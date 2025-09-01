XTalent株式会社、新取締役に東一 圭祐氏が就任

XTalent株式会社

XTalent株式会社（読み：クロスタレント、本社：東京都港区、代表取締役社長：上原達也）は、2025年9月1日付で東一 圭祐が取締役に就任したことをお知らせいたします。

また、当社は2025年7月に企業バリューを刷新し、新たな価値観をもとに経営体制の強化を進めております。

今回の取締役就任とバリュー刷新は、さらなる成長フェーズに進むうえでの重要な一歩となります。

■就任の背景と目的

当社は「フェアな労働市場をつくる」というミッションのもと、ワーキングペアレンツの転職支援サービス「withwork」を中心に事業を展開しています。ミッション実現に向けた事業展開の加速と、それに伴った組織づくりの強化に取り組んでおり、次なる成長フェーズに向けた経営体制強化の一環として今回の取締役就任へと至りました。

■新取締役 東一 圭祐のプロフィール

神奈川県生まれ。慶應義塾大学大学院基礎理工学専攻を修了。

2013年、株式会社ディー・エヌ・エーへ新卒入社。遺伝子検査サービス「MYCODE」の事業立ち上げに参画し、グループマネージャーとして単月黒字化を牽引。

その後、クックパッド株式会社にてCtoC料理教室プラットフォームの事業責任者を務め、株式会社マネーフォワードではBtoC新規事業プロダクトをプロダクトマネージャーとして立ち上げをリード。

2022年に独立し、スタートアップ支援や事業開発・組織開発の専門家として活動。同時期にXTalent株式会社へ参画し、人事制度構築、成長戦略の策定など、組織開発や経営企画を幅広く推進。

GCS認定プロフェッショナルコーチの資格も有し、「人と組織」を基点とした持続的な事業成長を強みとする。

■本人コメント

約4年前、まだ社員が3名だった時代から関わってきたXTalentが、いまや30名を超える規模へと成長しました。その新たなフェーズへの転換点で取締役に就任することに、大きな覚悟と責任を感じると同時に、大きなワクワクも同居しています。

XTalentが掲げる「フェアな労働市場をつくる」というミッションの実現に向け、私たちは大きな社会のうねりの中にいます。労働人口が減少する日本において、企業の採用課題を解決すること。そして、次世代の子どもたちを育てているワーキングペアレンツがキャリアとライフをトレードオフにしない選択肢を増やしていくこと。この両輪を最適化していくことこそが、今後ますます重要になると考えています。

真摯で優秀なXTalentのメンバーたちと共に、複雑な社会課題を解きほぐしていくことが日本の次世代にとって明るい未来につながっていくことを、心から楽しみにしています。

＜note記事のご案内＞

就任にあたっての覚悟や想いを綴ったnote記事も公開しています。

ぜひこちらもあわせてご覧ください。

▼

「ありのままの自分で生きる」から、社会変革を目指す経営へのチャレンジ(https://note.com/keisuke_toichi/n/n1e2d16f891e1)

■代表取締役コメント（上原 達也）

東一さんとは、弊社アドバイザーの西尾さんからの紹介をきっかけにXTalentをサポートを頂くことになり、気がつくと4年近くの時間が経っておりました。

XTalentでは組織開発やメンバーのサポート、時には経営企画や事業企画など様々なシーンで事業や組織をこれまで支えてくれました。ときにはハードシングスも乗り越えてきた仲間として東一さんが経営にコミットするということは、この上なく心強いことです。

これから大きなチャレンジに向けて、引き続き経営チーム及び組織基盤を強化して参ります。

■対談記事のご案内

今回の就任を記念し、代表取締役・上原達也と新取締役・東一 圭祐による特別対談記事を公開いたします。経営への思いや今後の展望について語っていますので、ぜひご覧ください。

▼対談記事はこちら

「調和における最後の砦」として、組織作りと事業の成長に挑む ｜取締役就任スペシャル対談(https://xtalent.co.jp/interview/1210/)

■新バリューについて

今回の取締役就任と共に、さらなる成長に向けて、XTalentは企業バリューを刷新しました。

代表取締役・上原達也が、1つひとつのバリューに対する想いをこちらに綴っています。

▼上原のnoteはこちら

XTalent7期目。社会変革を起こすためのバリュー刷新について(https://note.com/tatsuya39/n/n4fb92270e107)

また、7月に社員に向けて「新バリュー」を披露する、全社オフサイトを開催しました。こちらに当日の様子をまとめております。

▼全社オフサイト開催レポート

【2025年7月】新バリューお披露目！XTalent全社オフサイト開催レポート(https://xtalent.co.jp/blog-20250711/)

【XTalentについて】

会社名：XTalent株式会社（https://xtalent.co.jp/）

所在地：〒106-0047 東京都港区南麻布3丁目20‐1 Daiwa麻布テラス5F

代表者：上原 達也

設立：2019年7月

関連会社：XTech株式会社

採用情報：https://xtalent.co.jp/recruit/

【運営サービス『withwork』とは】

共働き・子育て世代の「キャリアとライフをトレードオフにしない」働き方を支援する転職サービスです。成長中のスタートアップからメガベンチャー、上場企業まで、働きがいがあり、かつ柔軟な働き方を積極的に導入している企業の求人を厳選してご紹介しています。

https://withwork.com/

【 取材等のお問い合わせ 】

メールアドレス：pr@xtalent.co.jp

担当者名：大野、増本