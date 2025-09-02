Morphy Richards、2025年IFAベルリン（IFA Berlin 2025）に「啓発的な進歩のための革新（Innovate for Enlightening Progress）」を掲げて登場

ベルリン、2025年9月1日 /PRNewswire/ -- 89年の歴史を誇る家電ブランドのMorphy Richardsは、2025年IFAベルリン（IFA Berlin 2025）（9月5日～9日、ホール7.1C、ブース105）において「啓発的な進歩のための革新（Innovate for Enlightening Progress）」をテーマに最新技術を披露します。展示では、伝統の職人技と先進技術の融合により現代の暮らしを再定義するMorphy Richardsの取り組みに光を当てます。

現代の家庭に向けたフラッグシップ・イノベーション

Kickstarterで約100万ドルの資金調達を達成し、IFA 2024で高い評価を得た世界初のダクトレス・エアコンS1 Proの成功を受け、Morphy RichardsはIFA 2025でS1 Ultraを初披露する予定です。Fusion Max Techを搭載したS1 Ultraは、冷房、暖房、加湿、送風、ダクトレス運転の5機能を備え、年間を通じた快適性を提供します。航空機エンジンに着想を得て、繊細な木製要素でアクセントを添えた本製品は、先進的な革新性と優雅なデザインを融合させ、ユーザ視点に根ざした深いインサイトを反映しています。

S1 Ultraと併せ、Morphy Richardsは、人間工学に基づいたハンドルと木目を思わせるデザインを採用し、機能性とミニマルな優雅さを融合させたアップグレード版フュージョンケトルおよびトースターセットを発表する予定です。また、Morphy Richardsは、インフューズチルフレーバードアイスメーカー、ミックスチル3-in-1アイスメーカー、全自動エスプレッソマシン、クラシックレンジなどの革新的な製品を初披露し、会場で実際に体験できます。



グローバル展開とパートナーシップ

IFAはMorphy Richardsが主力製品を発表し、グローバルな事業基盤を拡大するための戦略的プラットフォームとして機能しています。過去1年間で、同ブランドはメディア、インフルエンサー、アスリートから世界的に認知され（特にパリ・オリンピック期間中に注目を浴び）、スマートでモダンなソリューションを提供する企業としての評価を確固たるものにしました。

今後、Morphy Richardsは戦略的パートナーシップの構築、持続可能な製造への投資、製品ポートフォリオの拡充に注力し、革新的な家電をより多くの家庭に届けていきます。間もなく開催されるIFAベルリン（IFA Berlin）での発表は、ブランドの「啓発的な進歩（Enlightening Progress）」への取り組みを体現するものです。伝統的な職人技と先進的なデザインをシームレスに融合させ、日常生活を豊かにすると同時に、信頼性が高く、技術的に先進的で、美的に洗練されたソリューションを提供します。

ホール7.1C、ブース105へお越しください

来場者は実演デモを体験し、専門家と交流し、Morphy Richardsが「啓発的な進歩のための革新（Innovate for Enlightening Progress）」への取り組みを通じて、伝統と未来志向を融合させてスタイリッシュで知的な環境を創造する方法を発見できます。

Morphy Richardsについて

1936年創業のMorphy Richardsは、26か国で展開する家電業界のグローバル・リーダーです。私たちは89年にわたる革新の精神のもと、信頼性の高いサポート、スマート・ソリューション、カスタマイズされたサービスを提供し、世界中のパートナーと消費者に卓越した品質と持続可能な成長をもたらしています。

