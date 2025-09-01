ドローンショー・ジャパン、第一弾・能登復興応援ドローンショーを開催し、来場者4千人が能登の眩い光を見上げ復興を願う

株式会社ドローンショー・ジャパン

株式会社ドローンショー・ジャパン（石川県金沢市、代表取締役：山本 雄貴、以下「ドローンショー・ジャパン」）は、「2025年 ござれ祭り（主催：合同会社能登みらい創造ネットワーク）」内で開催した、能登復興応援ドローンショー「Charge & Go!能登復興応援スペシャルバージョン」の第一弾を盛況のうちに終了したことをご報告いたします。

能登キリコや能登半島をドローンの光で表現し、復興への想いを夜空に描く

会場に居られる観覧者の皆様が夜空を見上げる中、石川県能登地方の祭りで見られる巨大な灯籠である能登キリコや能登半島をドローンの光で表現した幻想的なショーが夜空に描き出されると、会場からは大きな歓声と拍手が湧き上がりました。能登の伝統文化と最新技術が融合したこの象徴的なパフォーマンスを通じて、復興への想いと地域の魅力を多くの方々と共有する感動的な一夜となりました。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=fcMvqkv3x5g ]

※この動画のBGMは、実際の会場のものではなく、編集時に演出として追加したものです。

ドローンショー・ジャパンは、当社が開発する専用機体の最先端技術とクリエイティビティを追求したドローンショーを通じて、能登復興における被災者・支援者を応援するため、地域文化の発信と観光資源の活性化に貢献してまいります。

ドローンショー開催概要

ござれ祭り主催者コメント合同会社能登みらい創造ネットワーク 代表 竹内 剛 氏

- ドローンショー名：Charge & Go!能登復興応援スペシャルバージョン- 開催日時：2025年8月16日 20:15～20:30- 開催場所：やなぎだ植物公園（石川県鳳珠郡能登町上町）- 来場者数：約4,000人（ござれ祭り全体）- 主催：合同会社能登みらい創造ネットワーク- 企画・制作：株式会社ドローンショー・ジャパン- 企画協力：アゲハライド株式会社、代表取締役・作詞家 Kenn Kato氏- 制作協力：ルーカスドローン株式会社- 使用機体／機体数：DSJ MODEL-X／500機

私たちは地震で棄損した観光名所を補完する新しい観光資源として夜の光に着目。星空、キリコにドローンショーを組み合わせて奥能登の人々を元気づけるとともに外からの誘客のきっかけを作ろうという計画を立てました。ドローンショー3部作はAAAの楽曲Charge & Go!をテーマにしたライトダンスのスペシャルバージョンとして、第一弾は「音楽と光のダンス」で、観衆の目は夜空にくぎ付け。次回、海辺の街の第二弾、そして「光のと」と題した第三弾に期待が高まります。

第二弾開催について

ドローンショー「Charge & Go!能登復興応援スペシャルバージョン」は全3部作（合計3回）を予定しております。第二弾は9月7日(日)に石川県能登町・大屋根広場 みなとのニワにて開催いたします。

第二弾ドローンショー概要

- ドローンショー名： Charge & Go!能登復興応援スペシャルバージョン（第二弾）- 開催日時： 2025年9月7日(日) 20:00～約15分間予定- 観覧場所： 大屋根広場 みなとのニワ（石川県鳳珠郡能登町宇出津新197-1(https://maps.app.goo.gl/wPhzrX7kh1qftGgn8)）- 主催：合同会社能登みらい創造ネットワーク- 企画・制作：株式会社ドローンショー・ジャパン- 企画協力：アゲハライド株式会社、代表取締役・作詞家 Kenn Kato氏- 制作協力：ルーカスドローン株式会社

※ 第三弾は、2025年10月25日(土) やなぎだ植物公園（石川県鳳珠郡能登町上町）開催を予定しております。

※ 詳細は後日ドローンショー・ジャパン公式サイト、SNSにてお知らせいたします。

私たちは『被災地に「光」を届けたい』

ドローンが夜空に描く幻想的な光景が、見上げる人々の心に少しでも勇気と感動をもたらすことができれば幸いです。このドローンショーが単なるエンターテイメントの枠に留まらず、能登の復興を全国に発信するきっかけとなり、被災地の皆様の心の支えとなることを心より願っております。

楽曲について

2011年にAAAがリリースしたヒット曲「Charge & Go!」（作詞：Kenn Kato／RAP LYRICS：日高光啓／作曲：小室哲哉／編曲：ArmySlick）をベースにした特別バージョンを使用します。奇しくも東日本大震災の年に制作されたこの楽曲の歌詞、ラップリリックに込められた「あとひとつ踏み出す力」が、被災地の皆様、そして復興を支援するすべての方々の心に響くことを願っています。

