AvePoint Japanとrakumo、Microsoft 365 市場におけるアドオン SaaS 製品の開発・販売で業務提携

AvePoint Japan株式会社

法人向けクラウドデータマネジメントを手がける AvePoint Japan株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：塩光 献、以下 AvePoint Japan）とSaaSサービスの開発・提供を行う rakumo 株式会社 （本社 ： 東京都千代田区、代表取締役社長 グループCEO 清水孝治、以下 rakumo）は、 Microsoft 365 市場におけるアドオン SaaS 製品の開発・提供で業務提携をしたことを発表します。

■業務提携の背景

AvePoint Japanは、2008年に日本のクライアント向けにサービス展開を開始して以降、マイクロソフト社のグローバルパートナーとして、クラウド環境へのデータ移行から運用管理、バックアップまで包括的なソリューションを提供しています。多くの官公庁や大企業にサービスを導入し実績を積み重ねることで、2022年から3年連続でマイクロソフト ジャパン パートナー オブ ザ イヤーを受賞しています。

rakumoは、2004年の創業以来、変化する市場のニーズに応え、 Google Workspace や Salesforce の機能を拡張する SaaS ツールを提供しています。カレンダーや共有アドレス帳、ワークフロー、社内掲示板などの製品群を通じて、多くの企業の業務効率化と生産性向上に貢献し、現在は、業種や規模を問わず、2,400社以上、120万ライセンス超のお客様にご利用いただいています。

AvePoint Japanはかねてより日本企業の生産性向上を支援するソリューション開発に注力しており、Microsoft 365 市場における企業の業務効率化ニーズに応えるべく、新たな製品シリーズの検討を進めてきました。

今回の提携によって、日本では大手企業を中心に幅広く利用されている Microsoft 365 市場において、新シリーズ「rakumo for Microsoft 365」が提供されます。rakumo は、グループウェア市場における幅広い支持やブランド力を持ち、顧客の声をもとにした機能改善や使いやすいUI/UXを備えるクラウド型拡張ツール「rakumo」シリーズの開発およびマーケティングノウハウを提供。AvePoint は「rakumo for Microsoft 365」シリーズの開発・販売に取り組みます。

両社はこれにより、主要クラウド基盤を横断したマルチプラットフォーム型SaaSの展開を本格化させ、日本企業のさらなる生産性向上を支援してまいります。

■ rakumo for Microsoft 365 シリーズ 提供予定製品

本業務提携により、まず「rakumo カレンダー for Microsoft 365」と「rakumo コンタクト for Microsoft 365」の2製品を、本日9月1日より提供を開始いたします。これにより、Microsoft 365 を契約する企業においても rakumo シリーズの特徴である、誰もが直感的に使え、業務効率や生産性向上につながるツールをご利用いただくことが可能になります。

製品提供にあたっては、当社が製品の開発・販売を担当し、rakumoは技術提供やブランドの使用、マーケティング面での協力を行ってまいります。

● rakumo カレンダー for Microsoft 365

組織の階層表示機能を備え、日本企業向けに使いやすくデザインされたスケジュール管理ツールです。役職者順表示や個人が自由に作成できるカスタムグループ機能など、見やすく使いやすいスケジュール管理・共有を実現します。

● rakumo コンタクト for Microsoft 365

社内・社外の連絡先をクラウドで一元管理できる社員名簿・共有アドレス帳です。社員情報や取引先情報をクラウドで一元管理するため、個人でアドレス帳を作成する必要はありません。端末には個人情報を残さないのでセキュリティーも万全です。

URL：https://pages.avepoint.co.jp/rakumo.html

■ 日本マイクロソフト株式会社様、ソフトバンク株式会社様からのエンドースメント

<日本マイクロソフト株式会社からのエンドースメント>

この度は、AvePoint Japan株式会社様とrakumo株式会社様によるMicrosoft 365市場における業務提携を心より歓迎いたします。両社の技術力と実績を融合した「rakumo for Microsoft 365」シリーズは、日本企業の業務効率化と生産性向上に大きく貢献するものと確信しています。直感的な操作性と高い機能性を兼ね備えたツール群は、Microsoft 365の価値をさらに高めるとともに、ユーザーの働き方改革を力強く支援し、今後より一層多くのお客様の課題解決を実現されることを願っております。

日本マイクロソフト株式会社

業務執行役員

パートナー事業本部 エンタープライズパートナー統括本部

統括本部長

木村 靖

<ソフトバンク株式会社からのエンドースメント>

ソフトバンク株式会社は、rakumo株式会社とAvePoint Japan株式会社の連携開始を心より歓迎いたします。当社はMicrosoft 365 CSPパートナーとして、お客様への提案と活用支援を推進しています。今回の「rakumo for Microsoft 365」により、Microsoft 365ユーザー様における社内コミュニケーション活性化を実現できると確信しております。引き続きソフトバンク株式会社は、rakumo株式会社様と協働し、より多くのお客さまに対して業務効率化・DXの実現を推進していきます。

ソフトバンク株式会社

法人事業戦略本部

本部長 河本 亮

■ 会社概要

【rakumo 株式会社について】

本社：東京都千代田区麹町3-2 垣見麹町ビル6階

事業内容：rakumo製品の開発・販売、情報通信機器、ソフトウエアの販売、左記に付随した導入 支援サービス

コーポレートサイトURL ： https://corporate.rakumo.com/

製品サイトURL： https://rakumo.com/

【AvePoint Japanについて】

本社：東京都港区高輪 4-10-18 京急第一ビル 11F

事業内容：クラウド導入・運用管理支援・デジタルワークプレイス製品の開発・販売、左記に付随した導入支援サービス

株主：AvePoint Inc.

※ AvePointについて

2001年に米国で創設されたデータセキュリティ、ガバナンス、レジリエンスの分野で世界的にリードする企業です。現在、世界11カ国に事業を展開し、25,000社以上のお客様にクラウド環境へのデータ移行から、移行後の運用管理、データのバックアップまで、企業の IT 部門が抱える課題に対し包括的なソリューション提供しています。2021年NASDAQ上場。

コーポレートサイトURL：http://www.avepoint.co.jp

【報道関係者お問合せ】

rakumo 株式会社： 経営管理部 担当／石曽根、高橋

E-mail： rakumo-ir@rakumo.com

Tel： 050-1746-9891

AvePoint Japan株式会社 広報

E-Mail：Marketing_JP@avepoint.com

Tel: 03-6853-6300

※本リリースに記載されている会社名/製品名/サービス名は、当社または各社/各団体の商標もしくは登録商標です。

※リリースに掲載されている内容、サービス／製品の価格、仕様、お問い合わせ先、その他の情報は、発表時点の情報です。その後予告なしに変更となる場合があります。