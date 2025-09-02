APsystems、Sinovoltaicsにより世界で最も銀行融資可能なインバーター企業に選出

嘉興（中国）、アムステルダム、テキサス州オースティン、2025年9月1日 /PRNewswire/ -- モジュール・レベル・パワー・エレクトロニクス（MLPE）の世界的リーダーであり、マルチ・プラットフォーム太陽光マイクロインバーター・ソリューションのトップ・サプライヤーであるAPsystemsは、2025年版Sinovoltaicsインバーター・メーカー・ランキング・レポート（Sinovoltaics Inverter Manufacturer Ranking Report）によると、金融機関から見て世界で最も信頼性の高い太陽光インバーター・メーカーと評価されました。



この名誉ある賞は、財務的に強固で、技術的に革新的で、世界的に信頼される太陽光発電エレクトロニクスのプロバイダーとしてのAPsystemsの評判を強化するものであり、太陽光発電業界における15年以上にわたる同社の着実な成長と実績を反映しています。

「Sinovoltaicsから世界第1位にランクされたことは、単なる栄誉ではなく、当社の長期的なビジョンと卓越性への取り組みが認められた証です」と、APsystemsのグローバル部門プレジデントであるOlivier Jacques氏は述べています。「当社は、イノベーション、堅実な収益性、市場に適したエコシステム、安定性という基盤の上にAPsystemsを構築しました。これらは、当社の顧客、パートナー、そして資金提供者にとって非常に重要な要素です。」

Sinovoltaicsのレポートでは、企業が財務難に陥る可能性を予測するための広く認知された計算式であるAltman Zスコア・モデルを使用して、世界のインバーター・メーカーの財務健全性と銀行融資可能性を評価しています。APsystemsはこのスコアで業界最高得点を獲得しただけでなく、2022年から2025年までの3年間の分析期間を通じて一貫した財務力を示しました。

「太陽光発電においては、銀行融資の信頼性がきわめて重要です」とAPsystemsの共同設立者兼会長のZhi-min Ling博士は述べています。「設置業者、EPC、および資金調達業者は、今日導入するテクノロジーが明日もサポートされることを認識する必要があります。お客様は、パフォーマンスやイノベーションだけでなく、長期的な信頼性も当社に期待しています。このレポートは、APsystemsが今後も毎年その約束を果たし続けることを裏付けています。」

Sinovoltaicsのランキングについて

Sinovoltaicsインバーター・メーカー・ランキング・レポート（Sinovoltaics Inverter Manufacturer Ranking Report）は、業界で最も包括的なインバーター企業の独立した財務ランキングです。運転資本、内部留保、EBIT、市場価値、売上高を評価する予測モデルであるAltman Zスコアを使用して、各メーカーの財務安定性と今 2～10年間の存続可能性を評価します。

メーカーは3つのゾーン（「安全」、「グレー」、「危険」）に分類されます。APsystemsはAltman Zスコアで最高点を達成し、問題なくSafeゾーンに位置付けられ、世界中の数十の同業他社との差別化を果たしました。

強さとイノベーションの実績

APsystemsは2010年にシリコンバレーで設立されて以来、150か国以上に事業を拡大し、MLPE製品の出荷量は6GWを超え（2024年末までの実績）、世界中で59万台以上のマイクロインバーター・システムを設置しています。同社は安定した収益性と保証引当金を維持しており、設置後10年以上経った現在でも、数百万台のマイクロインバーター・システムが現場で確実に稼働しています。

ベストセラーのDS3デュアルモジュール・マイクロインバーター・シリーズから、先進的なQT2商用3相プラットフォーム、EZ1プラグ・アンド・プレイ・ユニット、APstorageエネルギー・ストレージ・システムまで、APsystemsは太陽光発電技術の限界を押し広げ続け、世界中の設置業者、販売業者、住宅所有者、金融機関の信頼を獲得しています。さらに、最先端の太陽光発電およびエネルギー貯蔵技術とAI主導のイノベーションを統合することで、同社は住宅、商業、DIYエネルギー・ソリューションの可能性を再定義しています。

APsystemsについて

APsystemsは、太陽光発電業界向けのマルチ・プラットフォームMLPEソリューションを提供する世界第1位のサプライヤーであり、マイクロインバーター、エネルギー貯蔵、急速シャットダウン・デバイスを市場に投入しています。同社の主力製品には、新型QS2のほか、DS3、EZ1、QT2シリーズのマイクロインバーター、およびAPstorage ELS、ELT製品ラインが含まれます。APsystemsは、独自のエネルギー通信ユニット（ECU）とウェブベースのEMAプラットフォームにより、太陽光発電アレイ内のすべてのインバーターとPVモジュールのスマートな監視と管理を可能にしています。

APsystemsは、南北アメリカ、EMEA、アジア太平洋地域に事業部門を持ち、150か国以上の顧客にサービスを提供する上場企業です。APsystemsはSSE：688348.SSに上場しています。詳細については、APsystems.comをご覧ください。

（日本語リリース：クライアント提供）

