解と豊富な成約実績を有しています。今回のM&Aにより同社が持つ専門性・実績・ネットワークを当社に取り込み、取り扱い案件数やカバー範囲を一層広げます。これにより、全国の中堅・中小企業様を対象に、より多様な選択肢を提示し、譲受企業・譲渡企業双方に最適なマッチングを実現してまいります。

２．サービスレベルの高度化

両社が培ってきた知見を重ね合わせることで、M&A支援体制やプロセスの精度・効率性を向上させます。さらに、成約前後における経営者の意思決定支援や、マッチングプロセス、従業員やステークホルダーへの配慮を含むトータルでのサポート力を一段と充実させることで、顧客に提供する体験価値を高めてまいります。

■本件譲渡の概要

対象会社：Growthix株式会社

取得方法：事業譲渡（M&A仲介事業の譲受）

譲渡実行日：2025年8月29日

■株式会社ＨＣフィナンシャル・アドバイザー 会社概要

会社名：株式会社ＨＣフィナンシャル・アドバイザー

代表者：代表取締役 石川 憲優

設立：2020年10月14日

本社：東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー31階

名古屋営業所：愛知県名古屋市東区葵3-24-2 第5オーシャンビル8階

大阪営業所：大阪府大阪市北区芝田2-2-13 日生ビル東館5階

福岡営業所：福岡県福岡市博多区博多駅東2-5-28 博多偕成ビル9 階

北海道営業所：北海道札幌市中央区北一条西3-3-14 敷島プラザビル4階

台湾駐在員事務所：台北市信義區信義路五段7號 台北101 57階

資本金：1,000万円（資本準備金含む）

事業内容：M&A仲介業

URL：https://hcfa-jp.com/

※当社は株式会社ヒューマンクリエイションホールディングス（東証グロース）のグループ会社です