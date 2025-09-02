2025年9月2日

各位

ＪＡ三井リース株式会社

ＪＡ三井リースオート株式会社

東京都信用農業協同組合連合会の子会社からのリース債権譲渡を完了

～ＪＡグループの経営基盤強化、並びに地域共創に資するソリューション提供の実現へ～

ＪＡ三井リース株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役 社長執行役員：新分敬人）及びＪＡ三井リースオート株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：鈴木章洋）（以下、総称して「ＪＡ三井リースグループ」）は、東京都信用農業協同組合連合会（以下「東京信連」）の子会社で、リース事業を展開する株式会社信栄（以下「信栄」）が保有するリース資産の譲渡を9月1日付で完了しましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

１．背景・目的

全国のＪＡにおいては、「持続可能な食料・農業基盤の確立」、「持続可能な地域・組織・事業基盤の確立」が課題となっています。ＪＡ三井リースグループは、農林中央金庫をはじめとするＪＡグループの資本背景を有する総合リース会社として、地域創生の実現に向けて、経営合理化や事業拡大に資するソリューションの提供に注力してまいりました。

こうした背景のもと、ＪＡ三井リースグループは、信栄が保有する東京都内のＪＡおよび系統組織15団体を賃借人とする機器リース全契約と車両リース契約の一部について、地位譲渡方式（リース賃貸人としての権利義務の全ての譲渡）により譲り受けました。これにより、信栄とＪＡ三井リースグループに分かれていた東京都内のＪＡ・系統向けリース契約がＪＡ三井リースグループに集約されることとなり、利便性の向上が図られます。加えて、より総合的なソリューションを提供する体制が整い、スケールメリットを活用した取引の展開が可能となります。

ＪＡ三井リースグループは、中期経営計画「Sustainable Evolution 2028」の重点施策の一つとして「ビジネスモデルの進化」を掲げ、パートナー連携の強化を推進しています。今後は、東京信連の協力も得ながら、各ＪＡや地域社会が抱える課題への理解をさらに深め、より価値のあるビジネス提案を実践することで、ＪＡグループの経営基盤の強化と地域共創に貢献してまいります。

2．信栄の概要

３．東京信連の概要

以上

【本件に関するお問い合わせ先】

ＪＡ三井リース株式会社 経営管理部 コーポレートコミュニケーション室

電話：03-6775-3002 メール：JAMLDG1114@jamitsuilease.co.jp