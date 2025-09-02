º£¤³¤½°Â¿´¤ò¡ªËÜ³ÊÅª¤ÊÂæÉ÷¥·ー¥º¥ó¤òÁ°¤Ë¡¢BLUETTI¤â³ÚÅ·¥¹ー¥ÑーSALE¤Ë»²Àï¡ª
15Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¥Ýー¥¿¥Ö¥ëÅÅ¸»¤È¥¯¥êー¥ó¥¨¥Í¥ë¥®ーÊ¬Ìî¤Ç¿®Íê¤È¼ÂÀÓ¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¡¢BLUETTI JAPAN¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯9·î4Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤«¤é9·î11Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Þ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö³ÚÅ·¥¹ー¥ÑーSALE¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ºÇÂç55¡óOFF¤ÎÆÃÊÌ¥»ー¥ë¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¶áÇ¯¡¢¼«Á³ºÒ³²¤Î¿ÓÂç²½¤¬¸²Ãø¤Ç¤¢¤ê¡¢ËÉºÒÂÐºö¤Ø¤Î´Ø¿´¤¬¤Þ¤¹¤Þ¤¹¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤«¤Ç¤â2025Ç¯8·î10Æü～11Æü¤Ë·§ËÜ¸©¤òÃæ¿´¤ËÈ¯À¸¤·¤¿¹ë±«¤Ç¤Ï¡¢´Ý2Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ëÄäÅÅ¤¬È¯À¸¤·¡¢ºÇÂç8,460¸Í¤¬ÅÅÎÏ¤ò¼º¤¦¾õ¶·¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö·ÈÂÓ¤Î½¼ÅÅ¤¬¤Ç¤¤ºÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖÎäÂ¢¸Ë¤¬»ß¤Þ¤ê¿©ÎÁ¤òÇÑ´þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤â¾å¤¬¤ë¤Ê¤É¡¢ÄäÅÅ¤Ë¤è¤ëÀ¸³è¥¤¥ó¥Õ¥é¤Ø¤Î±Æ¶Á¤¬²þ¤á¤ÆÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤ò¼õ¤±¡¢BLUETTI¤Ç¤ÏÄäÅÅ»þ¤Ë¤â²ÈÄí¤ÇÅÅµ¤¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤¤ë°Â¿´¤Ê´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ËÜ¥¹ー¥ÑーSALE´ü´ÖÃæ¤Ë¡¢ËÉºÒÍÑÅÓ¤È¤·¤Æ¤â³èÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë²¼µÀ½ÉÊ¤òÆÃÊÌ²Á³Ê¤Ç¤´Äó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¡ÖAORA 100 V2¡×
¡¦¡ÖAC70+120W¥½ー¥éー¥Ñ¥Í¥ë¡×¥»¥Ã¥È
¡¦¡ÖElite 200 V2+Áö¹Ô½¼ÅÅ´ïCharger 1¡×¥»¥Ã¥È
ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤Ë¤Ï¡¢7·î¤ÎÈ¯Çä°ÊÍè¤´¹¥É¾¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¡ÖAORA 100 V2¡×¡¢ËÉºÒ°ÂÁ´¶¨²ñÇ§¾Ú¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ë¡ÖAC70¡×¡¢¤½¤·¤ÆÂçÍÆÎÌ2,073Wh¤ò¸Ø¤ë¡ÖElite 200 V2¡×¤Ê¤É¡¢¹âÀÇ½¥â¥Ç¥ë¤¬Â·¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ¤ª¤¹¤¹¤á¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÈÆÃÅµÆâÍÆ
¿·ºî¡¡¡ÖAORA 100 V2¡×
¡Ú45¡óOFF¡Û\109,800 ¢ª \59,800¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
1024Wh¤ÎÂçÍÆÎÌ¤È1800W¹â½ÐÎÏ¤Ç¡¢ÄäÅÅ»þ¤Ç¤âÎäÂ¢¸Ë¡¦¥¨¥¢¥³¥ó¤òÄ¹»þ´Ö²ÔÆ¯¤Ç¤¤ë¤¿¤áºßÂðÈòÆñ¤ËºÇÅ¬¡£
¿Íµ¤¥»¥Ã¥È¡¡¡ÖAC70 + 120W¥½ー¥éー¥Ñ¥Í¥ë¡×
¡Ú39¡óOFF¡Û\104,450 ¢ª \62,800¡ÊÀÇ¹þ¡Ë|¼ýÇ¼¥Ð¥Ã¥°ÌµÎÁ¿ÊÄè
ÄäÅÅ»þ¤Ç¤âÂÀÍÛ¸÷¤ÇÅÅÎÏ¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢ÆüÃæ¤Ë½¼ÅÅ¢ªÌë´Ö¤Ë¾ÈÌÀ¤äÀðÉ÷µ¡¤ò»È¤¦¤È¤¤¤Ã¤¿¡È¼«Î©·¿¤ÎËÉºÒÅÅ¸»¡É¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¿Íµ¤¥»¥Ã¥È¡¡¡ÖElite 200 V2 + Charger 1¡×
¡Ú35¡óOFF¡Û\199,800 ¢ª \129,800¡ÊÀÇ¹þ¡Ë|¥Ï¥ó¥É¥¯¥êー¥ÊーÌµÎÁ¿ÊÄè
