【好評につき延長決定！】クラウドPBX「MOT/TEL（モッテル）」とインターネット回線「MOT光」のセット割キャンペーンを2026年2月末まで延長！

株式会社バルテック（本社：東京都新宿区）は、新規でクラウドPBX「MOT/TEL（モッテル）」とインターネット回線「MOT光」の同時お申込みで月額料金を割引するキャンペーンをバルテックグループ限定※で2025年8月31日まで実施しておりましたが、ご好評につき延長致します。





お申込み期間：2025年8月31日まで →2026年2月28日まで

キャンペーンに関するお問い合わせ先：https://www.mot-net.com/contact_mottel/(https://www.mot-net.com/contact_mottel/)

※バルテックグループでのご契約に限ります。

■本キャンペーン延長の背景

近年、企業の通信インフラを取り巻く環境は大きく変化しており、特にテレワーク・ハイブリッドワークの普及、複数拠点での業務運営、BCP（事業継続計画）対策といったニーズの高まりにより、「場所を選ばず業務ができる通信環境」が求められています。



その中で、多くの企業では依然として以下の課題が残っています。

・固定電話の維持コストの高さ

・回線契約や機器導入の複雑さ

・在宅勤務者や外出先での内線利用の不便さ

・通信回線の速度・安定性の不足



クラウドPBX「MOT/TEL（モッテル）」は、これらの課題を解決し、スマートフォンやPCを使ってどこからでも会社番号での発着信が可能な環境を実現します。

さらに、法人専用高速インターネット回線「MOT光」と組み合わせることで、音声通話品質の向上やクラウドサービスの安定利用が可能となり、業務効率化とコスト削減を同時に実現します。





今回のセット割キャンペーン延長は、企業の通信インフラ刷新を後押しし、より多くのお客様に快適で効率的なビジネス環境をご提供することを目的としています。

■ インターネット回線「MOT光」について

NTT東日本およびNTT西日本の「フレッツ光」とのコラボレーションによる法人向け光回線サービスです。

光回線の速度や提供エリアもフレッツ光と変わりませんので安心してご利用頂けます。バルテックのプロバイダサービス「VPS」とセットでもご利用いただけるお得なサービスです。

インターネット回線「MOT光」：https://www.mot-net.com/mothikari(https://www.mot-net.com/mothikari)



■ 電話サービスとインターネット回線をまとめてご契約頂くメリット

早期開業が可能

インターネット回線に加えて電話サービスも同時に提供できるので早期開業に対応可能です。

工事をまとめて行える

インターネット回線と電話サービスを利用する為、工事が必要です。当社でまとめて提供することで同じ日に工事を行うことができます。

煩わしいNTT手配と日程調整も全て任せていただけます。

サポート窓口の一本化

インターネット回線と電話サービスのサポート窓口を一本化することができます。

毎月のお支払いも当然一本化が可能です。

■ クラウドPBX「MOT/TEL（モッテル）」について

MOT/TELは、スマートフォンやPCから会社番号での発着信・内線通話が可能なクラウド電話サービスです。

スマホ/PCから会社番号発信やネットFAX、専用チャット、自動音声案内など豊富な機能と低コストで導入できることから多くのお客様にご利用いただいています。

このシステムを導入することで、

・オフィス外でも代表番号での応対が可能

・電話取次や内線通話による業務の効率化

・外出先でも電話対応が可能なテレワーク対応力

といった、現代の働き方にマッチした柔軟なビジネス運用を実現できます。

クラウドPBX「MOT/TEL（モッテル）」：https://www.mot-net.com/mottel

■ キャンペーン割引

【MOT/TEL・MOT光セット割】

ずっと最大割引1,400円/月



光回線は新規・転用でも割引対象

※マンションタイプ 3,400円→3,000円

【キャンペーン割引例】

MOT/TELスタンダード＋MOT光ファミリータイプ＝9,380円→7,980円（毎月1,400円の割引）

■ キャンペーン期間

お申込み期間：2025月年9月1日～2026年2月28日まで



■会社概要

株式会社バルテック

事業内容：ICT機器及びソフトウェアの開発・製造・管理

設立：1993年3月23日

所在地：〒163-1103 東京都新宿区西新宿6-22-1 新宿スクエアタワー3階

URL：https://www.webjapan.co.jp/