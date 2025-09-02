有限会社杉野商店（屋号：かんざし杉野、所在地：東京都墨田区向島3丁目20-7、代表取締役：杉野 守）は、花束のように仕立てた髪飾りを箱ごと壁に飾って楽しめる新商品パッケージ「Arenca Art Bouquet（アレンカ・アートブーケ）」を発売いたしました。

本商品のパッケージアイデア・デザインは専務取締役の杉野 彰が手がけており、現在意匠登録を出願中です。一生に一度の成人式で使った髪飾りを“思い出の花束”として残せるのが特長です。



壁に飾れる新発想の髪飾りパッケージ『Arenca Art Bouquet』



■ 商品の特長

花束のように飾れる髪飾り

開けた瞬間に花束を受け取ったような華やかさ

使用後は持ち手のリボンをそのままフックに掛け、壁に飾れる新発想のパッケージ。

特別な日の思い出を「インテリア」として長く楽しめます。箱に入れたまま飾れるため、ほこりを被らないのも利点です。

すべてのパーツが一本ずつ独立

すべてのパーツが一本ずつ独立しており、

自由に組み合わせや配置を楽しめます

飾りはすべて独立したパーツで構成されており、留め具はシンプルなUピン仕様です。 そのため、ヘアスタイルに合わせて全体に散りばめたり、ひとつにまとめたりと、自在にアレンジできます。

また、パーツを一つずつ分けて使えることで、ボリュームの調整も可能です。成人式などの華やかな場面だけでなく、浴衣やお呼ばれのワンピースなど、さまざまなシーンに合わせて活用できる、汎用性の高い商品となっています。

開閉しやすいマグネット式ボックス

マグネット式でパチッと閉じ、出し入れもスムーズ

パチッと閉じる仕様で、髪飾りの出し入れが簡単。飾るときも使いやすい設計です。

丈夫なボックス構造

持ち手リボンを使えばブーケのように持ち運びも可能

厚みのあるしっかりとした箱が髪飾りを守り、贈り物としても安心。額装のように飾れる存在感があります。

実際の開閉やパッケージの様子は、動画でもご覧いただけます。

▶ Arenca Art Bouquet パッケージ紹介動画（YouTube）

■ 開発の背景

当社は1948年の創業以来、成人式など晴れの日に用いられる髪飾りを扱ってまいりました。

2020年には、陶器の器に髪飾りを収め、日常にも飾れるブランド「Arenca」を発表し、テレビ東京『ワールドビジネスサテライト』の“ トレンドたまご ”コーナーでも紹介されるなど、大きな反響をいただきました。

その流れを受けて誕生したのが「Arenca Art Bouquet」です。

本商品のパッケージアイデアと全体デザインは専務取締役・杉野 彰が担当しました。また、三代目女将・杉野 聡子（東京都伝統工芸士/江戸つまみ簪）が仕上げに工夫を加え、髪飾りに花束のような華やぎを添えています。

■ 専務取締役・杉野 彰 コメント

「初代Arencaは日常に飾れる髪飾りとして多くの反響をいただきました。今回はその進化版として、パッケージ自体を額縁のように仕立て、髪飾りとともに“思い出ごと飾れる”形を目指しました。」

■ パッケージングのこだわり

ひとつひとつ丁寧にブーケ状に仕立てる作業風景

Arenca Art Bouquet は、職人が手がけた多彩なパーツを取り入れながら、社内でひとつひとつ丁寧に花束の形に仕立てています。

社内でブーケ状に仕立て、リボンをあしらった状態でお届けすることで、手にした瞬間から飾る時間まで美しい姿を楽しめます。

■ 今後の展開

・12個からのセミオリジナル注文に対応。フルオーダーもご相談いただけます。（※卸売・小売店様向け）

・成人式だけでなく、ギフトシーンや訪日観光客への日本文化体験ギフトとしての展開も予定しています。

・老舗としての歩みを大切にしながら、新しいかたちの商品を発信してまいります。

Arenca Art Bouquet の髪飾りを実際に着用したイメージ

■ 商品概要

商品名：Arenca Art Bouquet （アレンカ・アートブーケ）

発売日：2025年9月吉日

価格：税込13,200円から（種類により異なる）

ラインアップ：全7種類23商品

意匠登録：出願中（意願2025-016582／2025-016583／2025-016584）

※パッケージの色柄は予告なく変更となる場合がございます。

■ 会社概要

社名：有限会社杉野商店（屋号：かんざし杉野）

所在地：〒131-0033 東京都墨田区向島3丁目20-7

代表者：代表取締役 杉野 守

創業：1948年

事業内容：髪飾りの企画・販売、オリジナル商品の企画・パッケージング

特記事項：専務取締役 杉野 彰（本商品のパッケージデザイン担当）、三代目女将・杉野 聡子（東京都伝統工芸士：江戸つまみ簪）が在籍

※一般のお客様への直接販売は現在行っておりません。

ウェブサイト：https://www.sugino-mkj.co.jp/