2,073Wh¤ÎÂçÍÆÎÌ¡õ560W¼ÖºÜ¹âÂ®½¼ÅÅ´ïÂÐ±þ¤Ç¡¢¼ÖÃæÇñÈòÆñ»þ¤Ë¤ÏÁö¹Ô»þ¤ËÀ¸¤¸¤ëÍ¾¾êÅÅÎÏ¤ò¥Ýー¥¿¥Ö¥ëÅÅ¸»¤ØµëÅÅ¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¡£ÎäÂ¢¸Ë¤äÅÅµ¤¥±¥È¥ë¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¤Ê¤É¤òÄ¹»þ´Ö²ÔÆ¯¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢°Â¿´¤·¤Æ¼ÖÆâ¤Ç²á¤´¤¹´Ä¶¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¢£BLUETTI ³ÚÅ·¥¹ー¥ÑーSALE³µÍ×
¡¦¥»ー¥ë´ü´Ö¡§2025Ç¯9·î4Æü¡ÊÌÚ¡Ë0:00 ～ 9·î11Æü¡ÊÌÚ¡Ë23:59
¡¦¥»ー¥ë²ñ¾ì¡§https://www.rakuten.ne.jp/gold/bluettijapan/#/september-promotion
¡¦³ä¡¡¡¡¡¡ °ú¡§ºÇÂç55¡óOFF
¡¦ÄÉ²ÃÆÃÅµ ¡§¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¯ー¥Ý¥ó¡ÖAKUX-W5Y9-VVKW-RZDS¡×Å¬ÍÑ¤Ç¤µ¤é¤Ë3¡óOFF(Á´¾¦ÉÊÂÐ¾Ý¡¦Â¾¥¯ー¥Ý¥ó¤È¤ÎÊ»ÍÑ²ÄÇ½¡Ë
¡¦¹ØÆþÆÃÅµ ¡§ÂÐ¾ÝÀ½ÉÊ¤´¹ØÆþ¤Ç¼ýÇ¼¥Ð¥Ã¥°¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢¿©´ï¥»¥Ã¥È¡¢¥Ï¥ó¥É¥¯¥êー¥ÊーÅù¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¢£ LINE¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
BLUETTI¡Ö³ÚÅ·¥¹ー¥ÑーSALE¡×´ü´ÖÃæ¡¢BLUETTI¸ø¼°LINE¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÍ§¤À¤ÁÄÉ²Ã¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ÊýÁ´°÷¤Ë¡¢³ÚÅ·»Ô¾ì¸ø¼°¥¹¥È¥¢¤Ç»È¤¨¤ë3¡óOFF¥¯ー¥Ý¥ó¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤ËÃêÁª¤Ç¡¢ËÉºÒ¤Ë¤âÌòÎ©¤Ä¡ÖAC70¡ÜÀìÍÑ¼ýÇ¼¥Ð¥Ã¥°¡×¥»¥Ã¥È¤¬Åö¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¼¤Ò²¼µ¤è¤ê¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡§
https://lin.ee/4tR3asfi
BLUETTI¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
BLUETTI¤Ï¡¢2011Ç¯¤ÎÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤ò·Àµ¡¤Ë¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ¤ÎËÜ³ÊÅª¤Ê¥¹¥¿ー¥È¤òÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÅÅµ¤¤ÎÎÏ¤Ç¼é¤ì¤ëÊë¤é¤·¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤Ë±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¡¢¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Î²ÈÄí¤Ë¥Ýー¥¿¥Ö¥ëÅÅ¸»¤ò¡×¤È¤¤¤¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Î¤â¤È¡¢2015Ç¯¤ËÀ¤³¦½é¤Î¥Ýー¥¿¥Ö¥ëÅÅ¸»¤ÎÎÌ»º¤ËÀ®¸ù¡£¤½¤Î¸å¡¢¼«¼Ò¹©¾ì¤ä»î¸³»ÜÀß¤òÀ°È÷¤·¡¢¶È³¦¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ÎÉÊ¼Á´ÉÍý¤È¿·µ»½Ñ¤ÎÆ³Æþ¤ËÅê»ñ¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2020Ç¯¤Ë¤Ï¡¢À¤³¦½é¤Î°ÂÁ´À¤Î¹â¤¤¥ê¥ó»ÀÅ´¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥ó¥Ð¥Ã¥Æ¥êーÅëºÜ¥â¥Ç¥ë¡ÖAC200P¡×¤òÈ¯Çä¤·¡¢2025Ç¯¤Ë¤ÏÆüËÜ»Ô¾ì¸þ¤±¤Î¡ÖAORA¥·¥êー¥º¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¼¡À¤Âå¤Î¥¯¥êー¥ó¥¨¥Í¥ë¥®ーµ»½Ñ¤ò³«È¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¿®ÍêÀ¤È°ÂÁ´À¤Ë¤è¤ê¡¢BLUETTI¤Ï¸½ºß¡¢110°Ê¾å¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤Î»Ô¾ì¤Ç¡¢300Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¤ªµÒÍÍ¤«¤é¿®Íê¤ò´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
